Felfoghatatlan kegyetlenség: rálőttek egy védett rétisasra Vasban, így találtak rá a sérült madárra + Fotó

Súlyosan megsérült, röpképtelen rétisast találtak Hosszúpereszteg közelében, a madarat azonnal ellátásba vették. Az első vizsgálatok szerint akár szándékos kilövés is állhat az eset hátterében.

Egy sérült, röpképtelen rétisas miatt riasztották vasárnap reggel a szakembereket Vas megyében. A ritka ragadozómadarat egy erdős területen találták meg Hosszúpereszteg közelében – számolt be az esetről a Vaol. A bejelentést követően a Meggyeserdei Menedék Alapítvány vezetője azonnal intézkedett, és felvette a kapcsolatot az Őrségi Nemzeti Park szakembereivel. A madarat ezt követően a Noé Állatambulancia szombathelyi rendelőjébe szállították, ahol Dr. Kóta András vizsgálta meg.

Az elsődleges állatorvosi vizsgálatok alapján felmerült a gyanú, hogy a rétisast meglőtték. Ugyanakkor biztató fejlemény, hogy a madárnak nincs csonttörése, így jó eséllyel rehabilitálható. A további kezelést a szombathelyi Chernel-kertben végzik majd.

Fotó: Facebook / Minárcsik Sanyi

A helyszínt időközben a nemzeti park munkatársai is átvizsgálják, hogy kiderítsék, pontosan mi történt, illetve találnak-e további bizonyítékokat.

A rétisas Magyarországon fokozottan védett fajnak számít, eszmei értéke eléri az egymillió forintot. A hazai állomány a legutóbbi felmérések szerint 300 fölötti fészkelő párból áll, így minden egyes példány kiemelt természetvédelmi jelentőséggel bír.