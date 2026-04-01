2026. április 6. hétfő Vilmos, Bíborka
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Székek az asztalokon egy étteremben, amelyet kellett zárni a COVID-19 járvány megfékezése miatt elrendelt zárlat alatt, Cambridge, Egyesült Királyság
HelloVidék

Elképesztő, mi történik a Balatonnál: újabb legendás vendéglők húzták le a rolót, bárki lecsaphat rájuk

HelloVidék
2026. április 1. 13:45

Mégis mi történik a Balatonnál? A szezon közeledtével három népszerű vendéglátóhely is gazdát keres a tónál, ami a befektetők figyelmét is felkeltheti. A kínálatban egy étterem, egy csárda és egy frekventált strandegység is szerepel – mindhárom bejáratott működéssel és azonnali hasznosítási lehetőséggel a nyári szezon előtt.

Az elmúlt években számos kultikus hely szűnt meg, és ahogy látni fogjuk, a Balaton, a hazai turizmus egyik fellegvára sem kivétel: itt is bőven akadnak eladó vendéglők, nem egy kultikus hely keresi új tulajdonosát - de erről korábban itt írt a HelloVidék. A balatoni vendéglátás azonban továbbra is az egyik legkeresettebb befektetési terep Magyarországon, különösen a szezon közeledtével - írta most a Veol.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Most három különböző adottságú, már bejáratott vendéglátóhely is piacra került a tó körül – étterem, csárda és strandvendéglő is szerepel a kínálatban, eltérő árkategóriával és üzleti potenciállal. Ezeket szemlézzük mi is.

Egy pesti panellakás áráért akár balatoni éttermet is vehetsz: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
EZ IS ÉRDEKELHET
Egy pesti panellakás áráért akár balatoni éttermet is vehetsz: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
Számtalan kultikus hely szűnt meg az elmúlt években, ahogy látni fogjuk, a hazai turizmus fellegvárának számító Balatonnál is jócskán akadnak eladó vendéglők.

1. Bejáratott étterem eladó Balatonfüred szívében

Új tulajdonost keres a korábban kifejezetten népszerű Vasüzlet Étterem, amelynek bérleti joga és működtető cége 48 millió forintos irányáron érhető el. Az étterem ugyan bezárt, de a már kialakult vendégkör és a jó lokáció miatt komoly potenciált rejt az újraindítás.

Az ingatlan 2021-ben teljes körű felújításon esett át, kétszintes kialakítású, látványkonyhával felszerelt vendégtérrel működött. A beltérben 22 fő, a teraszon további 20–25 vendég fér el. A konyha teljesen felszerelt, a berendezések jó állapotban vannak, így akár azonnali újranyitás is elképzelhető. A havi bérleti díj bruttó 140 ezer forint, a szerződés pedig 2030 végéig biztosított.

Balatonfüreden a Vasüzlet, egy fiatalos és kedvelt étterem új tulajt keres. Fotó: ingatlan.hu

2. Többfunkciós birtok és csárda Balatonalmádinál

A kínálat legnagyobb tétele egy komplex vendéglátó- és rendezvényhelyszín a Vörösberény városrészben: a Pinkóczi Csárda és a hozzá tartozó, mintegy 5000 négyzetméteres birtok 219,9 millió forintért eladó.

A 527 négyzetméteres csárda melegkonyhás egységként működik, HACCP engedéllyel, 130 fős panorámás rendezvényteremmel és egy 120 férőhelyes pinceétteremmel. A területen emellett egy kétlakásos lakóház, személyzeti szállás és egy 50 fő befogadására alkalmas kerti borozó is található.

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem.

A hely jelenleg is működik, stabil vendégkörrel és jó értékelésekkel, így nemcsak vendéglátóhelyként, hanem rendezvényhelyszínként vagy akár turisztikai komplexumként is hasznosítható.

Balatonalmádiban, Vörösberény városrészben eladó a Pinkóczi Csárda. Fotó: ingatlan.hu

3. Strandvendéglő és lángosozó Alsóörsön

A legkedvezőbb árfekvésű lehetőség az Alsóörsi Strand területén működő vendéglátóegység: az Alsóörsi Strand Vendéglő és a hozzá tartozó Lángos Mágus bérleti joga 23 millió forintért elérhető.

A közel két évtizede működő egység erős szezonális forgalommal bír, 150 fős terasszal, teljes konyhai infrastruktúrával és külön lángosozóval. Az épület emeletén egy háromszobás, klimatizált lakás is helyet kapott, amely akár 10–12 fő elszállásolására alkalmas. A bérleti szerződés 2029-ig szól, és meghosszabbítható.

Az Alsóörsi Strand Vendéglő és a hozzá tartozó, 2021-ben kialakított Lángos Mágus a Balaton egyik legforgalmasabb strandján működik. Fotó: ingatlan.hu
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #Balaton #ingatlan #turizmus #vendéglátás #strand #ingatlanpiac #balatonfüred #hellovidék #vendéglátóhelyek #strandszezon

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:27
20:03
19:33
19:02
18:33
Pénzcentrum
Sorra tűnnek el a pénzek a magyarok bankszámláiról: sokan csak későn veszik észre, mi történt velük
Fogyókúrás csodafegyver vagy veszélyes illúzió? Ezt tudják a havi 180 ezer forintos terápiás gyógyszerek
Hidegzuhany az autósoknak: 30 km/h-ra csökkentik a sebességhatárt rengeteg úton, ezt nagyon nem éri meg benézni
Súlyos hibát követ el, aki most nyúl a befektetéseihez: így lehet elkerülni a totális krachot a pánik közepén
Megkezdődött a tavaszi roham: így készülnek a húsvétra, választásokra a magyar cukrászdák - Ennyibe kerül egy gombóc fagyi 2026-ban
NAPTÁR
Tovább
2026. április 6. hétfő
Vilmos, Bíborka
15. hét
Április 6.
Húsvéthétfő
Április 6.
Asztalitenisz világnap
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Regressz
visszakövetelési jog. Ha a biztosító a más által a biztosítottnak okozott kárt a direkt biztosítás alapján megtérítette, ezt az összeget a károkozótól visszakövetelheti. Ha a károkozó ellen pert indít, az ügyfél többletigényét is érvényesíteni köteles, sőt a biztosítottat elsőbbség illeti meg, ha a befolyt összeg nem elegendő mindkettejük igényének kielégítésére. Visszakövetelési joggal élhet a biztosító a felelősségbiztosítás esetén is, ha biztosítottja szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta a kárt. (A károsultat azonban mindig kártalanítani kell!)

Több kisokos

EZT OLVASTAD MÁR?
