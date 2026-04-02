Megnyílt a budapesti Gellért-hegyen a megújult Citadella a nagyközönség előtt húsvétvasárnap kora délután.
Elolvadsz tőle: ritka tevecsikó született, már most sztár a vidéki állatkertben + Fotók
Újabb örömhírről számolt be a Miskolci Állatkert: világra jött egy kétpúpú tevecsikó, amely már az első napokban elrabolta a látogatók szívét. A kis állat egyelőre még bizonytalanul áll a lábain, de ez teljesen természetes – a következő hetekben látványosan erősödik majd.
A kétpúpú tevék vemhessége kifejezetten hosszú, nagyjából 13 hónapig tart, a kicsinyek pedig meglepően fejletten születnek. Rövid időn belül lábra állnak, és hamar követni kezdik anyjukat, akivel akár 3–5 éves korukig is szoros kapcsolatban maradnak.
Ez a faj eredetileg Közép-Ázsia zord vidékeiről származik, ahol szélsőséges körülményekhez kellett alkalmazkodnia. Vastag bundájuk a kemény teleken védi őket a hidegtől, jellegzetes púpjaikban pedig zsírt raktároznak, ami a táplálékban szegényebb időszakok átvészelésében segít.
A most született tevecsikó azonban nemcsak az állatkert miatt ad okot arra, hogy útra keljünk. Miskolc és környéke az utóbbi években egyre népszerűbb úti céllá vált, nem véletlenül. A természetkedvelőket például az egyedülálló Ehető Erdő – Erdei Gasztroexpressz is várja, amely különleges élményprogramként nemzetközi elismerést is kapott.
A környék egyik leglátványosabb pontja a Hámori-tó, amely fölé magasodik a mesébe illő Palotaszálló. A látvány nemcsak a hazai turistákat nyűgözi le: a helyszín a TimeOut toplistáján is a világ legszebbjei közé került.
Ha visszatérünk a városba, az Avasi kilátó panorámája is kihagyhatatlan, ahogy az Avasi pincesor hangulatos, borospincékkel tarkított világa is. A pihenni vágyók számára pedig a Ellipsum Élményfürdő kínál modern wellnessélményeket, melegvizes medencékkel, szaunákkal és csúszdákkal. Miskolctapolcán ráadásul a fürdőzésen túl is bőven akad program: bobpálya, elektromos gokart és kalandpark várja az aktív kikapcsolódás híveit.
