Nincs még programod húsvétra? Ide menj locsolkodni, ha régi falusias élményre vágysz

Megnyílt a budapesti Gellért-hegyen a megújult Citadella a nagyközönség előtt húsvétvasárnap kora délután.
Április 5-én és 6-án hagyományos ünnepi kavalkád tölti meg élettel a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumot: húsvétvasárnap és húsvéthétfőn a Skanzen egész nap színpadi programokkal, koncertekkel, látványos bemutatókkal és kézműves foglalkozásokkal várja a látogatókat, miközben megelevenednek a húsvéti hagyományok, köztük a locsolkodás is.
A múzeum MTI-hez kedden eljuttatott közleményében kiemelik, hogy a húsvét a legrégibb és legjelentősebb keresztény ünnep, amelyhez évszázadok óta gazdag néphagyomány és hiedelemvilág kapcsolódik. Az ünnep egyik legfontosabb jelképe a tojás, amely az újjászülető élet mellett a keresztény hagyományban Jézus Krisztus feltámadását is szimbolizálja. Ehhez kapcsolódóan a Skanzenben többféle tojásdíszítési technikával is megismerkedhetnek a látogatók: hagymahéjas berzseléssel, méhviaszos írókázással, természetes festőanyagok használatával, valamint a népi díszítőmotívumok világával.
Mint írják, a "Zöld Skanzen" szemléletét követve minden kézműves helyszínen a fenntarthatóság és a hagyománytisztelet áll a középpontban. A locsolkodás sem maradhat el: lesz szagosvíz-készítés, locsolóvers-tanulás és hagyományos locsolkodás is - emelik ki.
A kétnapos programsorozat nemcsak a keresztény ünnepkör hagyományait mutatja be, hanem a közösségek szerepére is ráirányítja a figyelmet. A programok a nemzetiségek, a szentendrei közösségek, valamint a Szellemi Kulturális Örökség listáján található közösségek bevonásával valósulnak meg. A látogatók bepillantást nyerhetnek a húsvéti ünnephez kapcsolódó helyi sajátosságokba és a közösségi identitást erősítő hagyományokba.
A múzeum egyes tájegységeiben tematikus tárlatvezetésekkel, gasztronómiai túrával, mesemondással, gyerekprogramokkal, játékos, ismeretterjesztő és kézműves helyszínekkel várják az érdeklődőket. A gazdag kínálatot koncertek teszik még teljesebbé: fellép többek között a Kámfor Zenés Bábszínház, a Veronaki, az Eszterhéj Műhely, a Berka Zenekar, a HolddalaNap, a Manó Swing és a Langaléta Garabonciások is. Tovább információ és a részletes program a Szabadtéri Néprajzi Múzeum honlapján található.
