Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
The charming little squirrel on the hands.
HelloVidék

Sokan elkövetik ezt a hibát a tavaszi kertekben: ezen múlik a mókusbébik élete + Videó

2026. április 20. 17:15

Szokatlanul sok bajba jutott mókusbébi érkezett egy veszprémi vadmentő központhoz az elmúlt hetekben. A szakemberek szerint azonban nemcsak a mentés fontos, hanem az is, hogy tudjuk, mikor kell egyáltalán közbelépni.

Valóságos „mókusnagyhatalommá” vált az utóbbi hetekben a Fehér Holló Vadmentő Alapítvány és Természetvédelmi Mentőközpont, miután rövid idő alatt rekordmennyiségű bébimókus került hozzájuk. A Veszprém térségében működő szervezet beszámolója szerint alig több mint egy hónap alatt 21 kis mókust kellett befogadniuk, ami még a rutinos mentők számára is szokatlanul magas szám – ráadásul a szezon még csak most kezdődik.

Az apróságok különböző fejlettségi szinten érkeznek: vannak, akiknek még ki sem nyílt a szemük, másoknál ez épp most történt meg, és akadnak olyanok is, akik már elég erősek ahhoz, hogy hamarosan röpdébe kerüljenek. A cél minden esetben az, hogy a felnevelt állatokat később visszaengedjék a természetbe.

A gondozásuk azonban komoly feladat. A vadmentők szerint folyamatos figyelmet és kitartást igényel a nevelésük, még ha közben nehéz is ellenállni a „cukiságfaktornak” – például amikor az apró állatok a mancsaikkal kapaszkodnak a fecskendőbe etetés közben - írta a Veol.hu.

A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy nem minden esetben kell azonnal közbeavatkozni, de vannak egyértelmű jelek. Ha egy bébimókus odamegy az emberhez, követi, vagy akár fel is mászik rá, az már nem normális viselkedés, és biztos jele annak, hogy segítségre szorul. Ilyenkor a legfontosabb, hogy ne próbáljuk saját magunk megoldani a helyzetet, hanem minél előbb szakemberhez forduljunk. A vadmentők szerint sok esetben ezen múlik, hogy a kis állatoknak esélyük legyen a túlélésre és a későbbi visszatérésre a természetbe.

Nemcsak a mókusbébik kerülhetnek bajba ilyenkor tavasszal: a rigófiókákra is érdemes odafigyelni a kertekben – erről nemrég a HelloVidék is írt.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:14
18:01
17:43
17:29
17:15
Pénzcentrum
A közel-keleti krízis ehhez képest semmi: minden idők legnagyobb válságát hozhatja el ez a konfliktus, évtizedek óta izzik a háttérben, vajon mikor tör ki?
Szörnyű tévedésben van, aki kidobja az otthon porosodó régi hanglemezeket: némelyik darab félmillió forintot is érhet
Sokkoló árkülönbségek: olyan erős a forint, hogy Szlovákiában tízezreket spórolhatsz egy nagybevásárláson
Magyar Péter bejelentése: ők lesznek a Tisza-kormány miniszterei, Kapitány István, Orbán Anita is a listán
Kemény tavasz vár a kertes házak tulajdonosaira: még egy egyszerű fűnyírás is durva kiadást jelenthet 2026-ban
1
2 hete
Turisták ezrei fürdenek itt, mégsem sejtik, mi van a mélyben: végre feltérképezték a hazai tó rejtélyes barlangjait
2
3 hete
Szomorú hírt közöltek: bezárt hazánk egyik legnépszerűbb arborétuma
3
2 hete
Mielőtt beindítod a fűnyírót, állj meg egy percre: csodaszer lapul a fűben, ami még a kávét is kiváltja
4
5 napja
Véget ér egy korszak a Balatonnál: lehúzza a rolót az egyik legismertebb hazai borászati központ
5
3 hete
Így készül a placki, az ősi paraszti konyha filléres fogása: tartalmas étel néhány egyszerű alapanyagból
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 20. 18:01
Kvíz: Mennyire ismered a régi magyar ételeket? Teszteld a tudásod a hagyományos vidéki konyháról!
Pénzcentrum  |  2026. április 20. 16:51
Veszélyben a nyaralás? Komoly baj közeleg a reptereken, ezt üzeni a Budapest Airport az utasoknak
Agrárszektor  |  2026. április 20. 17:31
Undorító trükkel verik át a magyar vásárlókat: sokan észre sem veszik