Elolvadsz tőle: ritka tevecsikó született, már most sztár a vidéki állatkertben + Fotók

Újabb örömhírről számolt be a Miskolci Állatkert: világra jött egy kétpúpú tevecsikó, amely már az első napokban elrabolta a látogatók szívét. A kis állat egyelőre még bizonytalanul áll a lábain, de ez teljesen természetes – a következő hetekben látványosan erősödik majd.

A kétpúpú tevék vemhessége kifejezetten hosszú, nagyjából 13 hónapig tart, a kicsinyek pedig meglepően fejletten születnek. Rövid időn belül lábra állnak, és hamar követni kezdik anyjukat, akivel akár 3–5 éves korukig is szoros kapcsolatban maradnak.

Ez a faj eredetileg Közép-Ázsia zord vidékeiről származik, ahol szélsőséges körülményekhez kellett alkalmazkodnia. Vastag bundájuk a kemény teleken védi őket a hidegtől, jellegzetes púpjaikban pedig zsírt raktároznak, ami a táplálékban szegényebb időszakok átvészelésében segít.

