HelloVidék

Súlyos hiba a vidéki kórház sürgősségi tömbjében: mérgező vegyszer került az ivóvízbe, 11-en ittak is belőle

HelloVidék
2026. április 17. 11:15

Bár a szennyezést gyorsan észlelték és a vízellátást lezárták, 11 ember így is ihatott a feltételezetten vegyszerrel szennyezett csapvízből a szombathelyi kórházban.

Ahogy a HelloVidék tegnap beszámolt róla, súlyos incidens történt a Szombathelyi Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Sürgősségi Tömbjében, miután a vízhálózatba egy karbantartási munkálat során a klímaberendezésekben használt vegyi anyag, dietilén-glikol kerülhetett.

A kórház közlése szerint a szennyezés kedden 14:00 és 16:15 között történt, ezt követően a személyzet elszíneződést észlelt a csapvízben, és azonnal megkezdték a vízhálózat lezárását. Az érintett időszakban a betegellátást palackos vízzel biztosították, a mosakodási lehetőségeket is alternatív módon oldották meg. A hiba feltárását követően a kórházi dolgozók és a betegek egyenkénti ellenőrzése is megkezdődött. Ennek során 11 személyt azonosítottak, akik a szennyezett vízből ihattak. Őket toxikológiai vizsgálatra küldték, a vérvételek eddigi eredményei azonban negatívak - írta az Ugytudjuk.hu.

Az ügyben a hatóságokat is értesítették: a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mintavételei szerint a rendszer újratöltése után már nem volt kimutatható szennyező anyag, a végleges, akkreditált laboreredmények vasárnapra várhatók. A rendőrség is vizsgálja az eset körülményeit. A kórház szerint a normál vízellátás és a betegellátás helyreállítása folyamatban van, a fejleményekről a betegeket és a látogatókat folyamatosan tájékoztatják.
Címlapkép: Getty Images
#mérgezés #vizsgálat #kórház #víz #egészségügy #katasztrófavédelem #szombathely #szennyezés #hellovidék #vízellátás #vas

