Döbbenet Tiszajenőn: a vadászok is kiakadtak, zoknis műlábak hevertek szerteszét + Videó

Megdöbbentő szeméthalomra bukkant egy vadászcsapat a minap Tiszajenő határában. A dúvadgyérítés során, egy csatorna menti területen közel félszáz műlábat találtak a bokrok között.

Dúvadgyérítés közben mintegy negyven műlábat találtak a vadászok Tiszajenő külterületén, egy csatorna melletti bokros részen. A különös lelet között zoknis, sőt cipős darabok is voltak, a körülmények pedig illegális hulladéklerakás gyanúját vetik fel.

Szabó István, a tapasztalt szolnoki vadász a szoljon.hu-nak elmondta: három évtizede járja a terepet, és bár sok kidobott holmival találkozott már – autólökhárítóval, háztartási gépekkel, egyéb veszélyes hulladékkal –, ilyet még soha nem látott.

A beszámoló szerint a művégtagok különböző méretűek és kialakításúak voltak. Akadt köztük bőrcsattal rögzíthető, régebbi típusú darab, de modern, állítható hosszúságú eszköz is. A vadászok döbbenetét tovább fokozta, hogy néhány műlábon zokni, sőt cipő is volt – az egyiken alkalmi cipő, a másikon túrabakancs.

A terület Tiszavárkony felé eső részén, egy bekötőút közelében található, ami felveti az illegális hulladéklerakás lehetőségét. Egyelőre nem ismert, honnan származhat a szokatlan „gyűjtemény”, és ki helyezhette el ott a művégtagokat.

Az eset nemcsak meghökkentő, hanem környezetvédelmi szempontból is aggályos. A külterületeken lerakott hulladék veszélyt jelenthet a vadállományra és a vadászkutyákra is, amelyek könnyen megsérülhetnek a szétszórt tárgyaktól.