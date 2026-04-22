Súlyos ára van az elmaradt tavaszi árhullámnak: ha nem lépnek a civilek, odaveszhetnek a fiókák

Szokatlan beavatkozásra volt szükség a Tiszánál: idén elmaradt a tavaszi árhullám, ezért önkéntesek alakítottak ki új fészkelőhelyeket a partifecskéknek.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Nyíregyházi Helyi Csoportjának önkéntesei lapátot ragadtak, és kézzel alakítottak ki fészkelésre alkalmas partfalakat a visszatérő partifecske számára - írták a friss Facebook-bejegyzésükben.

A szakemberek szerint a legnagyobb probléma, hogy idén is elmaradt az a tavaszi árhullám, amely normál esetben friss, meredek, függőleges partfalakat hozna létre a folyó mentén. Ezek pedig kulcsfontosságúak lennének a partifecskék számára, amelyek ilyen homokos falakba vájják fészkeiket. A Szabolcs és Zalkod közötti szakaszon azonban most nem alakultak ki megfelelő élőhelyek. A madarak így kénytelenek a régi üregeket is használni, ez azonban komoly kockázatot jelent. A korábbi fészkekben ugyanis gyakran áttelel egy kifejezetten partifecskékre specializálódott kullancsfaj, az Ixodes lividus. Ez jelentősen rontja a költési sikert, és a fiókák egészségi állapotát is gyengítheti. Éppen ezért különösen fontos, hogy a madarak friss, „tiszta” partfalakhoz jussanak.

Önkéntesek léptek közbe

A természetvédők ezért saját kezükbe vették az irányítást: eddig mintegy 50 méteres szakaszon tisztították meg a partfalat a növényzettől és a régi üregektől, így új fészkelőhelyeket hoztak létre. A munka azonban még korántsem ért véget. Az önkéntesek azt tervezik, hogy a következő hetekben tovább bővítik a megtisztított szakaszokat, ezzel segítve a térség jelentős partifecske-állományának fennmaradását.

A szakemberek szerint az ilyen jellegű beavatkozások egyre gyakoribbá válhatnak. A folyók természetes vízjárásának megváltozása, a csapadékhiány és a szélsőséges időjárás miatt ugyanis sok esetben már nem alakulnak ki maguktól a szükséges élőhelyek.