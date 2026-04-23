2026. április 23. csütörtök Béla
Csak pár napig látható a lenyűgöző hazai csoda: indul a roham Európa legnagobb virágmezőjén

2026. április 23. 17:45

A tavasz egyik leglátványosabb virágshow-ja most Somogyba költözik: több hektárnyi nárcisz borítja be Babócsa határát, ahol hétvégén nemcsak a természet, hanem egy egész fesztivál is főszerepet kap. Április 25-én Nárcisznapot rendeznek Európa legnagyobb összefüggő nárciszmezején.

Európa egyik legnagyobb összefüggő nárciszmezője ezekben a napokban teljesedik ki Babócsán. A Basa-kertben április 25-én rendezik meg a Nárcisznapot, ahol a természet látványa mellett egész napos programokkal várják a látogatókat.

Április végére teljes pompájában nyílik ki a babócsai Basa-kert híres nárciszmezeje, amelyet a helyi hagyomány szerint még a török hódoltság idején telepítettek. A Somogy vármegyei település immár huszonnyolcadik alkalommal rendezi meg a Nárcisznapot, amely mára a régió egyik leglátogatottabb tavaszi eseményévé nőtte ki magát.

A szervező Babócsáért Egyesület közlése szerint az egynapos fesztivál idén is a virágzó mező köré épül: a látogatók kézműves vásárral, néptáncbemutatókkal, gyerekprogramokkal és gasztronómiai kínálattal találkozhatnak. A programban szerepel többek között íjászbemutató, játszóház, színpadi előadások, valamint több koncert is.

A Basa-kert különlegessége nemcsak méretében, hanem történetében is rejlik. A helyi hagyomány szerint a mintegy 13 hektáros területet egykor egy török kori basa ültette be nárcisszal, hogy háremhölgyei számára díszkertet hozzon létre. A legendától függetlenül a terület ma már természetvédelmi oltalom alatt áll, és a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatósága gondoskodik megőrzéséről.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A nárciszmező évente csupán néhány napig mutatja teljes arcát: ilyenkor a fehér virágok tömege szinte beborítja a tájat, illatfelhőbe vonva a környéket. A szervezők szerint a rendezvény célja nemcsak a látvány ünneplése, hanem a természeti értékek bemutatása és megőrzésük fontosságának hangsúlyozása is.
 
 

 
 
