Új, Irakot és Törökországot összekötő kőolajvezeték megépítését szorgalmazza a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője.
Nevetséges áron eladó a balatonszárszói ifjúsági tábor: hamarosan a földdel tehetik egyenlővé
Egy balatoni telekhez képest szokatlanul alacsony négyzetméteráron került piacra egy több mint négyezer négyzetméteres terület Balatonszárszón. A volt ifjúsági tábor sorsa most egyetlen döntésen múlik: felújítás vagy teljes bontás jöhet – szúrta ki a ingatlan.com kínálatában a Sonline.
A Tábor utcában található, mintegy 4200 négyzetméteres saroktelek 356 millió forintért került fel a piacra. Ez négyzetméterre lebontva nagyjából 83–84 ezer forintos árat jelent, ami a Balaton-part közelében kifejezetten alacsonynak számít, különösen úgy, hogy a telek karnyújtásnyira fekszik a víztől, közvetlenül a bicikliút mellett, és teljes közműellátottsággal rendelkezik.
A hirdetés szerint a terület Üü3-as övezeti besorolású, ami 25 százalékos beépíthetőséget tesz lehetővé. Ez azt jelenti, hogy több mint ezer négyzetméternyi alapterületen lehet új épületeket kialakítani, ami komoly fejlesztési potenciált jelenthet.
A balatonszárszói terület korábban évtizedeken át ifjúsági táborként működött. Jelenleg 19 faház és egy központi téglaépület áll rajta, azonban kérdéses, hogy egy leendő befektető ezek felújításában lát-e fantáziát, vagy inkább a teljes bontás és új fejlesztés mellett dönt.
Az utóbbi időszakban több hasonló sorsú balatoni ingatlan is piacra került vagy átalakult: volt, ahol pezsgő turisztikai fejlesztéseket ígértek, végül mégis bontás lett a vége, máshol pedig ikonikus épületek keresnek új gazdát. A balatoni ingatlanpiac továbbra is erősen mozgásban van, de az ilyen árszintű ajánlatok ritkán bukkannak fel a tó közvetlen közelében - erről korábban itt írt a Pénzcentrum.
Címlapkép:Ingatlan.com
-
-
-
