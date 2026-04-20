2026. április 20. hétfő Tivadar
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nevetséges áron eladó a balatonszárszói ifjúsági tábor: hamarosan a földdel tehetik egyenlővé

2026. április 20. 09:45

Egy balatoni telekhez képest szokatlanul alacsony négyzetméteráron került piacra egy több mint négyezer négyzetméteres terület Balatonszárszón. A volt ifjúsági tábor sorsa most egyetlen döntésen múlik: felújítás vagy teljes bontás jöhet – szúrta ki a ingatlan.com kínálatában a Sonline.

A Tábor utcában található, mintegy 4200 négyzetméteres saroktelek 356 millió forintért került fel a piacra. Ez négyzetméterre lebontva nagyjából 83–84 ezer forintos árat jelent, ami a Balaton-part közelében kifejezetten alacsonynak számít, különösen úgy, hogy a telek karnyújtásnyira fekszik a víztől, közvetlenül a bicikliút mellett, és teljes közműellátottsággal rendelkezik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hirdetés szerint a terület Üü3-as övezeti besorolású, ami 25 százalékos beépíthetőséget tesz lehetővé. Ez azt jelenti, hogy több mint ezer négyzetméternyi alapterületen lehet új épületeket kialakítani, ami komoly fejlesztési potenciált jelenthet.

A balatonszárszói terület korábban évtizedeken át ifjúsági táborként működött. Jelenleg 19 faház és egy központi téglaépület áll rajta, azonban kérdéses, hogy egy leendő befektető ezek felújításában lát-e fantáziát, vagy inkább a teljes bontás és új fejlesztés mellett dönt.

Az utóbbi időszakban több hasonló sorsú balatoni ingatlan is piacra került vagy átalakult: volt, ahol pezsgő turisztikai fejlesztéseket ígértek, végül mégis bontás lett a vége, máshol pedig ikonikus épületek keresnek új gazdát. A balatoni ingatlanpiac továbbra is erősen mozgásban van, de az ilyen árszintű ajánlatok ritkán bukkannak fel a tó közvetlen közelében - erről korábban itt írt a Pénzcentrum.

Címlapkép:Ingatlan.com
 
 
#befektetés #Balaton #ingatlan #turizmus #árak #beruházás #ingatlanpiac #ingatlan.com #ingatlanárak #hellovidék #somogy megye

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NAPTÁR
Tovább
2026. április 20. hétfő
Tivadar
17. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Működőtőke
A működőtőke valamely vállalkozás (amely a termelésben és a szolgáltatásban egyaránt tevékenykedhet) működtetését végzi, s ha kell a zöldmezős alapítást is vállalja. A befektetője nemcsak a tőkéjét adja egy vállalkozáshoz, hanem a szakértelmét, a piacismeretét, a kapcsolatait stb. is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
