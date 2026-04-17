Megindult a dunai hajózási szezon – több menetrendi és programjárat is indul

Megkezdődött a Duna idei hajózási szezonja: a városnéző sétahajók mellett több menetrendi és programhajó-járat is újra elérhető – közölte a Mahart-Passnave Kft.

A Mahart-Passnave tájékoztatása szerint már közlekedik a Budapest–Szentendre–Budapest sétahajó, valamint a Visegrád–Nagymaros–Zebegény útvonalon közlekedő hop-on körjárat is. Május 1-jétől további járatok indulnak, köztük az Esztergom, a Visegrád–Esztergom, valamint a Budapest–Szentendre–Visegrád sétahajó is. A szárnyashajó járatok időszakosan közlekednek a szezon során.

Áprilistól elérhető a Prosecco & Aperitivo Spritz programhajó is, amely a Budapest Batthyány tér 1. szám alatti kikötőjéből indul egyórás sétákra, nagy érdeklődés esetén heti három alkalommal.

A Mahart-Passnave közlése szerint a menetrendi hajózás iránti kereslet az elmúlt években jelentősen nőtt: 2025-ben már 413 ezer utas vette igénybe a járatokat, szemben a 2024-es 183 ezerrel. A bővülés fő motorja a budapesti hajózási kínálat kiszélesítése és a járatszámok emelése volt. A Dunakanyar térségében szintén emelkedő forgalmat regisztráltak: míg 2024-ben 61 ezren, addig 2025-ben már 84 ezren választották a menetrendi hajókat a régióban.

