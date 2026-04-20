A bulizók nem is sejtik: elképesztő dolgok zajlanak a gigafesztivál, Ozora több száz hektáros területén

Amikor nincs fesztivál, akkor is folyamatos a munka az Ozorán – csak ezt a látogatók többsége sosem látja. A szervezők most megmutatták: a több száz hektáros birtok fenntartása bizony egész éves üzem.

A legtöbben csak a nyári tömeget és a pszichedelikus bulikat ismerik, pedig az Ozora Fesztivál mögött komoly, egész éves háttérmunka zajlik a Igar-Dádpuszta térségében. A fesztivál főszervezője, Zimányi Árpád egy bejáráson arról beszélt: már tavasztól folyamatos a munka a több száz hektáros területen. A fűnyírás például önmagában komoly logisztikai feladat: több traktorral és bozótvágóval dolgoznak, de még így is gyakran személyesen is besegít. A cél nem kevesebb, mint hogy a hatalmas terület „golfpálya-szerű” állapotban legyen – vagyis akár mezítláb is bejárható. Ebben néha egészen szokatlan megoldások is szerepet kapnak: a nagyszínpad környékén például birkák legelnek, afféle természetes „biofűnyírásként”.

A szervezők szerint nemcsak a látvány számít, hanem a működés is. A területen több mint harminc ember dolgozik egész évben, saját fűrészüzemmel (gatterrel) és egyre inkább önellátó rendszerrel. Idén például saját buszokat vásároltak, hogy a fellépők szállítását is házon belül oldják meg. Az infrastruktúra is folyamatosan fejlődik: a főbb útvonalakat már murvázták, több helyen térkövezik is, hogy csökkentsék a port és javítsák a közlekedést. A tapasztalatok szerint ez nemcsak kényelmi kérdés: a porterhelés csökkenésével a fesztivál elején jelentkező légúti problémák is visszaestek.

A tavaszi időszak különösen kritikus, ilyenkor a természet „berobban”. Saját fóliasátrakban nevelik a növényeket, magokat gyűjtenek, palántáznak, és több ezer tő virágot ültetnek ki minden évben. A cél egy olyan környezet fenntartása, ahol a természet és az ember viszonylagos egyensúlyban működik együtt.

A helyszín ráadásul nemcsak egy rendezvénynek ad otthont: az Ozora mellett itt rendezik meg a DAAD Gathering nevű eseményt is. A szervezők szerint a terület adottságai – az akusztikától a földrajzi elhelyezkedésig – ideálissá teszik fesztiválok számára.