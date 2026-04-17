Nyári állást keresel a Balatonnál? Ingyenes szállással és strandbelépővel csábít ez az álommeló

Nem csak lángost lehet árulni a Balatonnál: a Balaton-felvidék egyik borászata nyári munkára keres lelkes jelentkezőket, akár teljesen kezdőknek is.

Érdemes a Balatonakali felé venni az irányt annak, aki idén nyáron nemcsak pénzt keresne, hanem egy kis szakmai élményt is hazavinne. A település önkormányzata tette közzé, hogy a helyi borászat olyan munkatársat keres a szezonra, aki nyitott a borok világára – vagy már most is otthonosan mozog benne. A lehetőség kifejezetten az egyetemi szünethez igazodik: május vagy június elejétől egészen augusztus végéig tart a munka, heti 3-4 napban, napi 10 órás beosztással. A lényeg pedig, hogy a munka nem csak pohártöltögetésről szól...

A feladatok a Facebook-on közzétett álláshirdetés szerint elég változatosak, így aki jelentkezik, tényleg beleláthat egy működő borászat mindennapjaiba. A klasszikus vendéglátás mellett – borértékesítés, kóstolók tartása – de jut más is:

a vinotéka készletének kezelése

adminisztráció (például borkísérő dokumentumok)

címkézés, kisebb fizikai munkák

akár kiszállítás a környéken (ha van jogsi)

Sőt, aki a nyár végéig marad, még a szüretbe is bekapcsolódhat.

A hirdetés alapján nem csak a tapasztalatszerzés a vonzó: szállást is biztosítanak a borászat épületében, jár céges strandbelépő, sőt hosszabb távon is számolnak a jól bevált emberekkel.

Előnyt jelent a B kategóriás jogosítvány, az angoltudás és a jó kommunikációs készség, de nem feltétel, hogy a jelentkező már rutinos borászati dolgozó legyen. A lehetőség így azok számára is nyitott, akik nem egy „átlagos” nyári diákmunkát keresnek, hanem szívesen belekóstolnának a balatoni borélet mindennapjaiba.

Az álláshirdetés csupán a legfontosabb kérdésre nem tér ki: mennyit lehet keresni ezzel a munkával. A fizetés nem szerepel a felhívásban, így az várhatóan csak a jelentkezés után, egyéni egyeztetés során derülhet ki.



