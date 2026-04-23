Fiatal utazó hátizsákkal a vasútállomáson, Hátizsák és kalap a vasútállomáson egy utazóval, Utazási koncepció, Utazási koncepció
Hatalmas változás jön a Balaton vasútvonalán: elképesztő átalakuláson esik át a történelmi állomás

2026. április 23. 09:45

Elkezdődik a déli part egyik ikonikus vasútállomásának felújítása: megújul a fonyód-bélatelepi vasútállomás helyi védelem alatt álló épülete és annak közvetlen környezete.

Megkezdődik a Déli Vasút egyik legjelentősebb balatoni állomásának rekonstrukciója: megújul a Fonyód-Bélatelep vasútállomás helyi védelem alatt álló épülete és közvetlen környezete. A beruházás az Építési és Közlekedési Minisztérium állomásfelújítási programjának része, amely a Balaton térségének több vasúti megállóját is érinti - írta a Sonline.hu.

A tervek szerint nemcsak az épület kap új funkcionális és energetikai rendszereket, hanem a teljes környezet is rendezettebbé válik. A belső terek modernizálása mellett megőrzik az állomás klasszikus, 20. század eleji arculatát, amelyet Ney Ákos tervei alapján 1928-ban alakítottak ki.

Több balatoni állomást is felújítanak

A most induló fejlesztési szakasz egy 26 állomást érintő balatoni program része. A déli parton Fonyód-Bélatelep mellett Balatonlelle vasútállomás és Balatonboglár vasútállomás is érintett, míg az északi parton többek között Balatonfüred, Csopak és Aszófő állomásait korszerűsítik. A beruházások célja mindenhol az utaskörnyezet javítása, az akadálymentesítés, valamint a vasúti csomópontok egységes, rendezett megjelenése.

Fonyód-Bélatelepen a felújítás az állomás előterét is érinti: új burkolatokat kapnak a gyalogosfelületek, rendezik a zöldterületeket, és korszerű parkolási elemeket alakítanak ki, köztük K+R megállóhelyeket és akadálymentes várakozókat. Balatonlellén egy teljesen új állomásépület is épül, míg Balatonbogláron a meglévő épület teljes külső-belső felújítása valósul meg, energetikai korszerűsítéssel és zöldítéssel.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Történelmi örökség és modern vasút egy helyen

A fonyód-bélatelepi állomás különlegessége, hogy egy olyan vasúti örökség része, amely a 19. század végéig, az egykori őrházas rendszerig vezethető vissza. A balatoni fürdőkultúra egyik korai találkozópontjaként is ismert terület ma már műemléki védelem alatt áll.

A mostani fejlesztés egyik legfontosabb célja, hogy a modern vasúti elvárások teljesítése mellett megmaradjon az épület eredeti karaktere – így a felújítás egyszerre szól a múlt megőrzéséről és a jelen igényeinek kiszolgálásáról.
