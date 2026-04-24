Ezt a mázlit! Gigaharcsát kapott ki a tatai horgász: meglepő, hol akadt a horgára a emberméretű szörny + Fotók

Emberméretű harcsát fogott a neszmélyi hajóskanzen környékén a tatabányai Hete László, aki egy barátjával már kezdte feladni arra a napra a horgászatot, amikor erős rávágást kapott a csalinak használt gumihalra, majd egy órás fárasztás után egy 183 centis harcsát emelhettek ki a vízből.

A szerencsés horgász elmondta, Balázsfalvi Martin barátjával a neszmélyi holtágban indultak el pergetni a számukra többször bizonyított helyek felé. Voltak ugyan kapásaik, de nem azok a halak voltak amiért igazán mentek. Sokáig eredménytelenül próbálkoztak Dunaalmás környékén, majd Süttőnél, aztán visszafordultak Neszmélyre, ahol több helyszínen is sikertelenül jártak.

Az utolsó jónak vélt ponton, a kőgát melletti, bedőlt fás, igazi jó haltartó helyen a kapás megakasztása után szinte „felrobbant a víz”. Mindketten érezték, hogy nagy ragadozó van a horgon, az orsó fékje egy másodpercre nem állt meg.

Ekkor Balázsfalvi Martin vette át a botot, Hetel László pedig felhúzta a horgonyt és elindultak a csónakkal a hal után. Az óriási harcsa folyamatosan az akadók felé igyekezett, hátha szabadul, de ezt a két horgásznak közös erőfeszítéssel sikerült megakadályozni.

Több mint egy órás fárasztás után tudták partra segíteni a halat

A hosszát 183 centinek mérték, súlyát pedig 40 kiló felettinek becsülték, mert nem volt olyan eszközük, amivel pontosan meg tudták volna mérni. Pár fotó után a hal visszanyerte szabadságát, hogy más horgásznak is legalább ilyen élményt szerezzen , mint nekünk - mondta el Hete László, aki gyerekkora óta horgászik és ez a fogás volt a legnagyobb harcsája.

A megyei horgászszövetség tapasztalatai szerint talán a neszmélyi öbölben a legnagyobb a halállomány. A KEMHESZ állami támogatásból és saját forrásból is folyamatosan végez telepítéseket, kizárólag őshonos fajokból. Több évre visszamenőleg évente 20-30.000 kilogramm halat telepítenek, a ponty mellett süllőt, harcsát, csukát, kecsegét, menyhalat és compót.