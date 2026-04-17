Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Irán ismét megnyitja a Hormuzi-szorost a hajóforgalom előtt.
Megindult a dunai hajózási szezon – több menetrendi és programjárat is indul
Megkezdődött a Duna idei hajózási szezonja: a városnéző sétahajók mellett több menetrendi és programhajó-járat is újra elérhető – közölte a Mahart-Passnave Kft.
A Mahart-Passnave tájékoztatása szerint már közlekedik a Budapest–Szentendre–Budapest sétahajó, valamint a Visegrád–Nagymaros–Zebegény útvonalon közlekedő hop-on körjárat is. Május 1-jétől további járatok indulnak, köztük az Esztergom, a Visegrád–Esztergom, valamint a Budapest–Szentendre–Visegrád sétahajó is. A szárnyashajó járatok időszakosan közlekednek a szezon során.
Áprilistól elérhető a Prosecco & Aperitivo Spritz programhajó is, amely a Budapest Batthyány tér 1. szám alatti kikötőjéből indul egyórás sétákra, nagy érdeklődés esetén heti három alkalommal.
A Mahart-Passnave közlése szerint a menetrendi hajózás iránti kereslet az elmúlt években jelentősen nőtt: 2025-ben már 413 ezer utas vette igénybe a járatokat, szemben a 2024-es 183 ezerrel. A bővülés fő motorja a budapesti hajózási kínálat kiszélesítése és a járatszámok emelése volt. A Dunakanyar térségében szintén emelkedő forgalmat regisztráltak: míg 2024-ben 61 ezren, addig 2025-ben már 84 ezren választották a menetrendi hajókat a régióban.
A súlyos azbesztveszély miatt ingyenes védőmaszkokat kapnak a Szombathelyi Oladi plató lakói, miközben hétfőn lakossági fórumot is tartanak az ügyben.
A spárga ára 2026-ban látványosan emelkedett: 4000-5000 forint körül alakul a kilónkénti ár, aki azonban hajlandó lehajolni érte, „szedd magad” akciókban kedvezőbben juthat hozzá.
Gyökeresen átalakulhat az egri borvidék jövője: a klímaváltozás mindent átírhat a szőlőben és a földeken
Komoly szerkezeti átalakulás előtt áll az Egri borvidék mezőgazdasága: a szakértők szerint a klímaváltozás miatt nemcsak a szőlőfajták, hanem a teljes termesztési struktúra is átalakulhat...
Nincs ivóvíz a szombathelyi kórház sürgősségi tömbjében. Nem hivatalos információk szerint akár fagyálló is kerülhetett a rendszerbe, a betegek ellátását jelenleg palackozott vízzel biztosítják.
Szívbemarkoló tragédia: elhagyta fészkét a szigetközi rétisas, miután kivágták a költőhelye körüli erdőt
A rétisas fokozottan védett faj, természetvédelmi értéke 1 millió forint egyedenként – ez alapján a két tojás elvesztése akár többmilliós természetvédelmi kárnak is minősülhet.
Itt a fordulat, fellélegezhetnek a helyiek: vadiúj pláza épülhet a 30 éve elbukott szellemprojekt helyén
Több évtizedes félbemaradt beruházás nyomán új bevásárlóközpont épül Szekszárd északi részén: végre megépülhet a „Top Center”.
Rémisztő sebek borították a Tiszából kifogott ragadozót: a szakértők elárulták, ehetünk-e a vírusos halból
Szokatlan sérülésekkel került partra egy szürkeharcsa a Tisza szegedi szakaszán. A hal állapotát szakértők vizsgálták, és több lehetséges okot is azonosítottak, köztük madártámadás nyomait és...
Gyűrűzik a botrány: rákkeltő azbeszt kerülhetett a vidéki utakba, nem csak Szombathely lehet érintett
Szombathelyen napok óta az oladi plató és a rákkeltőnek minősülő azbeszt ügye a fő beszédtéma. Mintegy 12 kilométernyi útszakasz, 22 utca lehet érintett – helyszíni...
Új célpontot kapnak a hazai motorosok: szombaton avatják fel a közel 200 kilométeres zalai túraútvonalat, amely a Balatontól indulva hét ikonikus megállót fűz fel.
Évek óta elhagyatottan áll a Balaton-part egyik legértékesebb ingatlana: hamarosan elképesztő összegért cserélhet gazdát
A Balaton-part egyik legértékesebb szakaszán, a Balatonalmádi Széchenyi sétányán új tulajdonost keres egy különleges múltú épület: árverésre bocsátották az egykori postás üdülőt.
Lehúzza a rolót a Balaton egyik legismertebb borászati központja: a Balatonboglári Borgazdasági Zrt. feldolgozó üzeme június végén bezár. A legendás BB márka azonban nem tűnik...
Dráma Sajóbábonyban: éhségsztrájkra készülnek a vegyi üzem dolgozói. A helyzetet súlyosbítja, hogy a dolgozók szerint az üzemben jelenleg minimális a személyzet.
A kilencvenes évek legendás sztárpárja, Bodnár Attila és Pap Rita ma már csendesebb életet él: Ausztriából hazaköltözve otthonukat a Vas megyei fürdővárosban, Bükfürdőn találták meg.
Különleges és ritka rovarral találkoztak a természetvédők a Körös-Maros Nemzeti Park területén: a pompás nünüke egy példányát észlelték a Kis-Sárréten, Kisvátyon térségében – olyan helyen,...
A Mission: Impossible és a Top Gun sztárja, Tom Cruise ismét hazánkban dolgozik. Április elején már Budapesten is feltűnt, és a jelek szerint a Balatonnál...
Órián fogás a vidéki horgásztavon: egy nap alatt két óriás is horogára akadt a szerencsés pecásnak + Fotó
Rendkívüli fogásokról számoltak be a Tokaji Kovács-tó közösségi oldalán: egy háromnapos horgásztúra során két kiemelkedően nagy tokhal is horogra akadt.
Bár sokak számára aranyos állatnak tűnik, a mosómedve valójában inváziós faj, amely komoly természetvédelmi kockázatot jelent – hívja fel a figyelmet a Szegedi Vadaspark.
Komoly fejlesztések indulhatnak a Balaton egyik népszerű településén: Alsóörs 2026-ban látványos beruházásokkal erősíti turisztikai és infrastrukturális vonzerejét.
