HelloVidék

Brutális rongálás a tatai tónál: frissen felújított létesítményeket tettek tönkre + Fotók

2026. április 20. 11:15

Újabb károkról számoltak be a tatai Réti VIII-as tónál, ahol több, nemrég felújított elemet is megrongáltak. Az üzemeltetők szerint a helyreállítás a jövő héten kezdődik, de a történtek érzékenyen érintik a területet.

Ismét rongálás történt a Tatai Réti VIII-as tó környezetében, ahol több fából készült létesítményt is megrongáltak az elmúlt időszakban – közölte a KEMHESZ. A bejelentések szerint a károk több ponton is jelentkeztek: a madármegfigyelő teljes padozatát felszedték, tanösvénytáblákat rongáltak meg, és volt olyan elem is, amelyet a víz felé döntöttek. Az érintett infrastruktúra egy részét alig egy éve újították fel.

A szövetség közlése szerint a helyreállítás a következő napokban indul. A károk különösen érzékenyen érintik az üzemeltetőket, mivel a tó környezetét hosszú ideje saját erőből tartják karban: tanösvényt működtetnek, szemeteseket helyeztek ki, és a madármegfigyelőt is folyamatosan fenntartják.

A KEMHESZ hangsúlyozta, hogy továbbra is elkötelezett a természeti és épített értékek megóvása mellett. Ennek részeként az elmúlt időszakban együttműködést alakítottak ki a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság-gal, valamint a halőri állomány és a vezetőség is természetvédelmi képzésen vett részt.

A szervezet korábban több mint 800 fő részvételével szervezett szemétszedési akciót is a dunai szakaszon, hangsúlyozva: a környezet védelme közös felelősség, a mostani rongálások pedig ennek az ellenkező irányába hatnak.

Címlapkép, fotó: Komárom-Esztergom Vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége / Facebook
Címlapkép: Getty Images
#duna #bűncselekmény #környezet #tó #károk #természet #hulladékgyűjtés #hellovidék #nemzeti park #természetvédelem #tata

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
Pénzcentrum
A közel-keleti krízis ehhez képest semmi: minden idők legnagyobb válságát hozhatja el ez a konfliktus, évtizedek óta izzik a háttérben, vajon mikor tör ki?
Szörnyű tévedésben van, aki kidobja az otthon porosodó régi hanglemezeket: némelyik darab félmillió forintot is érhet
Emiatt fizetsz túl sokat a rezsiért: a hazai energiacég elárulta a trükköt, amivel rengeteget spórolhatsz
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: az ittas sofőrök miatt romlik a helyzet sok helyen
Brutális, ami Magyarországra vár, ha tovább húzódik az iráni háború: elkerülhetetlen a kőkemény drágulás?
1
2 hete
Turisták ezrei fürdenek itt, mégsem sejtik, mi van a mélyben: végre feltérképezték a hazai tó rejtélyes barlangjait
2
3 hete
Szomorú hírt közöltek: bezárt hazánk egyik legnépszerűbb arborétuma
3
2 hete
Mielőtt beindítod a fűnyírót, állj meg egy percre: csodaszer lapul a fűben, ami még a kávét is kiváltja
4
5 napja
Véget ér egy korszak a Balatonnál: lehúzza a rolót az egyik legismertebb hazai borászati központ
5
3 hete
Így készül a placki, az ősi paraszti konyha filléres fogása: tartalmas étel néhány egyszerű alapanyagból
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 20. 10:43
Szivárognak a kormánytagok nevei: újabb bejelentést tett Magyar Péter – ennyi minisztérium lesz a Tisza-kormányban
Pénzcentrum  |  2026. április 20. 10:04
Emiatt fizetsz túl sokat a rezsiért: a hazai energiacég elárulta a trükköt, amivel rengeteget spórolhatsz
Agrárszektor  |  2026. április 20. 11:32
Nem akármilyen drágulás jöhet a magyar boltokban: erre jobb lesz felkészülni