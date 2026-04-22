Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: erről egyeztettek Magyar Péterrel, leszögezte, milyen minisztert szeretnének

15 neves oktatási intézmény igazgatójával találkozott kedden Magyar Péter. Kampós András a Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium igazgatója ennek kapcsán arról beszélt, a találkozón nem került szóba a leendő oktatási miniszter személye - és nem is akarnak beleszólni abba, hogy a leendő miniszterelnök kit kér fel a feladatra. Hozzátette: ők olyan minisztert szeretnének, aki "mindenféle véleménycunami ellenére képes a tárcák között és lehetőleg ciklusokon átívelő módon az oktatáspolitikát és a szükséges reformokat képviselni".

A találkozón egyáltalán nem a leendő oktatási miniszterről beszéltünk - mondta a hvg.hu-nak Kampós András a Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium igazgatója miután 15 oktatási intézmény igazgatója találkozott Magyar Péterrel. Korábban kiszivárgott, hogy a Tisza Párt Rubovszky Ritát, a Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatóját kérheti fel oktatási miniszternek - ez nagy visszhangot váltott ki a közvéleményben. A leendő kormányfő azt mondta, több jelölt is van a posztra, a párt eddig is átlátható módon kommunikált, és a jövőben is így fog eljárni, a konkrét személyi döntéseket pedig hivatalosan jelentik majd be.

Az igazgatók korábban egy levélben kérték fel az új kormányzatot, hogy vonják be a szakmai oldalt is az oktatás átalakításával kapcsolatos egyeztetésekbe. Most Kampós András azt mondta, a korábbi levélben sem azt akarták jelezni, hogy nekik konkrét javaslatuk lenne a miniszteri posztra, és nem is akarnak beleszólni, hogy a miniszterelnök kit válasszon.

Sem ellene, sem mellette nem akartunk állást foglalni. Lehet, hogy nem fogalmaztunk egészen jól a levelünkben. Mi pusztán azt szerettük volna, és most is azt szeretnénk, hogy egy olyan személy kapja meg a feladatot, aki mindenféle véleménycunami ellenére képes a tárcák között és lehetőleg ciklusokon átívelő módon az oktatáspolitikát és a szükséges reformokat képviselni

- magyarázta az igazgató.

Magyar Péter az egyeztetés után közölte: az oktatási rendszer átalakítása, jobbá, és gyerekbarátabbá tétele során minden magyar pedagógus tapasztalatára számítanak.

Az a jó oktatási rendszer és iskola, amelyben a diákok használható, a való életre felkészítő és befogadható mennyiségű ismeretet tudnak szerezni. Ahol a tanárok ki tudnak teljesedni hivatásukban, megkapják a megfelelő támogatást nemcsak anyagi, hanem szakmai értelemben is. Ahol a szülők biztonságban tudhatják a gyermekeiket, és számíthatnak arra, hogy a diákok a legkorszerűbb tudást kapják, és esélyt arra, hogy tehetségük szerint boldoguljanak a felnőtt életben

- fogalmazott. Egyetértettek abban is, hogy vonzóvá kell tenni a pedagógusi pályát, és az oktatási folyamatban a tanárok mellett további szakembereknek is megfelelő számban kell helyet kapniuk. Az államnak gondoskodnia kell a megfelelő szakmai utánpótlásról, szakmai műhelyekről, amelyek a tanártársadalom rendelkezésére bocsátják a modern pedagógiai tudást.

Címlapkép: Magyar Péter Facebook-oldala