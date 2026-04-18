A vizsgálat szerint a férfiaknál ez a hatás gyakrabban vezet impulzív vásárláshoz, míg a nőknél nem mutatható ki hasonló összefüggés.
Kiszivárgott a legendás Daubner cukrászda gouda-sajtos pogácsa receptje: így készül lépésről-lépésre
Mitől lesz a házi pogácsa extra zsíros, de valahogy mégis könnyű, omlós és finom? A minap TikTokon jött szembe velünk a kultikus "Daubneres" gouda sajtos pogi receptje, hamarjában ki is próbáltuk: gyúrtuk, hajtogattuk, nyújtottuk, végül az ízélmény is közelített ahhoz a legendás sós sütihez, amit Budapest egyik legismertebb cukrászdájában kapni.
Vidékieknek is bizonyára ismerősen cseng a Daubner neve – Budapest egyik favorit, minőségi cukrászdájáról van szó. Amit kevesebben tudnak, hogy eredetileg nem is fővárosi a történet: az elődjét Daubner Béla 1901-ben nyitotta meg Orosházán. Őt később a fia követte a szakmában. A második világháború után a cukrászdát államosították. Daubner Béla 1946 után nyolc és fél év börtönbüntetést is kapott politikai okokból, majd a Kádár-rendszer alatt még további két és fél évet letöltött. A család az 1950-es évek végén költözött Budapestre. A ma ismert, népszerű cukrászdát jelenleg a harmadik generáció egyik tagja, Daubner György cukrászmester vezeti.
Budapest egyik legismertebb és legforgalmasabb „klasszik” cukrászdájának kínálata persze leginkább a hagyományos, masszív, mégis jól kidolgozott cukrásztermékekre épül: torták, szelet sütemények és aprósütemények, de a sós vonala is erős. Az egyik slágertermékük a dupla-sajtos pogácsa (köztük a gouda változat is).
Ha a cukrászdában vesszük, a ropogtatni való pogi ára azért elég borsos: 2026 tavaszán 5800 Ft-ért mérik kilóját. Mi viszont ennél jóval olcsóbban is kihozhatjuk (ahogy számoltuk, nagyjából 40–45%-kal kedvezőbben), ha nekiállunk otthon a házi változatnak. Már ezért is érdemes rászánni egy kis időt, nem mellesleg pedig egy igazán különleges vendégváró csemege is sülhet ki belőle.
De mi lehet a bolti titka? Ezt sokan a Redditen is fejtegetik: ez a "Daubneres" pogi ugyanis extra zsíros, de valahogy mégis könnyű. Többen kísérleteztek vele, hogyan is lehetne otthon hasonlót sütni, ahogy aztán megjegyezték: „ízben már sikerült megközelíteni otthon, de állagban soha”. Végül aztán valaki bedobta az "eredeti" receptet... Ezen felbuzdulva mi is nekiálltunk, gyúrtuk, hajtogattuk, nyújtottuk, végül az ízélmény is tényleg közelített ahhoz a legendás sós sütihez, amit Budapest favorit cukrászdájában kapni.
Hamuba sült, mézes pogácsa és a mondolapogácsa csömöge…
A magyar népmesék hősei sem indultak útnak nélküle, de a régi diákok is ezt kapták útravalónak, amikor elhagyták az iskolát – innen ered az a szokás, hogy a ballagók tarisznyájába egy-egy pogácsa is kerül. De honnan ered a pogácsa?
Bármennyire is szeretnénk, a pogácsa sem igazán hungarikum, bizony a Kárpát-medencei, a balkáni és a török konyha jellegzetes étele. Legelterjedtebb változatai a burgonyás, vajas, tepertős, juhtúrós és káposztás pogácsa. Hasonló néven ismert a Kárpát-medence és a Balkán népeinél is: szlovákul pagáč, osztrák németül Pogatsche, szlovén, horvát nyelven pogača, szerbül погача, valamint Törökországban poğaça. A név a latin focus („tűz”) szó képzett alakjából, a focacea-ból („sült tészta”) származik, olasz nyelvi közvetítéssel. Mind a mai napig létezik Olaszországban egy lapos kenyérféle, a focaccia (ejtsd: fokáccsa). Hasonló nevű, de kissé eltérő kenyérféle a franciáknál a fougasse, a spanyoloknál pedig a hogaza. A magyar nyelvbe a szó a délszláv nyelvekből került át (szerb, horvát, szlovén pogača).
