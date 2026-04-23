Egy különleges, parókás agancsot viselő őzbakot ejtettek el április közepén Somogyban. A látvány még a rutinosabb szakembereket is meglepte.
Csak pár napig látható a lenyűgöző hazai csoda: indul a roham Európa legnagobb virágmezőjén
Európa egyik legnagyobb összefüggő nárciszmezője ezekben a napokban teljesedik ki Babócsán. A Basa-kertben április 25-én rendezik meg a Nárcisznapot, ahol a természet látványa mellett egész napos programokkal várják a látogatókat.
Április végére teljes pompájában nyílik ki a babócsai Basa-kert híres nárciszmezeje, amelyet a helyi hagyomány szerint még a török hódoltság idején telepítettek. A Somogy vármegyei település immár huszonnyolcadik alkalommal rendezi meg a Nárcisznapot, amely mára a régió egyik leglátogatottabb tavaszi eseményévé nőtte ki magát.
A szervező Babócsáért Egyesület közlése szerint az egynapos fesztivál idén is a virágzó mező köré épül: a látogatók kézműves vásárral, néptáncbemutatókkal, gyerekprogramokkal és gasztronómiai kínálattal találkozhatnak. A programban szerepel többek között íjászbemutató, játszóház, színpadi előadások, valamint több koncert is.
A Basa-kert különlegessége nemcsak méretében, hanem történetében is rejlik. A helyi hagyomány szerint a mintegy 13 hektáros területet egykor egy török kori basa ültette be nárcisszal, hogy háremhölgyei számára díszkertet hozzon létre. A legendától függetlenül a terület ma már természetvédelmi oltalom alatt áll, és a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatósága gondoskodik megőrzéséről.
A nárciszmező évente csupán néhány napig mutatja teljes arcát: ilyenkor a fehér virágok tömege szinte beborítja a tájat, illatfelhőbe vonva a környéket. A szervezők szerint a rendezvény célja nemcsak a látvány ünneplése, hanem a természeti értékek bemutatása és megőrzésük fontosságának hangsúlyozása is.
