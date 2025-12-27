2025. december 27. szombat János
1 °C Budapest
Fák és sövények sziluettje a hideg téli reggeli levegőben.
Világ

Dermesztő szilveszteri jóslat látott napvilágot: ilyen kutya hidegre senki sem számított

Pénzcentrum
2025. december 27. 19:33

Nem lesz kegyes az időjárás azokhoz, akik szabadtéri programmal búcsúztatnák az óévet. Szilveszter éjjelén fagypont alatti hőmérséklet várható országszerte, ráadásul az élénk szél miatt a hideget a ténylegesnél is sokkal keményebbnek érezhetjük – figyelmeztet a Weather on Maps friss előrejelzése.

Fagypont alatti hőmérséklet várható Szilveszter éjjelén, sőt, a szél miatt még a ténylegesnél is hidegebbnek érezzük majd az időt - hívja fel a figyelmet a Weather on Maps előrejelzése alapján a Portfolio.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Kárpát-medence egészét széltében-hosszában fagy borítja majd, és még szélárnyékos területeken is 0 fok alatti értékekre kell számítani. A szél hűtő hatása miatt azonban a hőérzet ennél jóval alacsonyabb lesz: síkvidéken -5 és -10 fok közötti hidegérzet alakulhat ki, míg a hegyvidéki területeken ennél is zordabb körülmények jöhetnek.

A szakértők hangsúlyozzák: a hőérzet nem pusztán a hőmérőtől függ. Fagypont alatti időben a szél játssza a legfontosabb szerepet abban, mennyire érezzük hidegnek a levegőt, de más időjárási helyzetekben – például enyhébb, nedvesebb időben – a relatív páratartalom is jelentősen befolyásolhatja a komfortérzetet.

Az utcán, Fő tereken lődörgő szilveszterezőknek ezért érdemes rétegesen öltözködni, védeni a kézfejet, arcot és fület, valamint számolni azzal, hogy a hideg gyorsabban kimerítheti a szervezetet. A mostani előrejelzések alapján az év utolsó éjszakája inkább csípős, téli hangulatot, mintsem enyhe koccintást ígér a szabadban.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Boldogság 2025

Ahhoz, hogy pontos képet kapjunk arról, hogyan változott a magyarok boldogságszintje 2025-ben, szükségünk van a Te véleményedre is. Töltsd ki rövid, anonim kérdőívünket, és segíts abban, hogy közösen megértsük, milyen tényezők formálják a mindennapi elégedettségünket. Az eredményeket hamarosan részletes elemzésben mutatjuk be!
Címlapkép: Getty Images
#szél #időjárás #hőmérséklet #tél #szilveszter #fagy #december #hideg #világ #időjárás előrejelzés