Simai Kristóf piarista szerzetes 1795 és 1799 között Selmecbányán lejegyzett kéziratos szakácskönyvében már sokféle pogácsa szerepel: mézes pogácsa, vajas pogácsa, fűszeres pogácsa, csokoládépogácsácskák. A kemencében sült pogácsák mellett szárított „csömögéket” (mint a „mondolapogácsa csömöge” vagy a „mézes pogácsa citromlével, csömöge” változatai) is említ, sőt főtt, formázott tésztákat is pogácsaként nevez meg (ilyen a „túrós haluska, vagyis pogácsa”). Legelterjedtebb változatai ma a burgonyás, sajtos, tepertős, tejfölös, túrós, juhtúrós és káposztás pogácsa. Általában étkezés után, vagy tartalmasabb levesek (például gulyás) mellé adják kenyér helyett.
Íme, ez lehet a Daubneres gouda sajtos pogi receptje?
Ahogy írtuk, sokan találgatják a Redditen is, mi lehet a titkos recept… Annyi biztos, a cukrászdában nem spórolják ki belőle a vajat, és zsíros tehéntúró is bőven kerül a tésztába – ahogy az is, hogy a belsejébe is jut gouda sajt. Ha otthon sütjük, a cél egy lágyabb állag elérése, mint egy hagyományos pogácsatésztánál: de mitől lesz ennyire könnyed és omlós?! A Redditen többen meg is jegyzik, az sem kizárt: a cukrászdai verzió gőzös sütőben készül, ettől maradhat ennyire szaftos a belseje.
A közösségi médiában még egy extra tipp is érkezett hozzá: kevert tésztákba van aki vaj helyett kacsazsírt használ. Elsőre sokan tarthatnak ettől – ki akarna tepertőízű sütit enni? –, de meglepő módon sokkal karakteresebb és finomabb végeredményt ad. De a lényeg, íme "Daubneres" gouda sajtos pogácsa recept - amit próbaként mi is lesütöttünk:
Recept:
- 250g vaj
- 250g túró
- 10g burgonyapehely
- 10g hideg víz
- 15g porcukor
- 1 csomag száraz élesztő
- 300g liszt
- 15g só
- 150g reszelt gouda sajt
A sajt kivételével mindent a robotgépbe teszünk, és kb. 3–5 perc alatt összedolgozzuk, amíg szépen össze nem áll a tészta – de kézzel is nyugodtan összegyúrható. Ezután egy éjszakára a hűtőbe kerül a tészta, kilapítva, fóliába csomagolva. Másnap kivesszük, hagyjuk egy kicsit visszapuhulni, majd kinyújtjuk, és jöhet a szimpla hajtás. Ezután 90 fokkal elforgatjuk, ismét kinyújtjuk, és elvégezzük a dupla hajtást. Újabb 90 fok fordítás, újabb nyújtás, és megint egy dupla hajtás következik. Minden hajtásnál fontos, hogy a felesleges lisztet eltávolítsuk a tésztáról, különben rontja a rétegek állagát.
Végül fél centinél kicsit vastagabbra nyújtjuk, és kiszaggatjuk a pogácsákat. Megkenjük tojással, majd megszórjuk reszelt sajttal. A tepsire is kerül egy kevés reszelt sajt a pogácsák alá is, majd 180 fokos sütőben kb. 18 perc alatt készre sütjük.
Nem csak lángost lehet árulni a Balatonnál: a Balaton-felvidék egyik borászata nyári munkára keres lelkes jelentkezőket, akár teljesen kezdőknek is.
A súlyos azbesztveszély miatt ingyenes védőmaszkokat kapnak a Szombathelyi Oladi plató lakói, miközben hétfőn lakossági fórumot is tartanak az ügyben.
A spárga ára 2026-ban látványosan emelkedett: 4000-5000 forint körül alakul a kilónkénti ár, aki azonban hajlandó lehajolni érte, „szedd magad” akciókban kedvezőbben juthat hozzá.
