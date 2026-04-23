Közel 10 milliárd forintnyi közigazgatási bírságot nem fizettek be a sofőrök egyetlen év alatt Magyarországon.
Hatalmas változás jön a Balaton vasútvonalán: elképesztő átalakuláson esik át a történelmi állomás
Elkezdődik a déli part egyik ikonikus vasútállomásának felújítása: megújul a fonyód-bélatelepi vasútállomás helyi védelem alatt álló épülete és annak közvetlen környezete.
Megkezdődik a Déli Vasút egyik legjelentősebb balatoni állomásának rekonstrukciója: megújul a Fonyód-Bélatelep vasútállomás helyi védelem alatt álló épülete és közvetlen környezete. A beruházás az Építési és Közlekedési Minisztérium állomásfelújítási programjának része, amely a Balaton térségének több vasúti megállóját is érinti - írta a Sonline.hu.
A tervek szerint nemcsak az épület kap új funkcionális és energetikai rendszereket, hanem a teljes környezet is rendezettebbé válik. A belső terek modernizálása mellett megőrzik az állomás klasszikus, 20. század eleji arculatát, amelyet Ney Ákos tervei alapján 1928-ban alakítottak ki.
Több balatoni állomást is felújítanak
A most induló fejlesztési szakasz egy 26 állomást érintő balatoni program része. A déli parton Fonyód-Bélatelep mellett Balatonlelle vasútállomás és Balatonboglár vasútállomás is érintett, míg az északi parton többek között Balatonfüred, Csopak és Aszófő állomásait korszerűsítik. A beruházások célja mindenhol az utaskörnyezet javítása, az akadálymentesítés, valamint a vasúti csomópontok egységes, rendezett megjelenése.
Fonyód-Bélatelepen a felújítás az állomás előterét is érinti: új burkolatokat kapnak a gyalogosfelületek, rendezik a zöldterületeket, és korszerű parkolási elemeket alakítanak ki, köztük K+R megállóhelyeket és akadálymentes várakozókat. Balatonlellén egy teljesen új állomásépület is épül, míg Balatonbogláron a meglévő épület teljes külső-belső felújítása valósul meg, energetikai korszerűsítéssel és zöldítéssel.
Történelmi örökség és modern vasút egy helyen
A fonyód-bélatelepi állomás különlegessége, hogy egy olyan vasúti örökség része, amely a 19. század végéig, az egykori őrházas rendszerig vezethető vissza. A balatoni fürdőkultúra egyik korai találkozópontjaként is ismert terület ma már műemléki védelem alatt áll.
A mostani fejlesztés egyik legfontosabb célja, hogy a modern vasúti elvárások teljesítése mellett megmaradjon az épület eredeti karaktere – így a felújítás egyszerre szól a múlt megőrzéséről és a jelen igényeinek kiszolgálásáról.
„Nem kirakatpolitika kell” – vallja dr. Lőrincz Viktória, a Tisza vidékfejlesztési minisztere. A politikus szerint megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a vidéki Magyarországra.
Túrára fel! Most nyílik Magyarország egyik legértékesebb vadvirága: negyedmilliót ér egyetlen példánya + Fotó
Látványos tavaszi csodának lehetnek tanúi azok, akik ezekben a napokban a Mecsekbe kirándulnak: a Zengő oldalában teljes pompájában virágzik az egyik legértékesebb hazai növényritkaság, a...
Példátlan lezárás jön: csak lakcímkártyával közlekedhetnek a lakók az azbesztügy miatt Szombathelyen
Egyre nagyobb területet érinthet a szombathelyi azbesztügy: a hatósági korlátozások már nemcsak az Oladi platóra, hanem a Parkerdő lakópark, a Sportliget környékére is kiterjedhetnek.
Vége van, bezár a vidéki pláza kedvelt butikja: kinyírta a Temu, nem bírta tovább a versenyt a webshopokkal
Nyolc és fél év után lehúzza a rolót egy népszerű szegedi üzlet: a tulajdonos szerint nem maradt más választása, a vásárlási szokások teljesen átalakultak.
A csődhelyzet és az elrendelt felszámolási eljárás a Széchenyi István Egyetemet (SZE) nem érinti: az intézmény továbbra is stabil és kiegyensúlyozott módon működik – tudatta...
Brutál erős lineup a SZEN-en: Desh, Beton.Hofi és Nótár Mary is Győrbe érkezik – itt a teljes program
Indul a SZEN 2026 Győrben: négy nap, tele koncertekkel, bulikkal és hazai sztárfellépőkkel az egyetem campusán – Desh-től Dzsúdlóig mindenki jön.
Évek óta tartó vita zárulhat le a Balaton fővárosában: jöhet a kutyás strand, akár két helyszínen is
Évek óta húzódik a siófoki kutyás strand ügye, most azonban új fordulat jöhet a Balaton-parton. A városvezetés javaslata szerint akár két helyszínen is megvalósulhat a...
A Tiszántúlon már most látványosak a hosszan tartó csapadékhiány és a vízhiány következményei – figyelmeztet Jakab Gusztáv ökológus, ELTE-oktató.
Felszámolási eljárás indult a győri Széchenyi István Egyetem vagyonkezelő alapítványához kötődő HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. ellen.
Megtelt a városháza a lakossági fórumon: határérték feletti azbesztet mértek az Olad Platón. Több ezer embert érinthet, 100 ezer tonna szennyezett anyagról kell dönteni Szombathelyen.
Kiderült a módszer, amivel a legdurvább aszályt is túléli a kerted: sokan nem is sejtik, mennyire egyszerű + Videó
Eleged van a folyamatos locsolásból és a soha véget nem érő kerti munkákból? Egy békéscsabai példa alapján úgy tűnik, a megoldás nem a több víz,...
Súlyos tragédia rázta meg a somogyi horgászokat: rejtélyes méregzés miatt tömegével pusztulnak a halak
„Elég volt!” – ezzel a felkiáltással fordult a nyilvánossághoz a Dombóvári Városi Horgász Egyesület, miután súlyos környezeti kárról kaptak bejelentést.
Szokatlanul sok bajba jutott mókusbébi érkezett egy veszprémi vadmentő központhoz az elmúlt hetekben. A szakemberek szerint azonban nemcsak a mentés fontos...
A bulizók nem is sejtik: elképesztő dolgok zajlanak a gigafesztivál, Ozora több száz hektáros területén
Amikor nincs fesztivál, akkor is folyamatos a munka az Ozorán – csak ezt a látogatók többsége sosem látja. A szervezők most megmutatták, milyen ez az...
Újabb károkról számoltak be a tatai Réti VIII-as tónál, ahol több, nemrég felújított elemet is megrongáltak. Az üzemeltetők szerint a helyreállítás a jövő héten kezdődik,...
Szokatlanul sok bajba került rigófiókáról számoltak be egy Pest megyei madármentő szervezetnél. A szakemberek szerint azonban nem minden esetben kell azonnal „megmenteni” a földön talált...
Meglepően kedvező áron hirdetik az egyik balatoni település, Balatonszárszó egykori ifjúsági táborát.
3 378 934 szavazat érkezett a legszebb magyar településnevekre. A szavazás 5 régióban zajlott 2025 októberétől 2026. március 31-ig.
