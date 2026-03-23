Miközben a rajongók egy életre szóló emléket szeretnének, a hivatásos gyűjtők üzletet csinálnak a játékosok aláírásaiból, ami egyre több konfliktushoz vezet.
Felfoghatatlan kegyetlenség: rálőttek egy védett rétisasra Vasban, így találtak rá a sérült madárra + Fotó
Súlyosan megsérült, röpképtelen rétisast találtak Hosszúpereszteg közelében, a madarat azonnal ellátásba vették. Az első vizsgálatok szerint akár szándékos kilövés is állhat az eset hátterében.
Egy sérült, röpképtelen rétisas miatt riasztották vasárnap reggel a szakembereket Vas megyében. A ritka ragadozómadarat egy erdős területen találták meg Hosszúpereszteg közelében – számolt be az esetről a Vaol. A bejelentést követően a Meggyeserdei Menedék Alapítvány vezetője azonnal intézkedett, és felvette a kapcsolatot az Őrségi Nemzeti Park szakembereivel. A madarat ezt követően a Noé Állatambulancia szombathelyi rendelőjébe szállították, ahol Dr. Kóta András vizsgálta meg.
Az elsődleges állatorvosi vizsgálatok alapján felmerült a gyanú, hogy a rétisast meglőtték. Ugyanakkor biztató fejlemény, hogy a madárnak nincs csonttörése, így jó eséllyel rehabilitálható. A további kezelést a szombathelyi Chernel-kertben végzik majd.
A helyszínt időközben a nemzeti park munkatársai is átvizsgálják, hogy kiderítsék, pontosan mi történt, illetve találnak-e további bizonyítékokat.
A rétisas Magyarországon fokozottan védett fajnak számít, eszmei értéke eléri az egymillió forintot. A hazai állomány a legutóbbi felmérések szerint 300 fölötti fészkelő párból áll, így minden egyes példány kiemelt természetvédelmi jelentőséggel bír.
Nem délben, hanem 12 perccel később szólal meg a harang egy szegedi csárdában. A különös „késés” mögött egyszerre áll hagyomány, praktikum és egy kis vendégcsalogató...
Ellepték a varjak a népszerű balatoni üdülővárost: hiába a kidobott milliók, a helyzet egyre durvább
Egyre nagyobb gondot okoznak a vetési varjak Siófokon, a városvezetés szerint a helyzet mára szinte kezelhetetlenné vált.
Rémálom lett a pecázásból: felborult egy csónak, újra kellett éleszteni az egyik dunai horgászt + Fotók
Felborult egy csónak a Ráckevei-Duna-ág dömsödi szakaszán, egy ember a víz alá került. A bajba jutott férfit a helyszínen sikeresen újraélesztették, mindkét érintettet kórházba szállították.
Romos parasztházból lett álomotthon a Káli-medencében: így mentették meg a 100 éves épületet + Fotók
Egy közel százéves, romos parasztház újult meg a Káli-medencében úgy, hogy közben megőrizte eredeti karakterét. A felújítás során a hagyományos építészeti elemeket és a mai...
Gesztromesénk apropóját az adta, hogy a vidéki piacon már árulják a tavasz különlegességét, a kucsmagombát. Fellapoztunk egy régi szakácskönyvet, és igazi kincset találtunk benne...
Brutál kihívással rukkolt elő a vidéki vendéglátós: eddig senki sem tudta legyűrni az ország legnagyobb pizzáját
Egy négyzetméteres pizzát kellene 60 perc alatt elfogyasztani Marcaliban – eddig azonban senkinek sem sikerült. A kihívás tétje pedig több százezer forint. Ti bevállalnátok?
Konditerem a Balaton partján? Siófokon több tízmillió forintból már épül az edzőpark a szabadstrandon. A helyiek körében viszont nem arat osztatlan sikert az ötlet.
Rendkívüli! Vidéken terjeszkedik Szabi a pék: ebben a nagyvárosban nyílik a legendás pékség legújabb egysége
„Hello Esztergom, Szabi vagyok a Pék!” – köszönt be a neves pékmester, aki bejelentette, hogy nem kell sokat várni rá, és Esztergomban is kóstolhatjuk valódi...
Szenzációs felfedezés az ősmagyarokról: elképesztő, mik kerültek elő a 11 honfoglaláskori sírból + Videó
Újabb honfoglaláskori sírok kerültek elő Vas vármegyében, ráadásul nem mindennapi leletekkel. A régészek szerint két különböző közösség temetkezhetett ugyanarra a helyre.
Szigorú tilalom lépett életbe Magyarországon: súlyos büntetés járhat annak, aki ezt figyelmen kívül hagyja
Egyre több vármegyében lép életbe tűzgyújtási tilalom az országban. Térképen mutatjuk, hol tilos már most tüzet gyújtani, és mire kell különösen figyelni.
Rémálom vár a hobbikertészekre a 2026-os konyhakert-szezonban: egyetlen év alatt duplájára nőtt a vetőmagok ára
Egy év alatt a duplájára drágult a cukorborsó-vetőmag ára, de miért ez az irdatlan drágulás? Mindenesetre sokkoló, mennyit kell fizetni a hobbikertészeknek idén.
Eladó egy 100 éves vasútállomás a meseszép vidéken: ennyiért még egy lepukkant panellakást sem kapsz
Nem mindennapi ingatlan került piacra Hevesben: egy vasútállomást kínálnak eladásra, amely később postaként is működött. De a részletek között azért akad néhány komoly megkötés is.
Ilyen léptékű fejlesztés rég volt Magyarországon: több ezer hektáron állítják helyre a nemzeti park élőhelyeit
Soha nem látott léptékű természetvédelmi fejlesztés kezdődik az Aggteleki térségben: több mint egymilliárd forintból újulnak meg erdők és védett gyepek.
Rossz hír érkezett: 2026-ban biztosan nem fogad vendégeket az ország egyik legismertebb, pénztárcabarát hazai termálfürdője Hajdú-Biharban.
Új áruház épül Csepel–Királyerdőben: a régóta várt fejlesztést ünnepélyes alapkőletétellel indították el. Még egy időkapszulát is elhelyeztek a helyszínen, ahol egy Lidl áruház épül.
150 éves házból varázsolt csodát a legendás magyar színésznő: vidéki ékszerdobozban találta meg újra a boldogságát
A pandémia alatt sokan újraértékelték az életüket, de kevesen találtak rá annyira szenvedélyükre, mint Kerekes Viktória, a Jóban Rosszban egykori sztárja.
Új szintre lépett a hazai borászat: egy egri pincészet nemcsak bort készít, hanem komplett élményt is kínál. Nem véletlen, hogy már most sokan kíváncsiak a...
Leesik az állad, mekkora pontyot akasztottak a Balatonnál: ez a ritka trükk hozta el a hatalmas zsákmányt + Fotó
Rendkívüli fogásról számolt be a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. Facebook-oldala: egy horgász mintegy 450 méterre a parttól akasztott meg egy kapitális pontyot a Balatonon.
