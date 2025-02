1,2 milliárdos mentőövet kap a miskolctapolcai barlangfürdő: itt a hivatalos nyitási dátum

Rendkívüli kormányzati támogatást kap a leégett barlangfürdő újjáépítésének első ütemére, így nyár közepéig biztosan újra nyithat a tavaly leégett a miskolctapolcai fürdő. A hírt közösségi oldalán Tóth-Szántai József Miskolc polgármestere jelentette be.

Még tavaly szeptember 06-án lángra kapott a Miskolctapolca Barlangfürdő Aquaterápia részlegének teteje. Ahogy a Pénzcentrum is írt róla, a tűz később átterjedt a fürdő főépületére is, ami miatt jelentős károk keletkeztek a tetőszerkezetben. A közel ezer négyzetméteres főépület használhatatlanná vált, később a tűzvizsgálati jelentéséről szóló határozatból az derült ki, hogy "szerelési hibák sorozata, valamint a karbantartás és a szabványossági felülvizsgálat hiánya vezetett" a tűzhöz. Az épületben keletkezett károk mellett a turizmusban is komoly bevételkiesést okozott a népszerű fürdőhely kényszerű bezárása, csak a tavalyi év utolsó hónapjaira félmilliárd forintra becsülték a kiesés mértékét.

A barlangfürdő újjáépítésének lehetőségeiről már a tüzet követő héten közleményt adott ki a Nemzetgazdasági Minisztérium, amiben azt írták, a kormány minden lehetséges segítséged megad. Az önkormányzat adományszámlát is nyitott a felajánlások fogadására. Tavaly októberben pedig Lázár János építési és közlekedési miniszter a helyszínen jelentette be, hogy a "kormány Miskolc város segítségére siet, és részt vesz a barlangfürdő újjáépítésében". A tárcavezető idén január közepén, a városvezetővel közösen tarott miskolci sajtótájékoztatóján megerősítette korábbi ígéretét. Akkor úgy fogalmazott, a leégett miskolctapolcai barlangfürdőt lehetőség szerint június 30-ára beindítják, ehhez egymilliárd forintra van szükség azonnal. Ígéretet tett arra, hogy a kormány idei első ülésén javasolni fogja, hogy Miskolc soron kívül megkapja ezt az összeget.

Címlapkép: Vajda János, MTI/MTVA