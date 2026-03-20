Szenzációs felfedezés az ősmagyarokról: elképesztő, mik kerültek elő a 11 honfoglaláskori sírból + Videó
Újabb honfoglaláskori sírok kerültek elő Vas vármegyében, ráadásul nem mindennapi leletekkel. A régészek szerint két különböző közösség temetkezhetett ugyanarra a helyre.
Tizenegy honfoglalás kori sírt tártak fel a régészek a lukácsházi árvíztározó térségében egy friss kutatás során. A feltárás megerősítette a korábbi feltételezéseket: a területen egy kiterjedtebb temető húzódhat, amelynek további részei még feltárásra várnak - írta a Savaria Fórum. A munkát a Savaria Múzeum és a Magyarságkutató Intézet szakemberei végezték március elején, egy regionális kutatási projekt keretében. A vizsgálatok a Szombathelytől északra húzódó Borostyánkő út mentén zajlanak, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.
Nem először kerültek elő itt régészeti leletek: 2008-ban már négy sírt feltártak a beruházások során. A mostani ásatás során a korábbi lelőhelytől keletre és nyugatra nyitottak új szelvényeket, amelyek egyértelművé tették, hogy a temető folytatódik. A feltárt sírok több szempontból is különlegesek.
"A 2008-as síroktól nyugatra és keletre nyitottunk szelvényeket, és valóban folytatódik a temető. Érdekes, hogy a 2008-ban megfigyelt jelenségek ugyanúgy jellemzőek a most feltárt sírokra, megfigyelhető a temető két komponense, két eltérő hagyományú csoport temetkezett ide, szinte biztosan egyidőben, hiszen a sírok egy rendszerben vannak. Kulturálisan térnek el, más a tájolásuk, és a leletanyag jellege is eltéréseket mutat." - mondta el Sánta Barbara, a Savaria Múzeum ásatásvezető régésze.
Ahogy a cikkből kiderült, a 11 feltárt temetkezés közül többnél nehézséget okozott az agyagos talaj, amely nagyrészt lebontotta a csontmaradványokat. A korábbi leletanyagban előfordultak a klasszikus honfoglaláskori ékszerek, most jellemzően vaseszközöket tártak fel, de előkerült egy pentagramma vésettel ellátott bronz gyűrű, és egy gyermeksírban bronz fejdíszt is találtak.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Sánta Barbara, a Savaria Múzeum ásatásvezető régésze a lapnak elmondta, hogy a temető a 10. század első feléből származhat, vagyis a honfoglalást követő időszakból. A pontosabb keltezést a leletek restaurálása után lehet majd meghatározni, ebben egy előkerült érme is segítséget nyújthat. A lelőhely stratégiai jelentőségű területen fekszik: egykori gyepűvidéken, amely a korai magyar állam határvédelmében játszott szerepet. A Borostyánkő út közelsége miatt már a honfoglalás előtt is lakott lehetett, később pedig a magyarok is fontos pontként hasznosították.
A kutatás ezzel nem zárult le: a régészek további vizsgálatokat terveznek. Talajradaros felméréssel szeretnék feltérképezni a temető teljes kiterjedését, emellett Gencsapátiban is újabb feltárás készül, ahol korábban egy vas tarsolylemez került elő szórványleletként.
