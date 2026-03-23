2026. március 23. hétfő Emőke
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Eagle Close Up Portrait with natural light
HelloVidék

Felfoghatatlan kegyetlenség: rálőttek egy védett rétisasra Vasban, így találtak rá a sérült madárra + Fotó

HelloVidék
2026. március 23. 17:15

Súlyosan megsérült, röpképtelen rétisast találtak Hosszúpereszteg közelében, a madarat azonnal ellátásba vették. Az első vizsgálatok szerint akár szándékos kilövés is állhat az eset hátterében.

Egy sérült, röpképtelen rétisas miatt riasztották vasárnap reggel a szakembereket Vas megyében. A ritka ragadozómadarat egy erdős területen találták meg Hosszúpereszteg közelében – számolt be az esetről a Vaol. A bejelentést követően a Meggyeserdei Menedék Alapítvány vezetője azonnal intézkedett, és felvette a kapcsolatot az Őrségi Nemzeti Park szakembereivel. A madarat ezt követően a Noé Állatambulancia szombathelyi rendelőjébe szállították, ahol Dr. Kóta András vizsgálta meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az elsődleges állatorvosi vizsgálatok alapján felmerült a gyanú, hogy a rétisast meglőtték. Ugyanakkor biztató fejlemény, hogy a madárnak nincs csonttörése, így jó eséllyel rehabilitálható. A további kezelést a szombathelyi Chernel-kertben végzik majd.

Fotó: Facebook / Minárcsik Sanyi

A helyszínt időközben a nemzeti park munkatársai is átvizsgálják, hogy kiderítsék, pontosan mi történt, illetve találnak-e további bizonyítékokat.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A rétisas Magyarországon fokozottan védett fajnak számít, eszmei értéke eléri az egymillió forintot. A hazai állomány a legutóbbi felmérések szerint 300 fölötti fészkelő párból áll, így minden egyes példány kiemelt természetvédelmi jelentőséggel bír.
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #bűncselekmény #állat #állatvédelem #természet #hellovidék #nemzeti park #vas #természetvédelem #madár #őrség

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 23. hétfő
Emőke
13. hét
Március 23.
Meteorológiai világnap
Március 23.
A magyar-lengyel barátság napja
Március 23.
A magyar ejtőernyősök napja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Türelmi idő
a hitel törlesztésekor a tőke visszafizetésére adott haladék, kamat fizetendő ez idő alatt

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
