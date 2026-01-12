Beengedjük a kutyát a fagyos hideg elől, vagy jobb kint hagyni? Így dönts okosan télen!

Amikor a hőmérséklet 0 fok alá csökken, a kinti kutyák is komoly terhelésnek vannak kitéve. A hideg, a hó, a szél és a nedvesség életveszélyes helyzeteket teremthet – ezért az állatorvosok szerint a legtöbb esetben felelős döntés, ha a ház melegébe engedjük kedvencünket.

A téli hideg komoly próbatétel elé állítja a kinti kutyákat is, és a gazdiknak sokszor dilemmát okoz, hogy mikor engedjék be a fagy elől a lakásba. Az állatorvosi tapasztalatok és a tudományos ajánlások szerint a válasz meglepően egyértelmű: mínuszokban a legtöbb kutyának belül van a helye - írja az Egészségkalauz.

A hidegtűrés nem egységes: a fajta, a testméret, a bundatípus, az életkor és az egészségi állapot mind befolyásolja, mennyi hideget bír egy kutya. Egy vastag aljszőrzetű husky másként reagál a mínuszokra, mint egy rövidszőrű kis termetű eb. A kölyök és az idős kutya különösen érzékeny, mert a hőszabályozásuk fejletlen vagy kevésbé hatékony.

A szakemberek kiemelik, hogy a hőmérséklet önmagában nem ad teljes képet: a szél, a nedves hó, a páratartalom, sőt a vizes bunda drámaian rontja a hőkomfortot. Már 0 °C környékén sok kutya elkezd fázni, –4 °C alatt a kinti tartózkodást erősen korlátozni kell, –8 °C alatt pedig szinte minden kutyát biztonságosabb bent tartani, még akkor is, ha kültéri fajtáról van szó.

A hideg veszélyei nem csupán kellemetlenséget jelentenek: a tartós fagy hipotermiát okozhat, ami remegést, zavartságot, gyengeséget, végül eszméletvesztést eredményezhet. A járdákon és utakon használt só vagy egyéb vegyszerek, a hideg és nedves mancsok, a hirtelen hőmérséklet-változás mind további kockázatot jelentenek.

Még a legjobban szigetelt, száraz, szalmával bélelt kutyaház sem ad teljes védelmet tartós –5–10 °C alatt. Ha a kutya remeg, nyugtalan, gyakrabban szeretne bent lenni, egyértelmű jele annak, hogy fázik, és bent lenne biztonságban.

A téli mozgásigény sem szűnik meg: rövid séták mellett érdemes beltéri játékokkal, szimatfeladatokkal vagy tanulással lefárasztani a kutyát, így elkerülhetőek a viselkedési problémák.

Az állatorvosi ajánlások szerint a következő helyzetekben feltétlenül be kell engedni a kinti kutyát:

0 °C alatt, amikor a kutya fázik,

–4–8 °C között tartós hideg esetén,

nedves bunda, idős vagy beteg állatnál már enyhébb fagyban is,

ha a kutya remeg, menedéket keres, vagy kedvetlen.

A kinti kutya beengedése a hideg elől tehát nem elkényeztetés, hanem felelős gondoskodás. Ha a gazdi már fázik, jó eséllyel a kutyája is.