Érik a magyar lekvárforradalom: ez a fagytűrő egzotikus gyümölcs lehet a hazai kertek új sztárja

Fája elbűvölően szép, gyümölcse pedig fantasztikusan finom: nincs kórokozója, és remekül bírja a fagyokat – mi az? Hát, az indián banán! Íze valóban páratlan, a mangó, ananász és banán keverékére emlékeztet, enyhe vaníliás beütéssel, nem csoda hát, hogy az indiánok kedvenc csemegéje volt. Egy zalai birtokon már közel 100 indián banánfa fejlődik és terem, és a vidéki termesztő szerint akár a jövő gyümölcsfája is lehet, hiszen fagytűrő. A klímaváltozás ugyanis egyre nagyobb veszélyt jelent a hazai gyümölcsfa-ültetvényekre, tavasszal rendszeresen elfagynak a kiskertekben a barackfák is, ezért egyre többen keresnek alternatívákat a befőzéshez – vagy épp a pálinkafőzéshez.

Egy zalai településen, Becsehelyen él családjával Harcz Endre, akit bár mindig is érdekelt a természet, gyermekkorában nem ilyen életutat képzelt el magának. Sosem gondolta, hogy ő lesz majd az, aki olyan különleges egzotikus gyümölcsökkel ismerteti meg az országot, mint például a datolyaszilva – de erről korábban itt mesélt a HelloVidéknek. Birtokán datolyaszilvát, kivit, gránátalmát és fügét is termeszt, de igazi különlegessége az indián banán (más nével pawpaw). „Több évtizede foglalkozom ezzel a különleges növénnyel. Több fajtát is termelek. Az első indián banánokat 15 évvel ezelőtt ültettem el. Annyira finom volt, és annyira szokatlan a mi ízlésvilágunk számára, hogy hirtelen nem is tudtam hova tenni. Egy egzotikus keverék, mintha mangó és más trópusi gyümölcsök találkoznának benne" – mesélte Harcz Endre.

Ahogy megtudtuk, az indián banán (Asimina triloba) egy könnyen nevelhető, esztétikus és különleges gyümölcstermő növény, amely kiválóan alkalmazkodik a magyar éghajlati viszonyokhoz, így bátran ültethető bármely hazai kertbe. Észak-Amerikából származik, ahol a kemény telekhez alkalmazkodott, és természetes élőhelyén erdőket alkot. Az "indián banán" elnevezés onnan ered, hogy egykor az észak-amerikai indiánok kedvelt gyümölcse volt, míg a "banán" utal trópusi ízvilágára. A növény rendkívül jól tűri a hideget, akár a -25 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletet is könnyedén elviseli, hiszen éppen ezek között a körülmények között szelektálódott ki. Éppen ezért Magyarországon is nyugodtan ültethető, hiszen éghajlatunk kedvez számára – tette hozzá Harcz Endre.

Íze a mangó, az ananász és a banán keverékére emlékeztet, egy enyhe vaníliás beütéssel – fogyasztása igazán különleges és egzotikus élményt nyújt. Ez a növény árnyékkedvelő, így nem igényli a tűző napsütést, ezért félárnyékos helyre is ültethető. Mivel nem igényel teljes napfényt, szűkebb vagy zsúfoltabb udvarokba is bátran ültethető, nem kell számára nagy, nyílt tér. Talajigénye sem különleges: a gyengén savanyú vagy semleges kémhatású talajok kifejezetten megfelelnek számára.

Magyarországon tehát az átlagos kerti talaj tökéletes a termesztéséhez.

Az indián banánnak azonban tényleg semmi köze a hagyományos banánhoz – ez egy kisméretű fa, amely áprilisban virágzik és gyümölcsei szeptemberben érnek. A virágai különösen szépek: harang alakúak, bordós, húspiros árnyalatúak. A gyümölcsök fürtökben nőnek, egy-egy ágon akár három vagy több is fejlődhet egyszerre. Egy érett termés általában – tette hozzá a termelő - 20-30-40 dekagramm súlyú, és egy kifejlett fa akár 30-40 kilogrammnyi gyümölcsöt is teremhet szezononként.

