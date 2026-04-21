Brutál erős lineup a SZEN-en: Desh, Beton.Hofi és Nótár Mary is Győrbe érkezik – itt a teljes program

Április 22-én elstartol a Széchenyi Egyetemi Napok (SZEN) 2026 Győrben, a Széchenyi István Egyetem campusán. A négynapos fesztivál az egyik legnagyobb hazai egyetemi rendezvényként idén is több tízezres közönséget vár, látványos nagyszínpados koncertekkel és éjszakába nyúló bulikkal.

A SZEN hagyományosan nemcsak az egyetemistáknak szól: Győr és a környék egyik legfontosabb tavaszi zenei és közösségi eseményévé nőtte ki magát, ahol a hazai pop, rap és elektronikus zenei élet ismert szereplői is fellépnek. A szervezők idén is több helyszínen gondoskodnak a programokról. A Bridge Hallgatói és Oktatói Klub, valamint az Audi Hungaria Nagyszínpad ad otthont a főbb koncerteknek és DJ-szetteknek.

A nyitónapon a hangulatot többek között Silent Disco, DJ Ernő és a Kollégiumi Stúdió alapozza meg, majd Yamina, Jauri és Nótár Mary is színpadra lép, erős indítást adva a fesztiválnak.

Csütörtök: rap és klubzene vegyesen

A csütörtöki napot Bruno&Spacc nyitja, őket követi KKevin és Desh, akik az elmúlt években a hazai streaminglisták élmezőnyében szerepeltek. Az éjszakai program sem marad el: a Diákhitel Disco keretében Regán Lili és Koósz Milán pörgeti tovább a bulit.

Péntek: erős hiphop és elektronikus vonal

Pénteken Belano indít, majd a BSW és Beton.Hofi érkezik, akik az egyik legerősebb hazai rap-vonalat képviselik. Az éjszakai órákban Pixa és Metzker Viki veszik át a terepet, a klasszikus fesztiválhangulatot elektronikus szettekkel erősítve.

Szombat: zárónapi csúcspont

A zárónapon a Girlhood nyitja az estét, majd a Punnany Massif és Dzsúdló gondoskodik a fesztivál méltó lezárásáról. A szombati program várhatóan a legnagyobb tömegeket vonzza majd a campusra.

A SZEN évről évre a tavaszi egyetemi szezon egyik csúcspontja, ahol a hallgatók és a látogatók néhány napra teljesen „fesztiválüzemmódba” kapcsolnak. A szervezők szerint idén is a változatos zenei kínálat, a több helyszín és az éjszakába nyúló programok adják a rendezvény gerincét.

A fesztivál április 22-én indul, és négy napon át tart a Széchenyi István Egyetem győri campusán.