Gyökeresen átalakulhat az egri borvidék jövője: a klímaváltozás mindent átírhat a szőlőben és a földeken
Komoly szerkezeti átalakulás előtt áll az Egri borvidék mezőgazdasága: a szakértők szerint a klímaváltozás miatt nemcsak a szőlőfajták, hanem a teljes termesztési struktúra is átalakulhat...
Nincs ivóvíz a szombathelyi kórház sürgősségi tömbjében. Nem hivatalos információk szerint akár fagyálló is kerülhetett a rendszerbe, a betegek ellátását jelenleg palackozott vízzel biztosítják.
Szívbemarkoló tragédia: elhagyta fészkét a szigetközi rétisas, miután kivágták a költőhelye körüli erdőt
A rétisas fokozottan védett faj, természetvédelmi értéke 1 millió forint egyedenként – ez alapján a két tojás elvesztése akár többmilliós természetvédelmi kárnak is minősülhet.
Itt a fordulat, fellélegezhetnek a helyiek: vadiúj pláza épülhet a 30 éve elbukott szellemprojekt helyén
Több évtizedes félbemaradt beruházás nyomán új bevásárlóközpont épül Szekszárd északi részén: végre megépülhet a „Top Center”.
Rémisztő sebek borították a Tiszából kifogott ragadozót: a szakértők elárulták, ehetünk-e a vírusos halból
Szokatlan sérülésekkel került partra egy szürkeharcsa a Tisza szegedi szakaszán. A hal állapotát szakértők vizsgálták, és több lehetséges okot is azonosítottak, köztük madártámadás nyomait és...
Gyűrűzik a botrány: rákkeltő azbeszt kerülhetett a vidéki utakba, nem csak Szombathely lehet érintett
Szombathelyen napok óta az oladi plató és a rákkeltőnek minősülő azbeszt ügye a fő beszédtéma. Mintegy 12 kilométernyi útszakasz, 22 utca lehet érintett – helyszíni...
Új célpontot kapnak a hazai motorosok: szombaton avatják fel a közel 200 kilométeres zalai túraútvonalat, amely a Balatontól indulva hét ikonikus megállót fűz fel.
Évek óta elhagyatottan áll a Balaton-part egyik legértékesebb ingatlana: hamarosan elképesztő összegért cserélhet gazdát
A Balaton-part egyik legértékesebb szakaszán, a Balatonalmádi Széchenyi sétányán új tulajdonost keres egy különleges múltú épület: árverésre bocsátották az egykori postás üdülőt.
Lehúzza a rolót a Balaton egyik legismertebb borászati központja: a Balatonboglári Borgazdasági Zrt. feldolgozó üzeme június végén bezár. A legendás BB márka azonban nem tűnik...
Dráma Sajóbábonyban: éhségsztrájkra készülnek a vegyi üzem dolgozói. A helyzetet súlyosbítja, hogy a dolgozók szerint az üzemben jelenleg minimális a személyzet.
A kilencvenes évek legendás sztárpárja, Bodnár Attila és Pap Rita ma már csendesebb életet él: Ausztriából hazaköltözve otthonukat a Vas megyei fürdővárosban, Bükfürdőn találták meg.
Különleges és ritka rovarral találkoztak a természetvédők a Körös-Maros Nemzeti Park területén: a pompás nünüke egy példányát észlelték a Kis-Sárréten, Kisvátyon térségében – olyan helyen,...
A Mission: Impossible és a Top Gun sztárja, Tom Cruise ismét hazánkban dolgozik. Április elején már Budapesten is feltűnt, és a jelek szerint a Balatonnál...
Órián fogás a vidéki horgásztavon: egy nap alatt két óriás is horogára akadt a szerencsés pecásnak + Fotó
Rendkívüli fogásokról számoltak be a Tokaji Kovács-tó közösségi oldalán: egy háromnapos horgásztúra során két kiemelkedően nagy tokhal is horogra akadt.
Bár sokak számára aranyos állatnak tűnik, a mosómedve valójában inváziós faj, amely komoly természetvédelmi kockázatot jelent – hívja fel a figyelmet a Szegedi Vadaspark.