Fája is lenyűgözően szép

Nagy, hosszúkás, zöld levelei egzotikus megjelenést kölcsönöznek neki, amelyek kissé a cseresznyefa leveleire emlékeztetnek. Mérsékelt égövi növény, és noha lassú a növekedése az első években, türelemmel és megfelelő gondozással idővel gyönyörű fává fejlődik. "Nem kedveli a tűző napot, ezért félárnyékos helyre érdemes ültetni. Ha napos területen neveljük, kezdetben árnyékolni kell, hogy megvédjük a túlzott napsugárzástól." - tanácsolta a szakember.

Az indián banán szeptemberben érik, és nagyjából egy hónapon keresztül lehet folyamatosan szüretelni. Az érett gyümölcsnek intenzív, kellemes illata van, amely már messziről érezhető. Ha még a földre hullás előtt leszedjük, ugyanolyan finom marad, de földre esve is fogyasztható, ha nem sérül meg. Valamelyest utóérő.

A gyümölcs héja viszont nem ehető

Gyümölcse éretten sárgás, amelyet fogyasztás előtt mindenképpen meg kell hámozni. A héja ugyanis allergén anyagokat tartalmazhat, ezért érdemes óvatosan eltávolítani. A belsejében nagy, barna magok találhatók, amelyek méretükben a babhoz hasonlítanak, és általában hat-nyolc-tíz darab is lehet egy gyümölcsben. "A termés állaga krémes, pudingszerű, ízvilágában pedig az ananász, a banán és a mangó aromái keverednek, így kanalazható és rendkívül finom. Magas tápértékkel rendelkezik, és kifejezetten egészséges" – mesélte a termelő.

Fontos tudni még, hogy a magról nevelt példányok önmagukban nem hoznak termést, több magonc fa esetében sem mindig terem kielégítően. Magról kelt fák gyakran kisebb gyümölcsöket hoznak, rosszul teremnek, míg a nemesített fajták között vannak öntermőek is, melyek nagyobb gyümölcsöket, jobb minőségű termést adnak.

A gyümölcsét hosszan nem lehet tárolni, viszont lekvárnak és pálinkának is kiváló – utóbbi különösen ízletes lehet

– árulta el Harcz Endre.

Az aszályos időszakokat és a nagy nyári hőséget kevésbé jól bírja, ezért kell félárnyékos helyre ültetni, vagy árnyékolni. Öntözést igényel, különösen forró nyarakon. Átlagos vízigényű növény, viszont a száraz időszakokban ajánlott rendszeresen öntözni. A szaporítóanyagok általában konténeresek, így szinte bármikor ültethetők, amikor hozzá lehet jutni a csemetékhez – tavasszal, ősszel vagy akár nyáron is.

A növényt idővel metszeni is kell. Ahogy növekszik, szükség lehet visszavágásra, hogy megelőzzük az elöregedett ágak kialakulását és biztosítsuk a fa egészséges fejlődését.

Egy hátránya azért van: a facsemete ára viszonylag drága

Megtudtuk még, hogy árát tekintve az indián banán a drágább kategóriába tartozik, mivel lassan fejlődik. Egy megfelelő oltvány előállítása három-négy évig is eltarthat, ezért az ára ennek megfelelően magasabb (2025. februárjában, online webáruházakban 12-15 ezer forint egy facsemete). "Az indián banán viszont tényleg jól bírja a hideget. Volt olyan év, hogy egy áprilisi -3 fokos fagy teljes virágzásban érte, mégis lett rajta termés. Tehát viszonylag jól bírja a tavaszi fagyokat is" – tette hozzá még a zalai termesztő.

Összességében az indián banán egy strapabíró, hidegtűrő növény, amely jól alkalmazkodik az időjárás ingadozásaihoz, és megfelelő körülmények között Magyarországon is gond nélkül nevelhető, termeszthető.