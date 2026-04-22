Budapest, 2026. április 21., kedd (MTI) - A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 742,26 pontos, 0,54 százalékos csökkenéssel, 135 643,99 ponton zárt kedden.
Közleményben reagált a győri egyetem az intézmény vagyonkezelő alapítványának csődjére
A csődhelyzet és az elrendelt felszámolási eljárás a Széchenyi István Egyetemet (SZE) nem érinti: az intézmény továbbra is stabil és kiegyensúlyozott módon működik – tudatta közleményében a győri egyetem.
Mint arról a HelloVidék is beszámolt, felszámolási eljárás indult a győri Széchenyi István Egyetem vagyonkezelő alapítványának cége, a HUMDA ellen, amelyet eredetileg a motorsport támogatására hoztak létre. A cég már évek óta veszteséges volt, a választások másnapján az állami felszámolócég, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. átvette a HUMDA irányítását, és megkezdődött a cég felszámolási eljárása. A Széchenyi István Egyetemért Alapítvány közleményét az alábbiakban változtatások nélkül közöljük:
„A Széchenyi István Egyetemért Alapítvány a 2026. április 20-án megjelent sajtócikkekre reagálva az alábbi tényszerű, a helyzet objektív megértését segítő közleményt teszi közzé.
A Széchenyi István Egyetemért Alapítvány jogszabályi kötelezettségének eleget téve eddigiműködése során egyrészről minden eszközzel és rábízott vagyonnal a Széchenyi István Egyetem működését támogatta, másrészről kötelezően részt vett Állam által meghatározott közfeladatok rá delegált és részére átadott gazdasági társaságok útján történő ellátásában.
Ez utóbbi feladatok teljesítése során a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány 2023 januárjában vette át – többek között – a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt.-t, amely állami tulajdonú gazdasági társaságként az autó- és motorsport koordinálásra és fejlesztésére vonatkozó közfeladatok szervezését és koordinációját látta el. A HUMDA Zrt-vel együtt az Alapítvány – közvetetten – sokmilliárdos kötelezettségeket kapott, többek között a balatonfőkajári MotoGP/SuperBike futamok megrendezését, amely megvalósításához forrást külön az Állam biztosított.
Az elmúlt időszakban az Állam ezen közfeladatok jelentős részét más szervezetekhez rendelte, illetve visszavette, valamint a kormányhatározatokban megígért, a feladatellátáshoz rendelt támogatást nem, késedelmesen és/vagy hiányosan bocsátotta az Alapítvány, és így közvetlenül a HUMDA Zrt. rendelkezésére.
A forráshiány, valamint a HUMDA Zrt-nél tapasztalt, belső vizsgálat eredményeként feltárt szabálytalanságok miatt a Felügyelőbizottság és a Vagyonellenőr közös kezdeményezésére és javaslatára a Kuratórium többször felszólította a HUMDA Zrt-t a jogszabályszerű és prudens gazdálkodásra, illetve működésre. A HUMDA Zrt. működésének átvilágítását követően a kialakult fizetésképtelenségi helyzet miatt még 2025 őszén az Alapítvány felelős, jogszabályokáltal megkövetelt tulajdonosi döntést hozott és i) saját maga kezdeményezett felszámolásieljárást a tulajdonában álló HUMDA Zrt. ellen, ii) állami számvevőszéki megkeresést, majd vizsgálatot kezdeményezett a HUMDA Zrt. gazdálkodási anomáliái miatt, valamint iii) további polgári és büntető jogi lépések megindításáról döntött. A fenti lépések megtételéről az Alapítvány Kuratóriuma a Felügyelőbizottság és a Vagyonellenőr közös kezdeményezésére és javaslatára egyhangú határozattal döntött.
Fontos hangsúlyozni, hogy a HUMDA Zrt. fizetésképtelenségi helyzete, így az elrendelt felszámolási eljárás a Széchenyi István Egyetemet nem érinti: az intézmény továbbra is stabil és kiegyensúlyozott módon működik. Oktatási, kutatási és innovációs teljesítménye, nemzetközi rangsorokban elfoglalt helyezései, szabadalmi aktivitása és gazdálkodása változatlanul példaértékű.
Ebben a körben kívánja az Alapítvány hangsúlyozni, hogy eddigi működése során minden eszközével kizárólag a Széchenyi István Egyetemet támogatta például hallgatói, oktatói ösztöndíjak, pályázatok, ingatlanok biztosításával. Ide tartozik a szóban forgó Rába-részvények értékesítéséből befolyt, közel 5 milliárd Ft vételár is, amely tranzakció a vonatkozó jogszabályok, illetve a Budapesti Értéktőzsde szabályainak megfelelően, teljes körű átláthatóság mellett zajlott és az értékesítésből befolyt összeget az Alapítvány az utolsó fillérig haladéktalanul átadta a Széchenyi István Egyetem számára, kiemelten az Innovációs Park és hallgatói – oktatói szálláshely fejlesztések kiegészítő finanszírozásának céljából.
Széchenyi István Egyetemért Alapítvány”
