Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Magyar Péter 15 gimnázium igazgatójával egyeztetett. Forrás: Magyar Péter Facebook-oldala
Oktatás

Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: erről egyeztettek Magyar Péterrel, leszögezte, milyen minisztert szeretnének

2026. április 22. 09:16

15 neves oktatási intézmény igazgatójával találkozott kedden Magyar Péter. Kampós András a Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium igazgatója ennek kapcsán arról beszélt, a találkozón nem került szóba a leendő oktatási miniszter személye - és nem is akarnak beleszólni abba, hogy a leendő miniszterelnök kit kér fel a feladatra. Hozzátette: ők olyan minisztert szeretnének, aki "mindenféle véleménycunami ellenére képes a tárcák között és lehetőleg ciklusokon átívelő módon az oktatáspolitikát és a szükséges reformokat képviselni".

A találkozón egyáltalán nem a leendő oktatási miniszterről beszéltünk - mondta a hvg.hu-nak Kampós András a Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium igazgatója miután 15 oktatási intézmény igazgatója találkozott Magyar Péterrel. Korábban kiszivárgott, hogy a Tisza Párt Rubovszky Ritát, a Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatóját kérheti fel oktatási miniszternek - ez nagy visszhangot váltott ki a közvéleményben. A leendő kormányfő azt mondta, több jelölt is van a posztra, a párt eddig is átlátható módon kommunikált, és a jövőben is így fog eljárni, a konkrét személyi döntéseket pedig hivatalosan jelentik majd be.

Az igazgatók korábban egy levélben kérték fel az új kormányzatot, hogy vonják be a szakmai oldalt is az oktatás átalakításával kapcsolatos egyeztetésekbe. Most Kampós András azt mondta, a korábbi levélben sem azt akarták jelezni, hogy nekik konkrét javaslatuk lenne a miniszteri posztra, és nem is akarnak beleszólni, hogy a miniszterelnök kit válasszon.

Sem ellene, sem mellette nem akartunk állást foglalni. Lehet, hogy nem fogalmaztunk egészen jól a levelünkben. Mi pusztán azt szerettük volna, és most is azt szeretnénk, hogy egy olyan személy kapja meg a feladatot, aki mindenféle véleménycunami ellenére képes a tárcák között és lehetőleg ciklusokon átívelő módon az oktatáspolitikát és a szükséges reformokat képviselni

- magyarázta az igazgató.

Így rajzolhatja át a Tisza-kormány a magyar oktatás szabályait: biztosan nem lesz fájdalommentes, erre lehet készülni
Így rajzolhatja át a Tisza-kormány a magyar oktatás szabályait: biztosan nem lesz fájdalommentes, erre lehet készülni
Megnéztük, hogy a hamarosan felálló Tisza-kormány milyen konkrét ígéretekkel és reformtervekkel válaszol az oktatás jelenlegi hiányosságaira.

Magyar Péter az egyeztetés után közölte: az oktatási rendszer átalakítása, jobbá, és gyerekbarátabbá tétele során minden magyar pedagógus tapasztalatára számítanak.

Az a jó oktatási rendszer és iskola, amelyben a diákok használható, a való életre felkészítő és befogadható mennyiségű ismeretet tudnak szerezni. Ahol a tanárok ki tudnak teljesedni hivatásukban, megkapják a megfelelő támogatást nemcsak anyagi, hanem szakmai értelemben is. Ahol a szülők biztonságban tudhatják a gyermekeiket, és számíthatnak arra, hogy a diákok a legkorszerűbb tudást kapják, és esélyt arra, hogy tehetségük szerint boldoguljanak a felnőtt életben

- fogalmazott. Egyetértettek abban is, hogy vonzóvá kell tenni a pedagógusi pályát, és az oktatási folyamatban a tanárok mellett további szakembereknek is megfelelő számban kell helyet kapniuk. Az államnak gondoskodnia kell a megfelelő szakmai utánpótlásról, szakmai műhelyekről, amelyek a tanártársadalom rendelkezésére bocsátják a modern pedagógiai tudást.

Címlapkép: Magyar Péter Facebook-oldala
#gyerekek #kormány #iskola #oktatás #közoktatás #tanárok #pedagógusok #magyar péter #tisza párt

FRISS HÍREK
Több friss hír
09:30
09:16
09:11
09:08
09:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 22.
Így rajzolhatja át a Tisza-kormány a magyar oktatás szabályait: biztosan nem lesz fájdalommentes, erre lehet készülni
2026. április 21.
Dúl az akcióháború a kasszáknál: egyre többen fizetnek ezzel és spórolnak komoly pénzt a napi bevásárlásnál
2026. április 22.
Megszólalt a Kereskedelmi és Iparkamara: ez lehet az árrésstop, benzinárstop kivezetésének menetrendje 2026-ban
2026. április 21.
Szomorkodhatnak a magyar tanárok, ha meglátják ezeket a fizetéseket: hiába az elmúlt évek emelései, elmaradt a várva várt csoda
2026. április 21.
Ha részt veszel ebben a kutatásban, 10 ezer forintos ajándék üti a markod!
1
4 hete
Azok járhatnak most nagyon jól, akiknek ilyen végzettsége van: szó szerint kapkodnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
2
6 napja
Mit gondol az oktatásról Rubovszky Rita, a Tisza Párt leendő oktatási minisztere?
3
3 hónapja
Érettségi 2026: itt vannak a követelmények, fontos időpontok, a jelentkezés menete - Közép és emelt szintű feladatok, megoldások
4
2 hónapja
Mi folyik a magyar iskolákban? Sorra büntetik a pedagógusokat, erre hivatkoznak
5
1 hete
Nyári szünet 2026: mikor kezdődik és meddig tart a nyári szünet? Itt az összes iskolai szünet dátuma
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 22. 08:52
Itt a Mol bejelentése: hivatalos, megjavult a Barátság-vezeték, érkezhet az olaj Magyarországra
Pénzcentrum  |  2026. április 22. 06:05
Megszólalt a Kereskedelmi és Iparkamara: ez lehet az árrésstop, benzinárstop kivezetésének menetrendje 2026-ban
Agrárszektor  |  2026. április 22. 08:14
Ez teheti tönkre a nyarainkat a jövőben: nem maradt több idő, lépni kell