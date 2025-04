Ingyen virágzik most a pitypang: 7+1 szuperfinom és gyógyító étel, amit készíthetsz belőle

Pais-Horváth Szilvia Link a vágólapra másolva

Mielőtt beindítanád a fűkaszát, érdemes tudatosabban is körülnézni a kertedbe, milyen hasznos tavaszi gyógynövényeket takaríthatsz be. Rengeteg pénzt spórolhatsz, ha a legkézenfekvőbbeket, mint például a csalán, a kerti ibolya vagy most a virágzó gyermekláncfű te magad szeded le. Friss teát készíthetsz belőlük, de akár télire is elteheted őket. Tavasz van, gyűjtsetek hát! De most fókuszáljunk kicsit a gyermekláncfűre, hiszen a pitypang virága nemcsak a méhek kedvence, hanem a miénk is lehet a konyhában!

Címlapkép: Getty Images

