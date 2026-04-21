Nagyon fontos bejelentés jött a 2027-es költségvetésről: elmondta a Tisza, mire kell számítani

Sikerrel zárult a parlamenti pártok egyeztetése, így megszületett a megállapodás az új Országgyűlés bizottsági struktúrájáról. A leendő kormánypártként felálló Tisza Párt több ellenzéki kérésnek is helyt adott. Ezzel megnyílt az út a gyors kormányalakítás előtt. A tervek szerint a május 9-re összehívott alakuló ülésen Magyar Pétert azonnal miniszterelnökké választhatják.

Az alakuló ülést előkészítő tárgyaláson a Tisza Pártot Bujdosó Andrea, a párt leendő frakcióvezetője képviselte. Tájékoztatása szerint igyekeztek nagyvonalúan kezelni az ellenzék kéréseit. A bizottsági szerkezet véglegesítése érdekében minden felvetésüket elfogadták. Jövő kedden tisztázzák a konkrét személyi kérdéseket. Ekkor döntenek majd a parlamenti alelnökök és a bizottsági vezetők személyéről, a házszabály módosításáról, valamint az új parlamenti ülésrendről is.

Bujdosó elmondta, hogy szakítanak a korábbi évek gyakorlatával: a jövő évi költségvetés a nyári időszak helyett a megszokottnál jóval később kerül az Országgyűlés elé. Magyar Péter az eddigi rendszert azzal kritizálta, hogy a nyáron elfogadott sarokszámokat gyakran már a költségvetési év kezdete előtt módosítani kellett.

Gulyás Gergely a Fidesz részéről megerősítette a megegyezés tényét. Hozzátette, hogy az ellenzékbe kerülő Fidesz és a Mi Hazánk csütörtökön egyeztet a nekik járó tisztségek egymás közötti elosztásáról. Bár a bizottsági helyekről megállapodtak, Gulyás felhívta a figyelmet arra, hogy a leendő kormánypárti többség fenntartja magának a jogot az ellenzéki jelöltek ellenőrzésére. A posztok átengedése tehát nem jelent biankó felhatalmazást. A Fidesz parlamenti frakciójának névsora egyelőre nem végleges. Több eddigi képviselőjük is jelezte ugyanis, hogy nem kívánja folytatni a parlamenti munkát.

A tervek szerint Sulyok Tamás köztársasági elnök május 9-re hívja össze az alakuló ülést, ezzel egy időben a Tisza Párt nagygyűlést tart a Kossuth téren. Ha Magyar Pétert a hagyományokkal szakítva már aznap miniszterelnökké választják, a május 11-ével kezdődő héten megtarthatják a miniszterjelölti meghallgatásokat, így az új kormány akár napokon belül megalakulhat.

A 199 fős új Országgyűlésben a Tisza Párt 141, a Fidesz–KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 mandátummal rendelkezik majd.

