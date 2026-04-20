Brutális rongálás a tatai tónál: frissen felújított létesítményeket tettek tönkre + Fotók

Újabb károkról számoltak be a tatai Réti VIII-as tónál, ahol több, nemrég felújított elemet is megrongáltak. Az üzemeltetők szerint a helyreállítás a jövő héten kezdődik, de a történtek érzékenyen érintik a területet.

Ismét rongálás történt a Tatai Réti VIII-as tó környezetében, ahol több fából készült létesítményt is megrongáltak az elmúlt időszakban – közölte a KEMHESZ. A bejelentések szerint a károk több ponton is jelentkeztek: a madármegfigyelő teljes padozatát felszedték, tanösvénytáblákat rongáltak meg, és volt olyan elem is, amelyet a víz felé döntöttek. Az érintett infrastruktúra egy részét alig egy éve újították fel.

A szövetség közlése szerint a helyreállítás a következő napokban indul. A károk különösen érzékenyen érintik az üzemeltetőket, mivel a tó környezetét hosszú ideje saját erőből tartják karban: tanösvényt működtetnek, szemeteseket helyeztek ki, és a madármegfigyelőt is folyamatosan fenntartják.

A KEMHESZ hangsúlyozta, hogy továbbra is elkötelezett a természeti és épített értékek megóvása mellett. Ennek részeként az elmúlt időszakban együttműködést alakítottak ki a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság-gal, valamint a halőri állomány és a vezetőség is természetvédelmi képzésen vett részt.

A szervezet korábban több mint 800 fő részvételével szervezett szemétszedési akciót is a dunai szakaszon, hangsúlyozva: a környezet védelme közös felelősség, a mostani rongálások pedig ennek az ellenkező irányába hatnak.

Címlapkép, fotó: Komárom-Esztergom Vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége / Facebook