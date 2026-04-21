A humorista arra figyelmezteti a nyilvánosságot, hogy ne dőljenek be az átverésnek, és jogi lépéseket is fontolgat az elkövetők ellen.
Brutál erős lineup a SZEN-en: Desh, Beton.Hofi és Nótár Mary is Győrbe érkezik – itt a teljes program
Április 22-én elstartol a Széchenyi Egyetemi Napok (SZEN) 2026 Győrben, a Széchenyi István Egyetem campusán. A négynapos fesztivál az egyik legnagyobb hazai egyetemi rendezvényként idén is több tízezres közönséget vár, látványos nagyszínpados koncertekkel és éjszakába nyúló bulikkal.
A SZEN hagyományosan nemcsak az egyetemistáknak szól: Győr és a környék egyik legfontosabb tavaszi zenei és közösségi eseményévé nőtte ki magát, ahol a hazai pop, rap és elektronikus zenei élet ismert szereplői is fellépnek. A szervezők idén is több helyszínen gondoskodnak a programokról. A Bridge Hallgatói és Oktatói Klub, valamint az Audi Hungaria Nagyszínpad ad otthont a főbb koncerteknek és DJ-szetteknek.
A nyitónapon a hangulatot többek között Silent Disco, DJ Ernő és a Kollégiumi Stúdió alapozza meg, majd Yamina, Jauri és Nótár Mary is színpadra lép, erős indítást adva a fesztiválnak.
Csütörtök: rap és klubzene vegyesen
A csütörtöki napot Bruno&Spacc nyitja, őket követi KKevin és Desh, akik az elmúlt években a hazai streaminglisták élmezőnyében szerepeltek. Az éjszakai program sem marad el: a Diákhitel Disco keretében Regán Lili és Koósz Milán pörgeti tovább a bulit.
Péntek: erős hiphop és elektronikus vonal
Pénteken Belano indít, majd a BSW és Beton.Hofi érkezik, akik az egyik legerősebb hazai rap-vonalat képviselik. Az éjszakai órákban Pixa és Metzker Viki veszik át a terepet, a klasszikus fesztiválhangulatot elektronikus szettekkel erősítve.
Szombat: zárónapi csúcspont
A zárónapon a Girlhood nyitja az estét, majd a Punnany Massif és Dzsúdló gondoskodik a fesztivál méltó lezárásáról. A szombati program várhatóan a legnagyobb tömegeket vonzza majd a campusra.
A SZEN évről évre a tavaszi egyetemi szezon egyik csúcspontja, ahol a hallgatók és a látogatók néhány napra teljesen „fesztiválüzemmódba” kapcsolnak. A szervezők szerint idén is a változatos zenei kínálat, a több helyszín és az éjszakába nyúló programok adják a rendezvény gerincét.
A fesztivál április 22-én indul, és négy napon át tart a Széchenyi István Egyetem győri campusán.
Felszámolási eljárás indult a győri Széchenyi István Egyetem vagyonkezelő alapítványához kötődő HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. ellen.
Megtelt a városháza a lakossági fórumon: határérték feletti azbesztet mértek az Olad Platón. Több ezer embert érinthet, 100 ezer tonna szennyezett anyagról kell dönteni Szombathelyen.
Kiderült a módszer, amivel a legdurvább aszályt is túléli a kerted: sokan nem is sejtik, mennyire egyszerű + Videó
Eleged van a folyamatos locsolásból és a soha véget nem érő kerti munkákból? Egy békéscsabai példa alapján úgy tűnik, a megoldás nem a több víz,...
Súlyos tragédia rázta meg a somogyi horgászokat: rejtélyes méregzés miatt tömegével pusztulnak a halak
„Elég volt!” – ezzel a felkiáltással fordult a nyilvánossághoz a Dombóvári Városi Horgász Egyesület, miután súlyos környezeti kárról kaptak bejelentést.
Szokatlanul sok bajba jutott mókusbébi érkezett egy veszprémi vadmentő központhoz az elmúlt hetekben. A szakemberek szerint azonban nemcsak a mentés fontos...
A bulizók nem is sejtik: elképesztő dolgok zajlanak a gigafesztivál, Ozora több száz hektáros területén
Amikor nincs fesztivál, akkor is folyamatos a munka az Ozorán – csak ezt a látogatók többsége sosem látja. A szervezők most megmutatták, milyen ez az...
Újabb károkról számoltak be a tatai Réti VIII-as tónál, ahol több, nemrég felújított elemet is megrongáltak. Az üzemeltetők szerint a helyreállítás a jövő héten kezdődik,...
Szokatlanul sok bajba került rigófiókáról számoltak be egy Pest megyei madármentő szervezetnél. A szakemberek szerint azonban nem minden esetben kell azonnal „megmenteni” a földön talált...
Meglepően kedvező áron hirdetik az egyik balatoni település, Balatonszárszó egykori ifjúsági táborát.
3 378 934 szavazat érkezett a legszebb magyar településnevekre. A szavazás 5 régióban zajlott 2025 októberétől 2026. március 31-ig.
Kiszivárgott a legendás Daubner cukrászda gouda-sajtos pogácsa receptje: így készül lépésről-lépésre
Mitől lesz a pogácsa zsíros, de valahogy mégis könnyű és finom? A minap TikTokon jött szembe velünk a kultikus Daubneres gouda sajtos pogi receptje, hamarjában...
Megkezdődött a Duna idei hajózási szezonja: a városnéző sétahajók mellett több menetrendi és programhajó-járat is újra elérhető – közölte a Mahart-Passnave Kft.
A Balaton partja nemcsak strand: a termelői piacok külön világok. Most egy térképen is böngészhetők a VisitBalaton365 gyűjtésében
Súlyos hiba a vidéki kórház sürgősségi tömbjében: mérgező vegyszer került az ivóvízbe, 11-en ittak is belőle
Bár a szennyezést gyorsan észlelték és a vízellátást lezárták, 11 ember így is ihatott a feltételezetten vegyszerrel szennyezett csapvízből a szombathelyi kórházban.
Nem csak lángost lehet árulni a Balatonnál: a Balaton-felvidék egyik borászata nyári munkára keres lelkes jelentkezőket, akár teljesen kezdőknek is.
A súlyos azbesztveszély miatt ingyenes védőmaszkokat kapnak a Szombathelyi Oladi plató lakói, miközben hétfőn lakossági fórumot is tartanak az ügyben.
A spárga ára 2026-ban látványosan emelkedett: 4000-5000 forint körül alakul a kilónkénti ár, aki azonban hajlandó lehajolni érte, „szedd magad” akciókban kedvezőbben juthat hozzá.
Gyökeresen átalakulhat az egri borvidék jövője: a klímaváltozás mindent átírhat a szőlőben és a földeken
Komoly szerkezeti átalakulás előtt áll az Egri borvidék mezőgazdasága: a szakértők szerint a klímaváltozás miatt nemcsak a szőlőfajták, hanem a teljes termesztési struktúra is átalakulhat...
