A Harcsa (Silurus Glanis) víz alatti fotója. Az európai tavak és folyók legnagyobb ragadozóhala.
HelloVidék

Ezt a mázlit! Gigaharcsát kapott ki a tatai horgász: meglepő, hol akadt a horgára a emberméretű szörny + Fotók

HelloVidék
2026. április 24. 10:51

Emberméretű harcsát fogott a neszmélyi hajóskanzen környékén a tatabányai Hete László, aki egy barátjával már kezdte feladni arra a napra a horgászatot, amikor erős rávágást kapott a csalinak használt gumihalra, majd egy órás fárasztás után egy 183 centis harcsát emelhettek ki a vízből.

A szerencsés horgász elmondta, Balázsfalvi Martin barátjával a neszmélyi holtágban indultak el pergetni a számukra többször bizonyított helyek felé. Voltak ugyan kapásaik, de nem azok a halak voltak amiért igazán mentek. Sokáig eredménytelenül próbálkoztak Dunaalmás környékén, majd Süttőnél, aztán visszafordultak Neszmélyre, ahol több helyszínen is sikertelenül jártak.

Az utolsó jónak vélt ponton, a kőgát melletti, bedőlt fás, igazi jó haltartó helyen a kapás megakasztása után szinte „felrobbant a víz”. Mindketten érezték, hogy nagy ragadozó van a horgon, az orsó fékje egy másodpercre nem állt meg.

Ekkor Balázsfalvi Martin vette át a botot, Hetel László pedig felhúzta a horgonyt és elindultak a csónakkal a hal után. Az óriási harcsa folyamatosan az akadók felé igyekezett, hátha szabadul, de ezt a két horgásznak közös erőfeszítéssel sikerült megakadályozni.

Több mint egy órás fárasztás után tudták partra segíteni a halat

A hosszát 183 centinek mérték, súlyát pedig 40 kiló felettinek becsülték, mert nem volt olyan eszközük, amivel pontosan meg tudták volna mérni. Pár fotó után a hal visszanyerte szabadságát, hogy más horgásznak is legalább ilyen élményt szerezzen , mint nekünk - mondta el Hete László, aki gyerekkora óta horgászik és ez a fogás volt a legnagyobb harcsája.

A megyei horgászszövetség tapasztalatai szerint talán a neszmélyi öbölben a legnagyobb a halállomány. A KEMHESZ állami támogatásból és saját forrásból is folyamatosan végez telepítéseket, kizárólag őshonos fajokból. Több évre visszamenőleg évente 20-30.000 kilogramm halat telepítenek, a ponty mellett süllőt, harcsát, csukát, kecsegét, menyhalat és compót.
10:57
10:51
10:43
10:32
10:15
Pénzcentrum
Tömeglehúzás a magyarok kedvenc európai városaiban: így verik át a turistákat a jegyvásárlásnál
Mi történik a háttérben a hazánknak járó uniós milliárdokkal? Erre a számlára kaphatja meg a pénzt Magyarország
Itt az igazság az új kormány nagy ígéretéről: nem akárhogy térhet vissza a magyarok kedvenc adózási formája, a kata
Hatalmas tévhit dőlt meg a gyerekek mesenézéséről: itt a szigorú szabály, amit minden magyar szülőnek ismernie kell
Jön a többkulcsos adórendszer Magyarországon: annak fog fájni igazán, akinek ennyi félretett pénze van
1
3 hete
Turisták ezrei fürdenek itt, mégsem sejtik, mi van a mélyben: végre feltérképezték a hazai tó rejtélyes barlangjait
2
2 hete
Mielőtt beindítod a fűnyírót, állj meg egy percre: csodaszer lapul a fűben, ami még a kávét is kiváltja
3
1 hete
Véget ér egy korszak a Balatonnál: lehúzza a rolót az egyik legismertebb hazai borászati központ
4
1 hete
Mérgezés a megyei kórházban? Leállt a víz a sürgősségin, szennyeződés kerülhetett a rendszerbe
5
1 hete
Itt a fordulat, fellélegezhetnek a helyiek: vadiúj pláza épülhet a 30 éve elbukott szellemprojekt helyén
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 24. 10:43
Már Harry hercegbe is beleszállt Donald Trump: Ukrajna az ok, amiért nagyon összevesztek
Pénzcentrum  |  2026. április 24. 10:02
Itt az igazság az új kormány nagy ígéretéről: nem akárhogy térhet vissza a magyarok kedvenc adózási formája, a kata
Agrárszektor  |  2026. április 24. 10:32
Gigaharcsát fogtak a magyar horgászok: döbbenet, mekkora állat akadt horogra