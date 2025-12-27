Dermesztő szilveszteri jóslat látott napvilágot: ilyen kutya hidegre senki sem számított

Nem lesz kegyes az időjárás azokhoz, akik szabadtéri programmal búcsúztatnák az óévet. Szilveszter éjjelén fagypont alatti hőmérséklet várható országszerte, ráadásul az élénk szél miatt a hideget a ténylegesnél is sokkal keményebbnek érezhetjük – figyelmeztet a Weather on Maps friss előrejelzése.

A Kárpát-medence egészét széltében-hosszában fagy borítja majd, és még szélárnyékos területeken is 0 fok alatti értékekre kell számítani. A szél hűtő hatása miatt azonban a hőérzet ennél jóval alacsonyabb lesz: síkvidéken -5 és -10 fok közötti hidegérzet alakulhat ki, míg a hegyvidéki területeken ennél is zordabb körülmények jöhetnek.

A szakértők hangsúlyozzák: a hőérzet nem pusztán a hőmérőtől függ. Fagypont alatti időben a szél játssza a legfontosabb szerepet abban, mennyire érezzük hidegnek a levegőt, de más időjárási helyzetekben – például enyhébb, nedvesebb időben – a relatív páratartalom is jelentősen befolyásolhatja a komfortérzetet.

Az utcán, Fő tereken lődörgő szilveszterezőknek ezért érdemes rétegesen öltözködni, védeni a kézfejet, arcot és fület, valamint számolni azzal, hogy a hideg gyorsabban kimerítheti a szervezetet. A mostani előrejelzések alapján az év utolsó éjszakája inkább csípős, téli hangulatot, mintsem enyhe koccintást ígér a szabadban.

