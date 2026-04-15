Egy női aktivista a hollywoodi színészek és írók sztrájkjának jelszavával a kezében, a háttérben a kék éggel.
HelloVidék

Éhségsztrájkra készülnek a vidéki vegyi üzemben: hónapok óta nem kapnak fizetést a dolgozók

HelloVidék
2026. április 15. 09:15

Dráma Sajóbábonyban: éhségsztrájkra készülnek a vegyi üzem dolgozói, hónapok óta nem kaptak fizetést. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a dolgozók szerint az üzemben jelenleg minimális a személyzet, miközben veszélyes vegyi anyagok maradhattak a telephelyen.

Április 17-én reggel 8 órától éhségsztrájkba kezdenek az SPL Europe Kft. munkavállalói, miután állításuk szerint hónapok óta nem jutottak hozzá a bérükhöz. A dolgozók addig nem hagyják el a telephelyet, amíg nem rendezik az elmaradt fizetéseket és juttatásokat. Követeléseik között szerepel a teljes bérkifizetés, a cafeteria-elemek – köztük a SZÉP-kártya-juttatások – rendezése, valamint a kilépéshez szükséges dokumentumok kiadása. A munkavállalók hangsúlyozzák: a helyzet már nem pusztán munkaügyi vita, hanem több tucat család megélhetését veszélyezteti.

A problémák nem újkeletűek: az Sajóbábony ipari parkjában működő, indiai tulajdonú üzemben már 2025 nyarán megkezdődtek a bércsúszások. A dolgozók beszámolói szerint eleinte csak néhány napot késett a fizetés, később azonban részletekben érkezett, majd teljes hónapok maradtak ki. Egy, a cégnél másfél évtizede dolgozó munkavállaló a boon.hu-nak arról beszélt, hogy szeptemberben már két részletben kapták meg a bért, októberben csak a hónap végén utaltak, a decemberi fizetés felét pedig csak februárban fizették ki.

Leépítések, tartozások, hatósági vizsgálat

A vállalat helyzete azóta tovább romlott: január végén csoportos létszámleépítést jelentettek be, amelynek során 83 dolgozót bocsátottak el. A korábban közel 200 fős állomány 2026 elejére néhány tucat főre zsugorodott, akik főként őrzési és alapfelügyeleti feladatokat látnak el. A munkavállalók információi szerint a cég tartozása – banki hitelekkel együtt – elérheti a 16 milliárd forintot, miközben az üzem értékesítésére irányuló tárgyalások nem hoztak eredményt.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal a boon.hu megkeresésére megerősítette, hogy a bérfizetések elmaradása miatt vizsgálat indult. Az eljárás azóta lezárult, a hatóság megtette a szükséges intézkedéseket, ugyanakkor a dolgozók követeléseiket munkaügyi peres úton érvényesíthetik.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Veszélyes anyagok és kiszolgáltatott dolgozók

A helyzetet súlyosbítja, hogy a dolgozók szerint az üzemben jelenleg minimális a személyzet, miközben veszélyes vegyi anyagok maradhattak a telephelyen. Egy korábbi munkavállaló szerint korábban is előfordult, hogy egy műszaki hiba miatt kellemetlen szag terjengett a környéken, de akkor még volt, aki beavatkozzon – most azonban kérdéses, mi történik egy hasonló helyzetben.

Több érintett arról is beszámolt, hogy nemcsak a bérek maradtak el, hanem a kilépéshez szükséges dokumentumokat sem kapták meg, ami ellehetetleníti az új munkahely keresését és az álláskeresési járadék igénylését. Egy volt dolgozó szerint a felszámoló még a hatósági megkeresésekre sem reagált időben, haladékot kért a papírok kiadására. A munkavállalók szerint a tartós bizonytalanság és a megélhetési nehézségek miatt döntöttek az éhségsztrájk mellett, amelyet az utolsó eszközüknek tartanak helyzetük rendezésére.
