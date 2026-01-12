Az országot megbénító havazás a futárokat sem kíméli, a Wolt időjárási díjat vezetett be a kiszállításoknál.
Beengedjük a kutyát a fagyos hideg elől, vagy jobb kint hagyni? Így dönts okosan télen!
Amikor a hőmérséklet 0 fok alá csökken, a kinti kutyák is komoly terhelésnek vannak kitéve. A hideg, a hó, a szél és a nedvesség életveszélyes helyzeteket teremthet – ezért az állatorvosok szerint a legtöbb esetben felelős döntés, ha a ház melegébe engedjük kedvencünket.
A téli hideg komoly próbatétel elé állítja a kinti kutyákat is, és a gazdiknak sokszor dilemmát okoz, hogy mikor engedjék be a fagy elől a lakásba. Az állatorvosi tapasztalatok és a tudományos ajánlások szerint a válasz meglepően egyértelmű: mínuszokban a legtöbb kutyának belül van a helye - írja az Egészségkalauz.
A hidegtűrés nem egységes: a fajta, a testméret, a bundatípus, az életkor és az egészségi állapot mind befolyásolja, mennyi hideget bír egy kutya. Egy vastag aljszőrzetű husky másként reagál a mínuszokra, mint egy rövidszőrű kis termetű eb. A kölyök és az idős kutya különösen érzékeny, mert a hőszabályozásuk fejletlen vagy kevésbé hatékony.
A szakemberek kiemelik, hogy a hőmérséklet önmagában nem ad teljes képet: a szél, a nedves hó, a páratartalom, sőt a vizes bunda drámaian rontja a hőkomfortot. Már 0 °C környékén sok kutya elkezd fázni, –4 °C alatt a kinti tartózkodást erősen korlátozni kell, –8 °C alatt pedig szinte minden kutyát biztonságosabb bent tartani, még akkor is, ha kültéri fajtáról van szó.
A hideg veszélyei nem csupán kellemetlenséget jelentenek: a tartós fagy hipotermiát okozhat, ami remegést, zavartságot, gyengeséget, végül eszméletvesztést eredményezhet. A járdákon és utakon használt só vagy egyéb vegyszerek, a hideg és nedves mancsok, a hirtelen hőmérséklet-változás mind további kockázatot jelentenek.
Még a legjobban szigetelt, száraz, szalmával bélelt kutyaház sem ad teljes védelmet tartós –5–10 °C alatt. Ha a kutya remeg, nyugtalan, gyakrabban szeretne bent lenni, egyértelmű jele annak, hogy fázik, és bent lenne biztonságban.
A téli mozgásigény sem szűnik meg: rövid séták mellett érdemes beltéri játékokkal, szimatfeladatokkal vagy tanulással lefárasztani a kutyát, így elkerülhetőek a viselkedési problémák.
Az állatorvosi ajánlások szerint a következő helyzetekben feltétlenül be kell engedni a kinti kutyát:
- 0 °C alatt, amikor a kutya fázik,
- –4–8 °C között tartós hideg esetén,
- nedves bunda, idős vagy beteg állatnál már enyhébb fagyban is,
- ha a kutya remeg, menedéket keres, vagy kedvetlen.
A kinti kutya beengedése a hideg elől tehát nem elkényeztetés, hanem felelős gondoskodás. Ha a gazdi már fázik, jó eséllyel a kutyája is.
Mikor lesz vásár Dunaföldvár mellett? Itt vannak a dunaföldvári vásár 2026-os időpontjai, helyszíne és más tudnivalók
A dunaföldvári vásár 202-ban is minden hónap 3. vasárnapján lesz márciustól novemberig.
A rózsaszín színben tündöklő Aurora Borealis körülbelül fél órán keresztül volt látható az északi horizont felett.
Milliókat bukhat, aki filléres vályogházból szeretne álomotthont: ezek a legdurvább rejtett buktatók 2026-ban
Hogyan érdemes nekivágni, hogy ne hibázzunk? Erről mesélt Szabó Miklós, aki saját kezűleg újított fel egy öreg vályogházat a nógrádi, eldugott kis faluban, Vanyarcon.
A 2026-os trend-előrejelzések azt mutatják, hogy a mézfogyasztás új szintre lép: a magyar fogyasztók egyre tájékozottabbak és tudatosabbak.
A szakemberek szerint a hópaplan szigetelőként működik, ami jelentősen lassítja a jég további vastagodását.
Ha szereted a horgászatot, a téli programokat vagy egyszerűen csak valami igazán különlegesre vágysz, január 18-án, szombaton irány a Leveleki-víztározó! 10 és 15 óra között...
Hallottál már ezekről a régi fogyókúrás, diétás módszerekről? Nem semmi, mi mindenben hittek régen a magyarok! Te hajlandó lennél valamelyiket kipróbálni?
Szombat reggel üzemkezdéstől egészen hétfő este üzemzárásig ingyenessé teszik a közösségi közlekedést Székesfehérváron.
Befagyott orsóval is sikerült: óriási pontyszörnyet fogott a mázlista pecás – videón a gigászi fogás
Az év első igazán nagyhalas horgászélménye már januárban megérkezett: Gyékényesen Jenei Patrik horogra akasztotta Magyarország idei első húsz kilogrammot meghaladó pontyát.
Figyelem, igazi téli viszonyok az erdőben: a Börzsönyben és a Cserhátban a friss hó és a fagy miatt több túraútvonal kifejezetten veszélyessé vált, óvatosan induljon...
Rendkívüli: sorra zárnak be az iskolák a hóhelyzet miatt – itt a lista, hol nem lesz tanítás szombaton
Egyre több iskolában rendelnek el rendkívüli szünetet a munkanapnak számító szombatra: több intézményben már pénteken is elmaradt a tanítás vagy rövidített napot tartottak.
Jöhet az extrém hideg és a dermesztő téli éjszaka, a somogyi vaddisznókat nem rettenti meg: a malackák családi idillben, egymáshoz bújva vészelik át a hideget.
Hamarosan igazi téli kihívás elé néz Siófok: a meteorológiai előrejelzések szerint újabb csapadékzóna éri el a várost, amely a havas szépségnél sokkal veszélyesebb helyzetet hozhat...
Egyre ritkábban látható téli jelenséget rögzített az Időkép a Balatonnál: megindult a jégzajlás, amelynek során a tó felszínén összetört jégtáblákat a szél mozgásba hozza.
Legalább egy évtizede nem látott havazás hozta össze gyerekeket és felnőtteket Pápán: a városban először rendeztek közös hóemberépítést az Esterházy-kastély parkjában.
Szeretnél saját vállalkozást a Balatonnál? Most akár egy jól menő büfét is megszerezhetsz Zánkán, teljesen felszerelt konyhával és berendezéssel.
Országszerte javulnak az útviszonyok, a közösségi közlekedésben pedig csak kisebb fennakadások fordulnak elő
Medvék, halottas menet, pálinka és farsangi fánk: hatalmas mulatsággal űzik el a telet a magyar faluban
Szatmári alakoskodók lepik el Panyola utcáit február első hétvégéjén, 2026. február 7-én, szombaton.