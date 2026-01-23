2026. január 23. péntek Zelma, Rajmund
-1 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Amint kialakult a jég, az emberek özönlöttek korcsolyázni a tóra kijelölt pályákra. 2017 januárjának első napjai olyan hideg időt hoztak, hogy a Balaton, Közép-Európa legnagyobb édesvízi tava teljesen befagyott. A tavon a jégen át lehe
HelloVidék

Kiadták a figyelmeztetést, életveszélyes lehet a jég: újabb rianások és beszakadások a Balatonon + Videó

HelloVidék
2026. január 23. 10:45

 A Balaton jegén továbbra is előfordulnak veszélyes területek, különösen Siófoknál, ahol a Bahart közforgalmú kikötő keleti mólója előtti szakaszon a jég felnyílt, és a vízimadarak számára szabad vízfelület alakult ki. A területen komoly repedések, úgynevezett rianások jelentek meg, amelyek a hét elején két jégbeszakadást is okoztak.

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság felhívja a figyelmet: a parttól távol eső nyílt jégfelületek továbbra is veszélyesek, a jégvastagság előre kiszámíthatatlan, és a rianások, repedések, valamint kisebb hőforrások miatt a jég könnyen megrepedhet. Bár a parttól 50–100 méterre mért jégvastagság 18–19 centiméter, ami elvileg biztonságos, a rianások felett a jég csupán 2–3 centiméter vastag, így fokozott óvatosság szükséges - írta a Siófok.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A rendőrség és a helyi önkormányzat hangsúlyozza: a Balaton jegére lépve mindenki saját felelősségére tartózkodik a jégen. Különösen fontos az alábbi szabályok betartása:

  • Csak nappal és jó látási viszonyok között szabad a jégre lépni;
  • Kerüljük a járművek használatát a jégen;
  • Soha ne menjünk egyedül, mindig társakkal együtt;
  • Legyen nálunk feltöltött mobiltelefon vészhelyzet esetére;
  • Korlátozott látási viszonyok, kikötők és veszteglőhelyek területén a jégen tartózkodni tilos.

A rendőrség fokozott ellenőrzésekkel és figyelmeztetésekkel segíti a biztonságos tartózkodást, a jogszabályokat megszegőket 6.500–200.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújthatják.

Veszély esetén azonnal hívható a 112-es segélyhívó, illetve a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság 1817-es vízi segélyhívó telefonszáma.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

 
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #rendőrség #bírság #időjárás #veszély #tél #figyelmeztetés #fagy #életveszély #siófok #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:04
10:45
10:28
10:21
10:14
Pénzcentrum
Jobban élünk, de mégis rosszabbul: valami nagyon félrement a magyar gazdaságban, 2026-ban is ihatjuk a levét
Időzített bomba sok magyar otthona: kevesen tudják, semmi perc alatt porrá éghet a lakásuk
Ez most a 10 legolcsóbb gyógyfürdő Magyarországon: alig van vendég a baráti árak ellenére
210 ezres büntetést fizethet, aki itt benézi az új 30-as táblát: rengeteg autós szaladhat bele a bírságba
Ha bekövetkezik, amitől a magyarok tartanak 2026-ban, akkor itt kő kövön nem marad: még csak most kezdődnek a kemény idők
NAPTÁR
Tovább
2026. január 23. péntek
Zelma, Rajmund
4. hét
Január 23.
Kaposvár napja
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Szembe ment az örökös a végakarattal: ez lett Oszter Sándor legendás diósjenői luxusbirtokával + Videó
2
2 hete
Figyelem! Hóhelyzet miatt nem kell suliba menni: ezekben a vidéki iskolákban már meglépték
3
2 hete
Ennél cukibb videót ma nem látsz: így bújnak össze a dermesztő hidegben a somogyi erdő vadjai
4
6 napja
Rég láttunk ilyet: tíz éve nem csinálták a balatoni strandokon – pedig nagyon fontos lenne
5
2 napja
Megöli a kemény fagy a magyar dió legádázabb ellenségét? Most dől el, lesz-e idén olcsó csemege a boltokban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Folyósítási jutalék
százalékos érték, amely akkor fizetendő, amikor a bank a hitelt folyósítja, azaz átutalja az ügyfél részére

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 23. 10:03
Ez most a 10 legolcsóbb gyógyfürdő Magyarországon: alig van vendég a baráti árak ellenére
Pénzcentrum  |  2026. január 23. 06:30
Teszten 17 márka mosógépei: ezek a legjobbak 2026-ban, velük nem lehet mellényúlni
Agrárszektor  |  2026. január 23. 10:32
Hiába a viták, indulhat a Mercosur?