Évek óta húzódik a siófoki kutyás strand ügye, most azonban új fordulat jöhet a Balaton-parton. A városvezetés javaslata szerint akár két helyszínen is megvalósulhat a...
Kongatják a vészharangot a kutatók: feltartóztathatatlanul terjed egy pusztító trópusi növény a Balatonban
Egy agresszíven terjeszkedő trópusi vízinövény, az óriás csavarhínár veszélyezteti a hazai vizeket. A Hévízi-tó kifolyójában megtelepedett, rendkívüli alkalmazkodóképességű inváziós faj már alig egy kilométerre van a Zala folyótól, ahonnan könnyen bejuthat a Balatonba is.
A Hévízi-tóból kivezető csatornában a meleg víz miatt az elmúlt évtizedekben valóságos inváziós front alakult ki. Számos trópusi hal és vízinövény talált itt ideális élőhelyre. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei ezek közül az egyik legagresszívabban terjedő betolakodót, az óriás csavarhínárt vizsgálták meg - írta meg az Időkép.
A kutatás rávilágított, hogy a növény nem csupán életben marad a termálvízben, hanem döbbenetes biológiai alkalmazkodásra képes. A csatorna melegebb, felső részén és a hűvösebb, alsó szakaszán élő példányok eltérő módon lélegeznek és fotoszintetizálnak. A laboratóriumi kísérletek során ráadásul kiderült, hogy a környezet felcserélése után is megmaradnak ezek a különbségek. Ez egyértelműen bizonyítja, hogy nem csupán átmeneti reakcióról, hanem tartós élettani átalakulásról van szó.
Az óriás csavarhínár emellett rendkívül hatékonyan hódít meg új területeket. Hatalmas, akár másfél méteres leveleivel szinte minden őshonos fajt kiszorít a környezetéből. A helyzet kritikusságát az adja, hogy a növény már a csatorna legalsó szakaszán is megjelent. Ha eléri a mindössze egy kilométerre lévő Zala folyót, onnan feltartóztathatatlanul eljuthat a Balatonba.
A szakemberek eredményei komoly figyelmeztetést hordoznak. Egy ilyen mértékben alkalmazkodóképes trópusi inváziós faj a klímaváltozás okozta felmelegedéssel párosulva kiszámíthatatlan fenyegetést jelent a magyarországi vizek, különösen a Balaton biológiai sokféleségére.
A Pénzcentrum 2026. április 21.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Budapest Airport tájékoztatása szerint egyelőre zavartalan a forgalom.
Itt a kemény fordulat az időjárásban: brutál fagyok jönnek, évtizedek óta nem volt ilyen itthon április végén
Az április 22-i országos negatív rekordot 1959-ben rögzítették Kékestetőn, ahol akkor mínusz 5,7 Celsius-fokot mutattak a hőmérők.
Budapesti közlekedők, figyelem! Az egész héten korlátozva lesz a forgalom a Róbert Károly körúton a csőtörés miatt
A csőtörés a környék vízellátásában is fennakadásokat okoz.
Teljesen megbolondult az időjárás: látványos videón mutatja meg a HungaroMet, mi zajlik most a légkörben
A hét utolsó napján napközben még mindenhol 20 Celsius-fok fölé melegedett a levegő.
Gyorsan átvonult felettünk a legutóbbi hidegfront, így az ország nagy részén visszatér a napos idő.
A Pénzcentrum 2026. április 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A délelőtt folyamán elhagyja hazánkat a hidegfront, így a legtöbb helyen napos, de szeles időre számíthatunk.
Ilyen nincs! Visszatér a fagy Magyarországra: brutális lehűlés jön, majd újabb hirtelen fordulatot hoz a hét vége
Hidegfront töri meg a tavasz lendületét a jövő hét elején: kedden és szerdán már csak 15 fok körüli maximumokra számíthatunk, hajnalban pedig többfelé visszatérhet a...
Egy északnyugat felől érkező hidegfront vet véget a tavaszias időjárásnak: a napsütést erős szél, eső és jelentős lehűlés váltja fel.
Elképesztő, mi nyílt az üres üzletek helyén ezen a legendás hazai körúton: szabályosan özönlenek ide az emberek
Őrsi Gergelyt a 2. kerület polgármesterét és Rozgonyi-Kulcsár Viktóriát a Jurányi Ház alapító, intézményvezetőjét kérdeztük.
A Pénzcentrum 2026. április 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Meglepő részletek a világversenyről, de azt is eláruljuk, miért kerül 700 forintba idén egy gombóc fagylalt a Balatonnál.
A hétvégén eleinte napos, kellemesen meleg tavaszi időre számíthatunk. Vasárnap délután azonban egy hidegfront éri el az országot.
A Pénzcentrum 2026. április 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Veszélybe kerülhet a nyaralás a Balaton kedvelt strandjain: bosszantó jelenség keseríti meg a fürdőzők életét
Százezrekbe, milliókba kerülhet a medertisztítás a magyar tengernél. Komoly ára van a balatoni strandok karbantartásának.
Az illegális és szürke gazdaság visszaszorítását célozza a horvát vendéglátási tevékenységről szóló új törvényjavaslat Horvátországban.
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) figyelmeztetése szerint Európának nagyjából hat hétre elegendő kerozinkészlete maradt.
-
-
-
