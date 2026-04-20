Amikor nincs fesztivál, akkor is folyamatos a munka az Ozorán – csak ezt a látogatók többsége sosem látja. A szervezők most megmutatták, milyen ez az...
Sokan elkövetik ezt a hibát a tavaszi kertekben: ezen múlik a mókusbébik élete + Videó
Szokatlanul sok bajba jutott mókusbébi érkezett egy veszprémi vadmentő központhoz az elmúlt hetekben. A szakemberek szerint azonban nemcsak a mentés fontos, hanem az is, hogy tudjuk, mikor kell egyáltalán közbelépni.
Valóságos „mókusnagyhatalommá” vált az utóbbi hetekben a Fehér Holló Vadmentő Alapítvány és Természetvédelmi Mentőközpont, miután rövid idő alatt rekordmennyiségű bébimókus került hozzájuk. A Veszprém térségében működő szervezet beszámolója szerint alig több mint egy hónap alatt 21 kis mókust kellett befogadniuk, ami még a rutinos mentők számára is szokatlanul magas szám – ráadásul a szezon még csak most kezdődik.
Az apróságok különböző fejlettségi szinten érkeznek: vannak, akiknek még ki sem nyílt a szemük, másoknál ez épp most történt meg, és akadnak olyanok is, akik már elég erősek ahhoz, hogy hamarosan röpdébe kerüljenek. A cél minden esetben az, hogy a felnevelt állatokat később visszaengedjék a természetbe.
A gondozásuk azonban komoly feladat. A vadmentők szerint folyamatos figyelmet és kitartást igényel a nevelésük, még ha közben nehéz is ellenállni a „cukiságfaktornak” – például amikor az apró állatok a mancsaikkal kapaszkodnak a fecskendőbe etetés közben - írta a Veol.hu.
A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy nem minden esetben kell azonnal közbeavatkozni, de vannak egyértelmű jelek. Ha egy bébimókus odamegy az emberhez, követi, vagy akár fel is mászik rá, az már nem normális viselkedés, és biztos jele annak, hogy segítségre szorul. Ilyenkor a legfontosabb, hogy ne próbáljuk saját magunk megoldani a helyzetet, hanem minél előbb szakemberhez forduljunk. A vadmentők szerint sok esetben ezen múlik, hogy a kis állatoknak esélyük legyen a túlélésre és a későbbi visszatérésre a természetbe.
