Kiadták a figyelmeztetést, életveszélyes lehet a jég: újabb rianások és beszakadások a Balatonon + Videó
A Balaton jegén továbbra is előfordulnak veszélyes területek, különösen Siófoknál, ahol a Bahart közforgalmú kikötő keleti mólója előtti szakaszon a jég felnyílt, és a vízimadarak számára szabad vízfelület alakult ki. A területen komoly repedések, úgynevezett rianások jelentek meg, amelyek a hét elején két jégbeszakadást is okoztak.
A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság felhívja a figyelmet: a parttól távol eső nyílt jégfelületek továbbra is veszélyesek, a jégvastagság előre kiszámíthatatlan, és a rianások, repedések, valamint kisebb hőforrások miatt a jég könnyen megrepedhet. Bár a parttól 50–100 méterre mért jégvastagság 18–19 centiméter, ami elvileg biztonságos, a rianások felett a jég csupán 2–3 centiméter vastag, így fokozott óvatosság szükséges - írta a Siófok.hu.
A rendőrség és a helyi önkormányzat hangsúlyozza: a Balaton jegére lépve mindenki saját felelősségére tartózkodik a jégen. Különösen fontos az alábbi szabályok betartása:
- Csak nappal és jó látási viszonyok között szabad a jégre lépni;
- Kerüljük a járművek használatát a jégen;
- Soha ne menjünk egyedül, mindig társakkal együtt;
- Legyen nálunk feltöltött mobiltelefon vészhelyzet esetére;
- Korlátozott látási viszonyok, kikötők és veszteglőhelyek területén a jégen tartózkodni tilos.
A rendőrség fokozott ellenőrzésekkel és figyelmeztetésekkel segíti a biztonságos tartózkodást, a jogszabályokat megszegőket 6.500–200.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújthatják.
Veszély esetén azonnal hívható a 112-es segélyhívó, illetve a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság 1817-es vízi segélyhívó telefonszáma.
