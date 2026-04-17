Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Balatonfüred, 2024. március 28.A Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) Tihany elnevezésű új kompja a balatonfüredi kikötőben a 178. balatoni hajózási szezon első napján 2024. március 28-án. A kormány döntése alapján a cégnél több mint h
HelloVidék

Megindult a dunai hajózási szezon – több menetrendi és programjárat is indul

HelloVidék
2026. április 17. 17:15

Megkezdődött a Duna idei hajózási szezonja: a városnéző sétahajók mellett több menetrendi és programhajó-járat is újra elérhető – közölte a Mahart-Passnave Kft.

A Mahart-Passnave tájékoztatása szerint már közlekedik a Budapest–Szentendre–Budapest sétahajó, valamint a Visegrád–Nagymaros–Zebegény útvonalon közlekedő hop-on körjárat is. Május 1-jétől további járatok indulnak, köztük az Esztergom, a Visegrád–Esztergom, valamint a Budapest–Szentendre–Visegrád sétahajó is. A szárnyashajó járatok időszakosan közlekednek a szezon során.

Áprilistól elérhető a Prosecco & Aperitivo Spritz programhajó is, amely a Budapest Batthyány tér 1. szám alatti kikötőjéből indul egyórás sétákra, nagy érdeklődés esetén heti három alkalommal.

A Mahart-Passnave közlése szerint a menetrendi hajózás iránti kereslet az elmúlt években jelentősen nőtt: 2025-ben már 413 ezer utas vette igénybe a járatokat, szemben a 2024-es 183 ezerrel. A bővülés fő motorja a budapesti hajózási kínálat kiszélesítése és a járatszámok emelése volt. A Dunakanyar térségében szintén emelkedő forgalmat regisztráltak: míg 2024-ben 61 ezren, addig 2025-ben már 84 ezren választották a menetrendi hajókat a régióban.
 
Rulírozó hitel
folyószámlához kapcsolt hitelkeret, amelyben szabadon mozoghat az ügyfél: a befizetéseivel mindig törleszti, a terheléseivel mindig igénybe veszi a hitelt, de nincs megszabva visszafizetési ütem és a már befizetett pénz is szabadon újra felhasználható. Rulírozó hitelt akkor adnak a bankok, ha a számlára havi rendszerességgel jövedelemátutalás érkezik és a hitelkeret mértéke is csak addig terjed

