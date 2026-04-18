Kiderült, ezek a legszebb nevű magyar települések: a te lakhelyed rajta van a listán?
3 378 934 szavazat érkezett a legszebb magyar településnevekre. A szavazás 5 régióban zajlott 2025 októberétől 2026. március 31-ig az e-nyelv.hu honlapon a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda szervezésében.
Legtöbb szavazatot kapott: Újszentmargita (344 640), Oltárc (272 685), Boldog (214 018), Jászboldogháza (200 225).
A régiónkénti sorrend: északnyugat: Csehimindszent (121 605), Kincsesbánya (117 143), Bernecebaráti (105 510), Vigántpetend (105 099), Küngös (104 010); délnyugat: Oltárc (272 685), Tengelic (92 168), Vindornyaszőlős (63 579), Lánycsók (47 768), Kacsóta (39 848); északkelet: Boldog (214 018), Szirmabesenyő (128 284), Igrici (119 791), Imola (119 263), Érsekvadkert (114 775); délkelet: Újszentmargita (344 640), Jászboldogháza (200 225), Nyírábrány (124 826), Csengőd (85 006), Hencida (72 731); határon túl: Angyalos (11 317), Tündérlak (10 305), Kékellő (10 303), Vízkelet (3 285), Csíkszépvíz (2 143).
A közönség által javasolt nevek közül a bírálóbizottság a következő településneveket választotta ki: Szépkenyerűszentmárton, Székelyszentlélek, Csipkerek, Gömörszőlős, Tállya. További kiemelt és oklevélben részesített településnevek: Balinka, Aranyosapáti, Szamosangyalos, Kaskantyú, Magyarföld, Lulla, Hamvasd, Ábránka, Csendlak, Újnagyfény.
Az okleveleket 2026. május 24-én a szellemi kulturális örökség napján a szentendrei Skanzenben adják át a Balázs Géza, Fellinger Károly, Halmai Tamás és Terdikné Takács Szilvia által jegyzett, a települések nevéhez kapcsolódó nyelvészeti és verseskötettel együtt. A szervezők valamennyi településre ellátogatnak az anyanyelvi piknik rendezvénysorozattal.
