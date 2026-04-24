Egészség

Komoly figyelmeztetést adott ki a hatóság: durván átverhetnek, ha ilyen feliratot látsz a csomagoláson

Pénzcentrum
2026. április 24. 19:59

A Gazdasági Versenyhivatal egyre nagyobb figyelmet fordít a „zöld állításokra”, mert a fenntarthatóság ma már fontos marketingeszköz lett a cégek számára. A hatóság tapasztalatai szerint sok vállalkozás használ környezetbarátként hangzó üzeneteket, de ezek gyakran nem kellően alátámasztottak, így félrevezethetik a fogyasztókat. A GVH friss kiadványa ezért gyakorlati útmutatót ad ahhoz, hogyan lehet felismerni a „greenwashing” jelenségét.

A fogyasztók egyre tudatosabban keresik a kisebb környezeti terheléssel járó termékeket, ezt a trendet a cégek is kihasználják. A GVH 2022 és 2024 közötti vizsgálata szerint a zöld üzenetek sok esetben homályosak, nehezen ellenőrizhetők, és inkább márkaépítési célt szolgálnak. Közben a vásárlók jelentős része nem tudja pontosan értelmezni ezeket az állításokat.

A „zöldre mosás” lényege, hogy egy cég környezetbarátnak mutatja magát vagy termékeit, miközben a valós tevékenysége nem támasztja ezt alá. A GVH szerint ezért érdemes minden esetben ellenőrizni az állítások mögötti tartalmat.

A hatóság több szempontot is kiemel. Fontos, hogy a vásárlók ne elégedjenek meg általános kifejezésekkel, mint az „eco” vagy „fenntartható”, hanem keressenek konkrét adatokat és bizonyítékokat. Érdemes ellenőrizni a zöld logók mögött álló szervezetek hitelességét, és figyelembe venni a termék teljes életciklusát, nem csak egy-egy kiemelt tulajdonságát.

Lényeges különbség van a kibocsátás csökkentése és annak kompenzálása között is. Egy vállalat akkor hivatkozhat valós környezeti előnyre, ha ténylegesen csökkenti a terhelést, nem csak ellensúlyozza azt különböző programokkal. A GVH arra is figyelmeztet, hogy a csomagolás vizuális elemei könnyen megtévesztők lehetnek, a zöld szín vagy a természetközeli képek nem jelentenek valódi garanciát.

A hivatal szerint a tudatos vásárlás alapja a tájékozódás és az átgondolt döntés. Nemcsak az ár, hanem a minőség és a hosszú távú használhatóság is számít, mert a rövid élettartamú termékek nagyobb környezeti terhelést okoznak.

A GVH nemcsak a fogyasztóknak, hanem a vállalkozásoknak is iránymutatást ad. A zöld marketingre vonatkozó útmutató és szakmai anyagok segítik a cégeket abban, hogy valós és ellenőrizhető állításokat használjanak, elkerülve a megtévesztő gyakorlatokat.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #fogyasztóvédelem #hatóság #szabályozás #környezetvédelem #fenntarthatóság #marketing #gazdasági versenyhivatal #környezet #vállalkozások #tudatos vásárlás

