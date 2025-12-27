Azonosítatlan drónok miatt szombat hajnalig órákon át le volt zárva a hannoveri repülőtér feletti légtér - közölte a repülőtér szóvivője.
Dermesztő szilveszteri jóslat látott napvilágot: ilyen kutya hidegre senki sem számított
Nem lesz kegyes az időjárás azokhoz, akik szabadtéri programmal búcsúztatnák az óévet. Szilveszter éjjelén fagypont alatti hőmérséklet várható országszerte, ráadásul az élénk szél miatt a hideget a ténylegesnél is sokkal keményebbnek érezhetjük – figyelmeztet a Weather on Maps friss előrejelzése.
Fagypont alatti hőmérséklet várható Szilveszter éjjelén, sőt, a szél miatt még a ténylegesnél is hidegebbnek érezzük majd az időt - hívja fel a figyelmet a Weather on Maps előrejelzése alapján a Portfolio.hu.
A Kárpát-medence egészét széltében-hosszában fagy borítja majd, és még szélárnyékos területeken is 0 fok alatti értékekre kell számítani. A szél hűtő hatása miatt azonban a hőérzet ennél jóval alacsonyabb lesz: síkvidéken -5 és -10 fok közötti hidegérzet alakulhat ki, míg a hegyvidéki területeken ennél is zordabb körülmények jöhetnek.
A szakértők hangsúlyozzák: a hőérzet nem pusztán a hőmérőtől függ. Fagypont alatti időben a szél játssza a legfontosabb szerepet abban, mennyire érezzük hidegnek a levegőt, de más időjárási helyzetekben – például enyhébb, nedvesebb időben – a relatív páratartalom is jelentősen befolyásolhatja a komfortérzetet.
Az utcán, Fő tereken lődörgő szilveszterezőknek ezért érdemes rétegesen öltözködni, védeni a kézfejet, arcot és fület, valamint számolni azzal, hogy a hideg gyorsabban kimerítheti a szervezetet. A mostani előrejelzések alapján az év utolsó éjszakája inkább csípős, téli hangulatot, mintsem enyhe koccintást ígér a szabadban.
Itt már lecsapott az igazi tél: milliók kaptak figyelmeztetést a hatóságoktól, rengeteg repülőjáratot töröltek
Az Egyesült Államokban 60 millió ember lakóhelyére adtak ki rendkívüli téli időjárás miatt figyelmeztetést, vagy riasztást
Oroszország rakéta- és dróntámadásokat hajtott végre Kijev és más ukrán régiók ellen.
A Kreml nem fogja nyilvánosságra hozni az új orosz-amerikai kapcsolatfelvétel részleteit.
A japán kormány pénteken jóváhagyta a következő pénzügyi évre szóló, 122,3 billió jenes (mintegy 785 milliárd dolláros), rekordméretű költségvetést.
"Ez a találkozó arra szolgál, hogy a lehető legtöbb nyitott kérdést lezárjuk" – fogalmazott az ukrán elnök.
Németország a belátható jövőben nem vesz részt a gázai béketerv végrehajtására létrehozandó nemzetközi stabilizációs erőben.
Karácsony első napján országszerte 137 alkalommal riasztották a tűzoltókat.
Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki hivatal tanácsadója az RBC Ukraine-nak adott interjúban arról beszélt, hogy már négy európai ország jelezte készségét katonák Ukrajnába küldésére.
Szerinte még az év vége előtt fontos döntések születhetnek az Oroszországgal folytatott háború lezárásáról.
A bejelentést Donald Trump amerikai elnök tette meg csütörtök este washingtoni idő szerint.
Lengyelország vadászgépeket riasztott egy orosz felderítő repülőgép azonosítására a Balti-tenger nemzetközi vizei felett, a lengyel légtér közvetlen közelében.
Orosz-ukrán háború: Putyin már tárgyalna a békéről, Zelenszkij a katonákat is visszahívná a frontról
Egy orosz állami közvélemény-kutatás szerint az oroszok többsége 2026-ra várja az ukrajnai háború végét.
Ez lehet Donald Trump "iraki háborúja"? Már elindult a folyamat, nem titkolja, minden olajat lenyúlna ettől az országtól
Trump korábban a szankcionált olajszállító hajók blokádját rendelte el.
Ez az igazi hadüzenet Kína számára: ez még nagyon fájhat az ázsiai óriásnak - Európának rém fontos minél előbb cselekednie
A nyugati országok fokozzák erőfeszítéseiket a ritkaföldfém-mágnes gyártás terén, hogy csökkentsék függőségüket Kínától.
Vészjósló időpont látott napvilágot: ekkora támadhatja meg Oroszország a NATO-t - újabb világégés van készülőben
Európa nincs felkészülve egy esetleges orosz támadásra, miközben a szakértők szerint Oroszország néhány éven belül megtámadhatja a NATO-t.
Beszámolt Vlagyimir Putyin orosz elnöknek az ukrajnai rendezésről Miamiban folytatott tárgyalásai részleteiről Kirill Dmitrijev.
A karácsony üzenete a sebezhető, önmagát átadó szeretet és a remény. Rómában és Magyarországon is.
Az egyházfő első karácsonyi szentmiséjét tartja májusi megválasztása után, és elődeihez képest máskor fogja kezdeni azt.
