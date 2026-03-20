Szigorú tilalom lépett életbe Magyarországon: súlyos büntetés járhat annak, aki ezt figyelmen kívül hagyja

HelloVidék
2026. március 20. 09:45

Rengeteg magyar ronthatja el a szabadtéri programot, ha nem figyel erre az apró részletre! Egyre több vármegyében lépett életbe a tűzgyújtási tilalom, az országban. Térképen mutatjuk, hol tilos már most tüzet gyújtani, és mire kell különösen figyelni.

Újabb vármegyékre terjesztették ki a tűzgyújtási tilalmat Magyarországon – hívta fel a figyelmet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A korlátozás az elmúlt napokban több ütemben lépett életbe, és egyre nagyobb területet érint.

Március 18-tól tűzgyújtási tilalom van érvényben Bács-Kiskun vármegye, Hajdú-Bihar vármegye és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye területén. Ezeken felül már korábban, március 13-tól életben van a korlátozás Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye és Heves vármegye esetében is.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájékoztatása szerint március 20-tól újabb három vármegyében vezetik be a tilalmat: Csongrád-Csanád vármegye, Nógrád vármegye és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye is érintetté válik.

 

Országos tűzgyűjtási tilalom (Forrás: Katasztrófavédelem)Országos tűzgyűjtási tilalom (Forrás: Katasztrófavédelem)

A szabályozás értelmében tilos tüzet gyújtani a külterületi erdőkben és fás területeken, valamint azok 200 méteres körzetében. A tilalom idején még a kijelölt, kiépített erdei tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet rakni.

A hatóságok ugyanakkor jelezték: nem minősül tiltott tűzgyújtásnak a zárt égésterű, megfelelő szikrafogóval ellátott eszközök – például gáz- vagy elektromos grillek – használata. Ennek ellenére a szakemberek azt javasolják, hogy még belterületen is inkább ezeket részesítsék előnyben, mivel a nyílt lángból származó parázs akár több száz méterre is eljuthat, és tüzet okozhat.

A tűzgyújtási tilalom visszavonásig marad érvényben. Az aktuális korlátozásokról és a részletes szabályokról a hatóságok hivatalos felületein lehet tájékozódni.A szakemberek hangsúlyozzák: a vegetációtüzek döntő többsége emberi mulasztás miatt keletkezik, ezért a megelőzés kulcsa továbbra is a fokozott odafigyelés.

 
