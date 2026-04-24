Aranyba borult a Balaton-felvidék: elképesztő drónvideón a virágzó repcetáblák

Lélegzetelállító látvány tárul a szemünk elé a Balaton-felvidéken: a tavaszi virágzás idején a repcetáblák szinte aranyszínű takaróként borítják be a dombokat és völgyeket. A hihetetlen látványról most drónfelvétel is készült.

A különleges hangulatú felvételeket Somogyi László készítette, aki évek óta dokumentálja a térség természeti szépségeit. A most publikált drónvideó talán az egyik leglátványosabb munkája: a hullámzó dombvidék és a sárgába öltözött mezők együtt szinte festményszerű kompozíciót alkotnak - írta a Lelépő. A felvételeken jól látszik, ahogy a virágzó repce egységes, élénk sárga színnel rajzolja át a tájat, miközben a háttérben a Balaton-felvidékre jellemző lankák és mozaikos területek adják a kontrasztot.

A repce virágzása minden évben csak rövid ideig tart, így ez az időszak különösen kedvelt a természetjárók és fotósok körében. A most készült videó nemcsak a látványt örökíti meg, hanem azt is megmutatja, miért számít a térség az ország egyik legkülönlegesebb tájának tavasszal: