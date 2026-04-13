Bongor és az Elefánt is az új helyszínen lép fel: a Balaton közelébe költözik a fiatalok kedvenc fesztiválja
Új fejezet kezdődik az egyik legismertebb hazai alternatív zenei esemény életében: a Kolorádó Fesztivál 2026-ban már nem Nagykovácsiban, hanem a Fejér vármegyei Káloz településen várja a közönséget, alig félórányira a Balatontól.
A szervezők bejelentése szerint a Kolorádó Fesztivált idén július 15. és 19. között rendezik meg. Az új helyszín pedig Nagykovácsi helyett a Fejér vármegyei Káloz, Zichy-kastélyának környezetében lesz. A terület a korábbinál jóval nagyobb, és nemcsak koncerthelyszínként, hanem komplex közösségi térként is működik majd: tóval, ligetekkel, erdős részekkel és régi épületekkel.
A koncepció is bővül: a szervezők a regeneráció jegyében fejlesztik a környezetet, többek között egy kiszáradt tórendszer újjáélesztését, valamint egy permakultúrás mintagazdaság létrehozását is tervezik. A fellépők névsora már most erős: ott lesz az Analog Balaton, az Elefánt és Sisi, headlinerként pedig először érkezik Bongor. Visszatér többek között a Freakin' Disco és a Kolibri is.
A programkínálat idén is széles spektrumot fed le: a punk, a jazz, a hip-hop, az elektronikus zene és a világzene egyaránt helyet kap. A feltörekvő előadók mellett nemzetközi elektronikus zenei nevek érkezését is ígérik, ezek bejelentése még várat magára.
A Kolorádó költözése nemcsak helyszínváltás, hanem szemléletváltás is: a fesztivál célja, hogy a zenei élmény mellett hosszabb távon is fenntartható, közösségi térként működjön a Balaton közelében.
