Egy év alatt a duplájára drágult a cukorborsó-vetőmag ára, de miért ez az irdatlan drágulás? Mindenesetre sokkoló, mennyit kell fizetni a hobbikertészeknek idén.
Szigorú tilalom lépett életbe Magyarországon: súlyos büntetés járhat annak, aki ezt figyelmen kívül hagyja
Rengeteg magyar ronthatja el a szabadtéri programot, ha nem figyel erre az apró részletre! Egyre több vármegyében lépett életbe a tűzgyújtási tilalom, az országban. Térképen mutatjuk, hol tilos már most tüzet gyújtani, és mire kell különösen figyelni.
Újabb vármegyékre terjesztették ki a tűzgyújtási tilalmat Magyarországon – hívta fel a figyelmet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A korlátozás az elmúlt napokban több ütemben lépett életbe, és egyre nagyobb területet érint.
Március 18-tól tűzgyújtási tilalom van érvényben Bács-Kiskun vármegye, Hajdú-Bihar vármegye és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye területén. Ezeken felül már korábban, március 13-tól életben van a korlátozás Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye és Heves vármegye esetében is.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájékoztatása szerint március 20-tól újabb három vármegyében vezetik be a tilalmat: Csongrád-Csanád vármegye, Nógrád vármegye és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye is érintetté válik.
A szabályozás értelmében tilos tüzet gyújtani a külterületi erdőkben és fás területeken, valamint azok 200 méteres körzetében. A tilalom idején még a kijelölt, kiépített erdei tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet rakni.
A hatóságok ugyanakkor jelezték: nem minősül tiltott tűzgyújtásnak a zárt égésterű, megfelelő szikrafogóval ellátott eszközök – például gáz- vagy elektromos grillek – használata. Ennek ellenére a szakemberek azt javasolják, hogy még belterületen is inkább ezeket részesítsék előnyben, mivel a nyílt lángból származó parázs akár több száz méterre is eljuthat, és tüzet okozhat.
A tűzgyújtási tilalom visszavonásig marad érvényben. Az aktuális korlátozásokról és a részletes szabályokról a hatóságok hivatalos felületein lehet tájékozódni.A szakemberek hangsúlyozzák: a vegetációtüzek döntő többsége emberi mulasztás miatt keletkezik, ezért a megelőzés kulcsa továbbra is a fokozott odafigyelés.
Új áruház épül Csepel–Királyerdőben: a régóta várt fejlesztést ünnepélyes alapkőletétellel indították el. Még egy időkapszulát is elhelyeztek a helyszínen, ahol egy Lidl áruház épül.
150 éves házból varázsolt csodát a legendás magyar színésznő: vidéki ékszerdobozban találta meg újra a boldogságát
A pandémia alatt sokan újraértékelték az életüket, de kevesen találtak rá annyira szenvedélyükre, mint Kerekes Viktória, a Jóban Rosszban egykori sztárja.
Új szintre lépett a hazai borászat: egy egri pincészet nemcsak bort készít, hanem komplett élményt is kínál. Nem véletlen, hogy már most sokan kíváncsiak a...
Leesik az állad, mekkora pontyot akasztottak a Balatonnál: ez a ritka trükk hozta el a hatalmas zsákmányt + Fotó
Rendkívüli fogásról számolt be a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. Facebook-oldala: egy horgász mintegy 450 méterre a parttól akasztott meg egy kapitális pontyot a Balatonon.
Mintha egy mesefilmből ugrott volna elő: hófehér bundájával, villámgyors mozgásával tűnt fel a kamera előtt egy apró ragadozó Somogyban.
Hosszú évek után újra megnyit a siófoki élményfürdő – de nem ez az igazi szenzáció. A háttérben egy különleges logisztikai megoldás áll: a Balatonnál ugyanis...
A Geresdi-dombság lábánál megbújó apró baranyai falu, Geresdlak az elmúlt évtizedekben különleges finn kis közösség otthonává vált.
Súlyos hibát követ el a legtöbb hazai kerttulajdonos tavasszal: ezért nem lesz idén sem kajszibarack a fákon
Az idei baracklekvár a tét! A tavasz szépsége megtévesztő lehet a kertben: a kajszibarack most komoly veszélyben van. Két fő ellensége leselkedik rá – a...
Őrülten cuki, de eszedbe ne jusson megsimogatni: életveszély a hazai erdőkben – erre figyelj túrázáskor!
Tavasszal új élet születik az erdőkben, megérkeztek az idei vadmalacok is. A szakemberek azonban figyelmeztetnek: a malacos kocákkal való találkozás komoly veszélyt jelenthet a kirándulókra.
Ritka elismerés a magyar kézművességnek: az Oscar-díjas Frankenstein-filmben magyar kézzel készült KARMA kesztyűk is láthatók
Döbbenet, mi történt az Őrségben: hódok árasztották el az erdőt, lezárták a népszerű túrahelyet + Fotók
Teljesen megközelíthetetlenné vált a kirándulók kedvenc célpontja, miután a hódok komoly gátat építettek a patakon. A víz elöntötte az utakat, fákat döntöttek ki, a hatóságok...
Ritka és különleges felfedezésről számoltak be a hazai természetvédők: egy Magyarországon jelölt madarat közel két évtizeddel később az Atlanti-óceán partján azonosítottak.
Megkezdődött az M44-es gyorsforgalmi út egyik kulcsfontosságú fejlesztése Kunszentmártonnál, amely alapjaiban rajzolhatja át a térség közlekedését. Az új csomópont nemcsak gyorsabb összeköttetést hoz, hanem a...
Ez lehetne az igazi magyar szuperélelmiszer: alig ismerik itthon, pedig kilószám teremne a kertekben
A fél világ ezt eszi, nálunk mégis alig ismerik az egymagvú tököt – itt az ideje hát, hogy foglalkozzunk vele! Hallottatok már a chayotéról?
Hatalmas durranással készül a nyárra ez a vidék: Charlie és Geszti Péter is színpadra lép, indul a jegyroham
Tizedik alkalommal rendezik meg a Mézesvölgyi Nyár összművészeti fesztivált Veresegyházon, ahol június 21. és augusztus 29. között 23 produkcióval várnak.
A MÁV március 14-től elindította a kiránduló szezont, extra vonatokkal a Balaton, a Börzsöny és a Tisza-tó felé. A vasúttársaság a kerékpárszállítási kapacitásokat is jelentősen...
Vége a bezárásnak, újra kinyitott a népszerű vidéki fürdő: elképesztő akciókkal és ingyen belépőkkel várnak
Hónapokig tartó felújítás és karbantartás után ismét teljes kapacitással várja a vendégeket a kaposvári fürdőkomplexum. A cikkből azonban az is kiderül, mennyiért strandolunk Somogyban a...
A hétvégén rendezték meg a 6. Téli Balaton-átúszást, ahol több tucat úszó vállalta a hideg vízi kihívást. A tó hőmérséklete a szervezők tájékoztatása szerint 8,8...
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.