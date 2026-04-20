Nevetséges áron eladó a balatonszárszói ifjúsági tábor: hamarosan a földdel tehetik egyenlővé

Egy balatoni telekhez képest szokatlanul alacsony négyzetméteráron került piacra egy több mint négyezer négyzetméteres terület Balatonszárszón. A volt ifjúsági tábor sorsa most egyetlen döntésen múlik: felújítás vagy teljes bontás jöhet – szúrta ki a ingatlan.com kínálatában a Sonline.

A Tábor utcában található, mintegy 4200 négyzetméteres saroktelek 356 millió forintért került fel a piacra. Ez négyzetméterre lebontva nagyjából 83–84 ezer forintos árat jelent, ami a Balaton-part közelében kifejezetten alacsonynak számít, különösen úgy, hogy a telek karnyújtásnyira fekszik a víztől, közvetlenül a bicikliút mellett, és teljes közműellátottsággal rendelkezik.

A hirdetés szerint a terület Üü3-as övezeti besorolású, ami 25 százalékos beépíthetőséget tesz lehetővé. Ez azt jelenti, hogy több mint ezer négyzetméternyi alapterületen lehet új épületeket kialakítani, ami komoly fejlesztési potenciált jelenthet.

Forrás: Ingatlan.com

A balatonszárszói terület korábban évtizedeken át ifjúsági táborként működött. Jelenleg 19 faház és egy központi téglaépület áll rajta, azonban kérdéses, hogy egy leendő befektető ezek felújításában lát-e fantáziát, vagy inkább a teljes bontás és új fejlesztés mellett dönt.

Az utóbbi időszakban több hasonló sorsú balatoni ingatlan is piacra került vagy átalakult: volt, ahol pezsgő turisztikai fejlesztéseket ígértek, végül mégis bontás lett a vége, máshol pedig ikonikus épületek keresnek új gazdát. A balatoni ingatlanpiac továbbra is erősen mozgásban van, de az ilyen árszintű ajánlatok ritkán bukkannak fel a tó közvetlen közelében - erről korábban itt írt a Pénzcentrum.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

