Békés domboldalon szőlőhegy ereszkedik le egy Balaton-parti falu felé, a Balaton mellett, elszórtan álló házakkal és virágzó fákkal. A nyugodt víz és a hangulatos alkonyati égbolt derűs és hangulatos jelleget kölcsönöz a vidéki magya
Utazás

Kongatják a vészharangot a kutatók: feltartóztathatatlanul terjed egy pusztító trópusi növény a Balatonban

Pénzcentrum
2026. április 21. 17:42

Egy agresszíven terjeszkedő trópusi vízinövény, az óriás csavarhínár veszélyezteti a hazai vizeket. A Hévízi-tó kifolyójában megtelepedett, rendkívüli alkalmazkodóképességű inváziós faj már alig egy kilométerre van a Zala folyótól, ahonnan könnyen bejuthat a Balatonba is.

A Hévízi-tóból kivezető csatornában a meleg víz miatt az elmúlt évtizedekben valóságos inváziós front alakult ki. Számos trópusi hal és vízinövény talált itt ideális élőhelyre. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei ezek közül az egyik legagresszívabban terjedő betolakodót, az óriás csavarhínárt vizsgálták meg - írta meg az Időkép.

A kutatás rávilágított, hogy a növény nem csupán életben marad a termálvízben, hanem döbbenetes biológiai alkalmazkodásra képes. A csatorna melegebb, felső részén és a hűvösebb, alsó szakaszán élő példányok eltérő módon lélegeznek és fotoszintetizálnak. A laboratóriumi kísérletek során ráadásul kiderült, hogy a környezet felcserélése után is megmaradnak ezek a különbségek. Ez egyértelműen bizonyítja, hogy nem csupán átmeneti reakcióról, hanem tartós élettani átalakulásról van szó.

Az óriás csavarhínár emellett rendkívül hatékonyan hódít meg új területeket. Hatalmas, akár másfél méteres leveleivel szinte minden őshonos fajt kiszorít a környezetéből. A helyzet kritikusságát az adja, hogy a növény már a csatorna legalsó szakaszán is megjelent. Ha eléri a mindössze egy kilométerre lévő Zala folyót, onnan feltartóztathatatlanul eljuthat a Balatonba.

A szakemberek eredményei komoly figyelmeztetést hordoznak. Egy ilyen mértékben alkalmazkodóképes trópusi inváziós faj a klímaváltozás okozta felmelegedéssel párosulva kiszámíthatatlan fenyegetést jelent a magyarországi vizek, különösen a Balaton biológiai sokféleségére.

Címlapkép: Getty Images
