Elképesztő, mi történik a Balatonnál: újabb legendás vendéglők húzták le a rolót, bárki lecsaphat rájuk
Mégis mi történik a Balatonnál? A szezon közeledtével három népszerű vendéglátóhely is gazdát keres a tónál, ami a befektetők figyelmét is felkeltheti. A kínálatban egy étterem, egy csárda és egy frekventált strandegység is szerepel – mindhárom bejáratott működéssel és azonnali hasznosítási lehetőséggel a nyári szezon előtt.
Az elmúlt években számos kultikus hely szűnt meg, és ahogy látni fogjuk, a Balaton, a hazai turizmus egyik fellegvára sem kivétel: itt is bőven akadnak eladó vendéglők, nem egy kultikus hely keresi új tulajdonosát - de erről korábban itt írt a HelloVidék. A balatoni vendéglátás azonban továbbra is az egyik legkeresettebb befektetési terep Magyarországon, különösen a szezon közeledtével - írta most a Veol.hu.
Most három különböző adottságú, már bejáratott vendéglátóhely is piacra került a tó körül – étterem, csárda és strandvendéglő is szerepel a kínálatban, eltérő árkategóriával és üzleti potenciállal. Ezeket szemlézzük mi is.
1. Bejáratott étterem eladó Balatonfüred szívében
Új tulajdonost keres a korábban kifejezetten népszerű Vasüzlet Étterem, amelynek bérleti joga és működtető cége 48 millió forintos irányáron érhető el. Az étterem ugyan bezárt, de a már kialakult vendégkör és a jó lokáció miatt komoly potenciált rejt az újraindítás.
Az ingatlan 2021-ben teljes körű felújításon esett át, kétszintes kialakítású, látványkonyhával felszerelt vendégtérrel működött. A beltérben 22 fő, a teraszon további 20–25 vendég fér el. A konyha teljesen felszerelt, a berendezések jó állapotban vannak, így akár azonnali újranyitás is elképzelhető. A havi bérleti díj bruttó 140 ezer forint, a szerződés pedig 2030 végéig biztosított.
2. Többfunkciós birtok és csárda Balatonalmádinál
A kínálat legnagyobb tétele egy komplex vendéglátó- és rendezvényhelyszín a Vörösberény városrészben: a Pinkóczi Csárda és a hozzá tartozó, mintegy 5000 négyzetméteres birtok 219,9 millió forintért eladó.
A 527 négyzetméteres csárda melegkonyhás egységként működik, HACCP engedéllyel, 130 fős panorámás rendezvényteremmel és egy 120 férőhelyes pinceétteremmel. A területen emellett egy kétlakásos lakóház, személyzeti szállás és egy 50 fő befogadására alkalmas kerti borozó is található.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
A hely jelenleg is működik, stabil vendégkörrel és jó értékelésekkel, így nemcsak vendéglátóhelyként, hanem rendezvényhelyszínként vagy akár turisztikai komplexumként is hasznosítható.
3. Strandvendéglő és lángosozó Alsóörsön
A legkedvezőbb árfekvésű lehetőség az Alsóörsi Strand területén működő vendéglátóegység: az Alsóörsi Strand Vendéglő és a hozzá tartozó Lángos Mágus bérleti joga 23 millió forintért elérhető.
A közel két évtizede működő egység erős szezonális forgalommal bír, 150 fős terasszal, teljes konyhai infrastruktúrával és külön lángosozóval. Az épület emeletén egy háromszobás, klimatizált lakás is helyet kapott, amely akár 10–12 fő elszállásolására alkalmas. A bérleti szerződés 2029-ig szól, és meghosszabbítható.
