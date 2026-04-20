Szokatlanul sok bajba került rigófiókáról számoltak be egy Pest megyei madármentő szervezetnél. A szakemberek szerint azonban nem minden esetben kell azonnal „megmenteni” a földön talált...
Brutális rongálás a tatai tónál: frissen felújított létesítményeket tettek tönkre + Fotók
Újabb károkról számoltak be a tatai Réti VIII-as tónál, ahol több, nemrég felújított elemet is megrongáltak. Az üzemeltetők szerint a helyreállítás a jövő héten kezdődik, de a történtek érzékenyen érintik a területet.
Ismét rongálás történt a Tatai Réti VIII-as tó környezetében, ahol több fából készült létesítményt is megrongáltak az elmúlt időszakban – közölte a KEMHESZ. A bejelentések szerint a károk több ponton is jelentkeztek: a madármegfigyelő teljes padozatát felszedték, tanösvénytáblákat rongáltak meg, és volt olyan elem is, amelyet a víz felé döntöttek. Az érintett infrastruktúra egy részét alig egy éve újították fel.
A szövetség közlése szerint a helyreállítás a következő napokban indul. A károk különösen érzékenyen érintik az üzemeltetőket, mivel a tó környezetét hosszú ideje saját erőből tartják karban: tanösvényt működtetnek, szemeteseket helyeztek ki, és a madármegfigyelőt is folyamatosan fenntartják.
A KEMHESZ hangsúlyozta, hogy továbbra is elkötelezett a természeti és épített értékek megóvása mellett. Ennek részeként az elmúlt időszakban együttműködést alakítottak ki a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság-gal, valamint a halőri állomány és a vezetőség is természetvédelmi képzésen vett részt.
A szervezet korábban több mint 800 fő részvételével szervezett szemétszedési akciót is a dunai szakaszon, hangsúlyozva: a környezet védelme közös felelősség, a mostani rongálások pedig ennek az ellenkező irányába hatnak.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Címlapkép, fotó: Komárom-Esztergom Vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége / Facebook
Nem az AI veszi el a munkánkat (x)
Viszont az fogja eldönteni, ki marad talpon
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.