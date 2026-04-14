2026. április 14. kedd Tibor
18 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
HelloVidék

Rá sem fogsz ismerni: sokmilliós fejlesztéssel dobják fel a Balaton egyik legmenőbb strandját

2026. április 14. 10:15

Komoly fejlesztések indulhatnak a Balaton egyik népszerű településén: Alsóörs több sikeres pályázatnak köszönhetően 2026-ban látványos beruházásokkal erősíti turisztikai és infrastrukturális vonzerejét.

Jó hír a Balaton szerelmeseinek, hogy a nyári szezonra az alsóörsi strand is frissítést kap: 13 millió forintból teljesen átalakítják a gyermekpancsolót. A mediterrán hangulatú rész korszerűbb és látványosabb lesz, ami tovább növelheti a település népszerűségét a kisgyermekes családok körében.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Emellett a Balaton Fejlesztési Tanácstól is sikerült forrást szerezni: 15 millió forint támogatást nyertek a Strand sétány felújítására, amelynek teljes költsége 31 millió forint lesz.

A legnagyobb volumenű beruházás Alsóörsön azonban nem ez, hanem az AMFI látogatóközpont fejlesztése lesz, amely több mint 400 millió forintos uniós forrásból valósul meg. Az első ütem várhatóan nyár elejére elkészül, ezt követően pedig egy különleges űrkutatási tematikájú térrel és egy úgynevezett „életfa” kilátóval bővül a komplexum - írta a Veol. A tervek szerint az új elemek nemcsak látványosak lesznek, hanem interaktív élményeket is kínálnak, így a helyszín a családos látogatók egyik kedvelt célpontjává válhat.


 
 
 

 

#közlekedés #Balaton #turizmus #strand #városfejlesztés #beruházás #uniós támogatás #belföldi turizmus #beruházások #hellovidék #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NAPTÁR
Tovább
2026. április 14. kedd
Tibor
16. hét
Április 14.
A könyvtárosok világnapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelbiztosítás
a hitelezésből eredő kockázatok és károk fedezetéül szolgáló biztosítási forma. A biztosított mindig a hitelező.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
