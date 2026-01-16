Figyelem! A rendkívüli időjárás miatt bezárt az Aggteleki Nemzeti Park - a barlangok sem látogathatóak

Az ónos eső és a hideg időjárás miatt az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága ideiglenesen zárva tartja a barlangokat, bemutatóhelyeket és az információs irodát. A döntést a fokozott csúszásveszély indokolta, így a látogatók biztonsága érdekében a mai napon nem zajlik ügyintézés a park területén.

Az Aggteleki Nemzeti Park közleményében felhívták a figyelmet, hogy a lehullott ónos eső miatt az utak és sétányok rendkívül csúszósak. Ahogy írták, a kollégáik már megkezdték a jégmentesítést. A friss információkért a park honlapját és Facebook-oldalát érdemes figyelemmel kísérni.

A magyarországi barlangok történetében nem ez az első alkalom, hogy a természet vagy rendkívüli körülmények miatt ideiglenesen zártak. 2025 januárjában például az Abaligeti-barlangot árasztotta el a víz, ami szintén ideiglenes zárást eredményezett: