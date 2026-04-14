Rá sem fogsz ismerni: sokmilliós fejlesztéssel dobják fel a Balaton egyik legmenőbb strandját

Komoly fejlesztések indulhatnak a Balaton egyik népszerű településén: Alsóörs több sikeres pályázatnak köszönhetően 2026-ban látványos beruházásokkal erősíti turisztikai és infrastrukturális vonzerejét.

Jó hír a Balaton szerelmeseinek, hogy a nyári szezonra az alsóörsi strand is frissítést kap: 13 millió forintból teljesen átalakítják a gyermekpancsolót. A mediterrán hangulatú rész korszerűbb és látványosabb lesz, ami tovább növelheti a település népszerűségét a kisgyermekes családok körében.

Emellett a Balaton Fejlesztési Tanácstól is sikerült forrást szerezni: 15 millió forint támogatást nyertek a Strand sétány felújítására, amelynek teljes költsége 31 millió forint lesz.

A legnagyobb volumenű beruházás Alsóörsön azonban nem ez, hanem az AMFI látogatóközpont fejlesztése lesz, amely több mint 400 millió forintos uniós forrásból valósul meg. Az első ütem várhatóan nyár elejére elkészül, ezt követően pedig egy különleges űrkutatási tematikájú térrel és egy úgynevezett „életfa” kilátóval bővül a komplexum - írta a Veol. A tervek szerint az új elemek nemcsak látványosak lesznek, hanem interaktív élményeket is kínálnak, így a helyszín a családos látogatók egyik kedvelt célpontjává válhat.













