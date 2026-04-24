Komoly figyelmeztetést adott ki a hatóság: durván átverhetnek, ha ilyen feliratot látsz a csomagoláson

A Gazdasági Versenyhivatal egyre nagyobb figyelmet fordít a „zöld állításokra”, mert a fenntarthatóság ma már fontos marketingeszköz lett a cégek számára. A hatóság tapasztalatai szerint sok vállalkozás használ környezetbarátként hangzó üzeneteket, de ezek gyakran nem kellően alátámasztottak, így félrevezethetik a fogyasztókat. A GVH friss kiadványa ezért gyakorlati útmutatót ad ahhoz, hogyan lehet felismerni a „greenwashing” jelenségét.
A fogyasztók egyre tudatosabban keresik a kisebb környezeti terheléssel járó termékeket, ezt a trendet a cégek is kihasználják. A GVH 2022 és 2024 közötti vizsgálata szerint a zöld üzenetek sok esetben homályosak, nehezen ellenőrizhetők, és inkább márkaépítési célt szolgálnak. Közben a vásárlók jelentős része nem tudja pontosan értelmezni ezeket az állításokat.
A „zöldre mosás” lényege, hogy egy cég környezetbarátnak mutatja magát vagy termékeit, miközben a valós tevékenysége nem támasztja ezt alá. A GVH szerint ezért érdemes minden esetben ellenőrizni az állítások mögötti tartalmat.
A hatóság több szempontot is kiemel. Fontos, hogy a vásárlók ne elégedjenek meg általános kifejezésekkel, mint az „eco” vagy „fenntartható”, hanem keressenek konkrét adatokat és bizonyítékokat. Érdemes ellenőrizni a zöld logók mögött álló szervezetek hitelességét, és figyelembe venni a termék teljes életciklusát, nem csak egy-egy kiemelt tulajdonságát.
Lényeges különbség van a kibocsátás csökkentése és annak kompenzálása között is. Egy vállalat akkor hivatkozhat valós környezeti előnyre, ha ténylegesen csökkenti a terhelést, nem csak ellensúlyozza azt különböző programokkal. A GVH arra is figyelmeztet, hogy a csomagolás vizuális elemei könnyen megtévesztők lehetnek, a zöld szín vagy a természetközeli képek nem jelentenek valódi garanciát.
A hivatal szerint a tudatos vásárlás alapja a tájékozódás és az átgondolt döntés. Nemcsak az ár, hanem a minőség és a hosszú távú használhatóság is számít, mert a rövid élettartamú termékek nagyobb környezeti terhelést okoznak.
A GVH nemcsak a fogyasztóknak, hanem a vállalkozásoknak is iránymutatást ad. A zöld marketingre vonatkozó útmutató és szakmai anyagok segítik a cégeket abban, hogy valós és ellenőrizhető állításokat használjanak, elkerülve a megtévesztő gyakorlatokat.
Félmillió beteg orvosi titkai szivárogtak ki: Kínában landoltak az érzékeny adatok, óriási botrány lett belőle
Félmillió brit önkéntes egészségügyi adatait kínálták eladásra az Alibaba kínai webáruház platformján.
A mentősök szerint akkora a kapacitáshiány, hogy már a legsúlyosabb esetek ellátása is veszélybe kerülhet
Közép-Magyarországon már a legkritikusabb, közvetlen életveszélyben lévő betegekhez sem tudnak mindig azonnal mentőt küldeni.
Hatalmas bejelentés érkezett: két és fél év várakozás után rengeteg magyar beteg kap esélyt a gyógyulásra
2026. április 17-én az a hivatalos döntés, amely alapján 83 új hatóanyag és indikáció válik elérhetővé rendszerszerű társadalombiztosítási támogatással
Másfélmillió magyar földi pokláról derült ki az igazság: már két héttel hosszabb az allergiaszezon, mint korábban
A legfrissebb adatok alapján a nyír- és égerpollen okozta szezonális terhelés 15-20 százalékkal nőtt Dél-Angliában, Észak-Franciaországban, Németországban és Kelet-Európában.
Te is rendeltél ebből az ismert külföldi webshopból? Súlyos dolgok derültek ki a gyógyulást ígérő készítményekről
A gyanú szerint a most eljárás alá vont cégcsoport jogsértő módon, egészségre vonatkozó és gyógyhatást ígérő állításokkal hirdeti étrend-kiegészítőit.
Durván terjed a végzetes fertőzés Magyarországon: a légkondikból és a zuhanyzóból is támadhat a kórokozó
A klímaváltozás miatt egyre kedvezőbb feltételekre találó Legionella baktérium évről évre több súlyos tüdőgyulladást okoz Európában és Magyarországon.
A Müller arra kéri a vásárlókat, hogy semmiképp ne adjanak a termékből a gyermekeknek, hanem vigyék azt vissza valamelyik üzletükbe.
Csendes gyilkos tizedeli a magyar lakosságot: a legtöbben csak akkor veszik észre ezt a betegséget, amikor már túl késő
A májbetegségek különösen alattomosak, hiszen a szerv rendkívüli tartalékkapacitása miatt sokáig nem okoznak tüneteket.
A fekete himlő eltűnése is bizonyítja: egy jól működő oltási program akár egy halálos betegséget is teljesen felszámolhat.
Nagyon fontos bejelentést tett az egészségügyről a Tisza politikusa: ez lesz a legelső lépése miniszterként
Július 1-jéig, a Semmelweis-napra leszerelik a kórházi arcfelismerő rendszereket – jelentette be Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter.
Meddig csúfítják még az utcákat a választási plakátok? Itt a szabály, amit minden pártnak be kell tartani
Még hetekig maradhatnak a kampányplakátok a köztereken, noha a választás már lezajlott.
Életmentő döntés született Magyarországon: ingyenesek lesznek a csúcsterápiák, de van egy hatalmas csavar a történetben
Egy friss belügyminiszteri rendelet megnyitja az utat a legkorszerűbb gyógyszerek – köztük az onkológiai, autoimmun és ritka betegségek elleni terápiák – állami finanszírozása előtt.
Újra zavartalan a vízszolgáltatás és a betegellátás a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház sürgősségi tömbjében.
Az európai szakmai vizsgálatok alapján alkalmazása már nem indokolt, ezért az NNGYK kivonta a forgalomból a Decaris nevű gyógyszert.
Félelmetes ütemben drágul ez a mindennapi orvosi termék: a háború miatt hamarosan óriási hiány is kialakulhat belőle
Az iráni háború miatt a gumikesztyűk alapanyagárai az egekbe szöktek, ezért a gyártók akár 40-50 százalékkal is emelték az áraikat.
Hiába a hangzatos kampányígéret: 83 új életmentő gyógyszertől estek el a súlyos betegek, hatalmas a csalódás
Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár még február végén, a Magyar Kórházszövetség konferenciáján tette meg a bejelentést
Veszélyes új "drog" terjed a magyar fiatalok között: szinte már mindenki zsebében ott lapulhat – drasztikus a hatása az egészségre
A digitális eszközök problémás használata, avagy a függőség mindig több tényező együttjárása nyomán alakul ki.
Recepthamisítással igényelt vissza csaknem 230 millió forintnyi társadalombiztosítási támogatást egy 54 éves gyógyszerész.
