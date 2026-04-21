Hatalmas csatát nyert a külföldi boltlánc: megkapták a különengedélyt, hamarosan megindulnak a munkagépek a magyar városban

Évekig tartó politikai viták és akadályok után zöld utat kapott a siófoki keleti városrészbe tervezett új Lidl áruház. A beruházás már megkapta a plázastop alóli felmentést, így a sikeres engedélyezési eljárást követően hamarosan indulhat az építkezés.

Lengyel Róbert polgármester beszámolója szerint a projekt jelenleg a tervezési és engedélyezési szakaszban jár. Az Ipar utcai telken végzett régészeti feltárások már lezárultak. Mivel a szakemberek nem találtak a munkálatokat akadályozó leleteket, a végső hatósági jóváhagyások megszerzése után már csak a kivitelező kiválasztása marad hátra - írta meg a Portfolio.

Az új üzlet megépítését a helyiek régóta szorgalmazták. Ezzel elkerülhetővé válik, hogy a nagybevásárlások miatt át kelljen utazniuk az egész városon. Bár a városvezetés az első pillanattól kezdve támogatta a projektet, a megvalósítást éveken át politikai ellenállás hátráltatta. A térség korábbi országgyűlési képviselője ugyanis ellenezte egy nemzetközi kiskereskedelmi lánc megjelenését, és inkább hazai befektetőt látott volna szívesen a területen.

A fordulat a legutóbbi kampányidőszakban állt be, amikor a kormányzat részéről is megnyílt a lehetőség a megvalósításra. A polgármester hivatalosan is kérte a plázastop alóli felmentést, amelyet az illetékes bizottság végül jóváhagyott. Bár az ügy a választások alatt is viták kereszttüzébe került, a vállalat a háttérben folyamatosan végezte az előkészületeket. Ezzel egyértelműsítették, hogy továbbra is elkötelezettek a beruházás befejezése mellett.