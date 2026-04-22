Teljes hosszúságú csoport pozitív fiatal férfi és női diákok füzetekkel a kezükben, mosolyogva és beszélgetve sétálnak az utcán az egyetem után.
HelloVidék

Közleményben reagált a győri egyetem az intézmény vagyonkezelő alapítványának csődjére

HelloVidék
2026. április 22. 08:22

A csődhelyzet és az elrendelt felszámolási eljárás a Széchenyi István Egyetemet (SZE) nem érinti: az intézmény továbbra is stabil és kiegyensúlyozott módon működik  – tudatta közleményében a győri egyetem.

Mint arról a HelloVidék is beszámolt, felszámolási eljárás indult a győri Széchenyi István Egyetem vagyonkezelő alapítványának cége, a HUMDA ellen, amelyet eredetileg a motorsport támogatására hoztak létre. A cég már évek óta veszteséges volt, a választások másnapján az állami felszámolócég, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. átvette a HUMDA irányítását, és megkezdődött a cég felszámolási eljárása. A Széchenyi István Egyetemért Alapítvány közleményét az alábbiakban változtatások nélkül közöljük:

„A Széchenyi István Egyetemért Alapítvány a 2026. április 20-án megjelent sajtócikkekre reagálva az alábbi tényszerű, a helyzet objektív megértését segítő közleményt teszi közzé.

A Széchenyi István Egyetemért Alapítvány jogszabályi kötelezettségének eleget téve eddigiműködése során egyrészről minden eszközzel és rábízott vagyonnal a Széchenyi István Egyetem működését támogatta, másrészről kötelezően részt vett Állam által meghatározott közfeladatok rá delegált és részére átadott gazdasági társaságok útján történő ellátásában.

Ez utóbbi feladatok teljesítése során a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány 2023 januárjában vette át – többek között – a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt.-t, amely állami tulajdonú gazdasági társaságként az autó- és motorsport koordinálásra és fejlesztésére vonatkozó közfeladatok szervezését és koordinációját látta el. A HUMDA Zrt-vel együtt az Alapítvány – közvetetten – sokmilliárdos kötelezettségeket kapott, többek között a balatonfőkajári MotoGP/SuperBike futamok megrendezését, amely megvalósításához forrást külön az Állam biztosított.

Az elmúlt időszakban az Állam ezen közfeladatok jelentős részét más szervezetekhez rendelte, illetve visszavette, valamint a kormányhatározatokban megígért, a feladatellátáshoz rendelt támogatást nem, késedelmesen és/vagy hiányosan bocsátotta az Alapítvány, és így közvetlenül a HUMDA Zrt. rendelkezésére.

A forráshiány, valamint a HUMDA Zrt-nél tapasztalt, belső vizsgálat eredményeként feltárt szabálytalanságok miatt a Felügyelőbizottság és a Vagyonellenőr közös kezdeményezésére és javaslatára a Kuratórium többször felszólította a HUMDA Zrt-t a jogszabályszerű és prudens gazdálkodásra, illetve működésre. A HUMDA Zrt. működésének átvilágítását követően a kialakult fizetésképtelenségi helyzet miatt még 2025 őszén az Alapítvány felelős, jogszabályokáltal megkövetelt tulajdonosi döntést hozott és i) saját maga kezdeményezett felszámolásieljárást a tulajdonában álló HUMDA Zrt. ellen, ii) állami számvevőszéki megkeresést, majd vizsgálatot kezdeményezett a HUMDA Zrt. gazdálkodási anomáliái miatt, valamint iii) további polgári és büntető jogi lépések megindításáról döntött. A fenti lépések megtételéről az Alapítvány Kuratóriuma a Felügyelőbizottság és a Vagyonellenőr közös kezdeményezésére és javaslatára egyhangú határozattal döntött.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)


Fontos hangsúlyozni, hogy a HUMDA Zrt. fizetésképtelenségi helyzete, így az elrendelt felszámolási eljárás a Széchenyi István Egyetemet nem érinti: az intézmény továbbra is stabil és kiegyensúlyozott módon működik. Oktatási, kutatási és innovációs teljesítménye, nemzetközi rangsorokban elfoglalt helyezései, szabadalmi aktivitása és gazdálkodása változatlanul példaértékű.

Ebben a körben kívánja az Alapítvány hangsúlyozni, hogy eddigi működése során minden eszközével kizárólag a Széchenyi István Egyetemet támogatta például hallgatói, oktatói ösztöndíjak, pályázatok, ingatlanok biztosításával. Ide tartozik a szóban forgó Rába-részvények értékesítéséből befolyt, közel 5 milliárd Ft vételár is, amely tranzakció a vonatkozó jogszabályok, illetve a Budapesti Értéktőzsde szabályainak megfelelően, teljes körű átláthatóság mellett zajlott és az értékesítésből befolyt összeget az Alapítvány az utolsó fillérig haladéktalanul átadta a Széchenyi István Egyetem számára, kiemelten az Innovációs Park és hallgatói – oktatói szálláshely fejlesztések kiegészítő finanszírozásának céljából.

Széchenyi István Egyetemért Alapítvány”
