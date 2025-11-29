Ha meghitt, mégis pezsgő adventi élményre vágyik az ember, a Veszprémi karácsonyi vásár 2025 tökéletes úti cél lehet.
Vészjelzés a Hortobágyról: összeomlott a fekete gólyák költése a rekordalacsony vízállás miatt
A Hortobágyi Nemzeti Park friss jelentése szerint rendkívül nehéz évet zártak a fekete gólyák a Közép-Tisza-Jászság területén. A rekordalacsony vízállás, a kiszáradó holtágak és a csökkenő táplálékbázis drámaian visszavetették az idei költéseket: az ellenőrzött fészkek több mint felében egyáltalán nem indult meg a fiókanevelés.
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI) működési területén több mint 200 ismert fekete gólya-fészek található, ám ezek száma évről évre változik: új fészkek épülnek, régiek rongálódnak vagy egyszerűen kidőlnek a hordozó fával együtt – derül ki az igazgatóság hivatalos közleményéből.
A természetvédelmi őrök minden évben ellenőrzik az ismert fészkeket, általában a költési időszak későbbi szakaszában, amikor a madarak már kevésbé érzékenyek a zavarásra. A megfigyelés során hagyományos és modern módszereket egyaránt alkalmaznak:
- távcsöves megfigyelést,
- valamint drónos felmérést, amely percek alatt pontos adatot szolgáltat a fiókák számáról és állapotáról.
A felmérések során gyakran kiderül, hogy egy-egy fészekben nem a gólyák költenek: előfordul, hogy parlagi sas, rétisas vagy egerészölyv foglalja el a fészket.
Súlyos csapást mért a szárazság a fekete gólyákra
A Közép-Tisza-Jászság Tájegység őrei idén 25 fészket ellenőriztek. Az eredmények az extrém száraz év hatásait mutatják:
- 8 fészekben volt sikeres költés,
- összesen 19 fióka repült ki,
- 13 fészekben nem indult meg a költés,
- 2 fészekben megszakadt a költés – egy esetben ismeretlen okból, a másiknál ragadozó pusztította el a fiókákat.
A helyzet kulcstényezője a 2025-ös tavasz és nyár rendkívüli szárazsága. A közlemény szerint a Tisza tartósan rekord alacsony vízállása miatt olyan holtágak is kiszáradtak, amelyek a tájegység fennállása óta – több mint fél évszázada – még soha. Ez drasztikusan visszavetette a halállományt, márpedig a fekete gólya elsősorban halakkal táplálkozik. Így a madarak kénytelenek voltak az élő folyón vadászni, ami ugyan lehetséges, de messze nem ideális számukra.
Gyűrűzés és fészekellenőrzés: alpinisták is dolgoznak
A megfelelően hozzáférhető fészkeknél idén is sor került gyűrűzésre. Az alpinista végzettségű munkatársak 10–15 méter magas fákra másznak fel, hogy biztonságosan leengedjék a fiókákat a gyűrűzőknek.
A Közép-Tiszán 3 fészeknél történt jelölés, összesen 6 fióka kapott egyedi azonosítót viselő fémből és műanyagból készült gyűrűt.
A Hortobágyi Nemzeti Park kiemelte: a módszer több évtizedes kutatás alapján teljesen biztonságos, és semmilyen kockázatot nem jelent a madarakra.
A már ismert fészkek felmérése után a természetvédelmi őrök új fészkek után kutatnak – elsősorban lombtalan időszakban. Gyakran napi 5–10 kilométert gyalogolnak a gólyák számára megfelelő élőhelyeken, hogy feltérképezzék az újonnan épült fészkeket.
A 2025-ös adatok arra utalnak, hogy a fekete gólya állománya ugyan nem csökkent drámaian, de a költések sikeressége erősen időjárásfüggő, és a szélsőségesen alacsony vízszint közvetlenül fenyegeti a fajt.
Őrült áron kínálják a vásárban, pedig fillérekből kijön: így készül a kenyérlángos, kürtőskalács, forralt bor
Megnyitottak a belföldi karácsonyi vásárok: őrült áron kínálják a kenyérlángost, kürtőskalácsot, forralt bort. Mutatjuk, hogyan készítsd el őket otthon olcsón, egyszerűen.
Kiadták a riasztást: több útszakasz is víz alá került Borsodban, Sajógalgóc teljesen megközelíthetetlenné vált a sajó áradása miatt. Az autósokat a lezárások szigorú betartására kérik.
A Homokhátság szikes tavainak revitalizációjára kerestek megoldást a szűrt termálvíz hasznosításával a magyar és szerb együttműködéssel megvalósult SPArrow projekt során.
A bakonyi síelők már napok óta készültek a jubileumi szezon indulására, ám csütörtök este jött a hidegzuhany: a Síaréna Vibe Park mégsem tudja megnyitni pénteken...
Hihetetlen fogások a Duna neszmélyi mellékágában! Az ország minden tájáról érkeztek pecások az évadzáró KEMHESZ-versenyre, hogy kifogják a legnagyobb halakat!
Különleges látványban lehetett részük a kőszegi és zsira környéki lakosoknak: két zerge jelent meg. A faj védett, legutóbb több mint négy évtizede látták errefelé.
Vicces nevű madarak lepték el az Alföld titkos rétjét: ezt lehet tudni az éles karmú ragadozókról + Fotó
A szokásosnál néhány héttel később, november közepén jelentek meg az első telelő gatyás ölyvek a Körös-Maros Nemzeti Park Kis-Sárrét részterületén.
Székesfehérvári karácsonyi vásár 2025: robog a fényvonat, díjnyertes ízek és szuper koncertek várnak
Ha kíváncsi vagy, mikor nyit a székesfehérvári adventi vásár, hol találod a főbb helyszíneket, milyen programokkal készülnek idén, itt most mindent megtalálhatsz!
Egy őz beszorult egy diósdi családi ház kerítésébe, és sehogy sem tudott kijutni. Szerencsére a törökbálinti tűzoltók gyorsan a helyszínre értek...
Itt a dátum: ekkor nyit Magyarország új vízi komplexuma - a vidéki város legnagyobb attrakciója készül + Fotó
Kiderült, még decemberben megnyílik Kazincbarcika új vízi komplexuma, amelynek wellness-részlegében szaunák, gőzkabinok, merülőmedencék, pezsgő- és ülőmedencék várják a látogatókat.
Szabó Péter saját háza tíz év munkájával készült el: modern anyagok, kézműves megoldások, a magyar vidéki építészet hagyományainak érzékeny továbbgondolása – így született a projekt.
Hihetetlen, mit kaptak lencsevégre a Bükkben: giga szarvasrudli, farkaskölykök és vadmacskák egyetlen videóban
Túrák alkalmával csak igen ritkán találkozunk állatokkal, az ember azt hinné „üres” az erdő, pedig milyen klassz felhozatal!
Elfáradtak a csövek a csisztai fürdőben: új termálkút nélkül bajba kerülhet a népszerű fürdő.
Rendkívüli! Riadót fújt a Nébih: afrikai sertéspestist azonosítottak a Szentendrénél, szigorú korlátozás lépett életbe
Tovább romlik az afrikai sertéspestis hazai járványhelyzete: a Nébih megerősítette, hogy a Szentendrei-szigeten talált elhullott vaddisznó teteméből is kimutatták a halálos vírust.
Megrendítette Torony lakóit a vasárnap esti kutyatámadás, amelyről mára már mindenki ugyanazt suttogja: bekövetkezett a legszörnyűbb, amitől tartottak.
Grófi őrbódéból varázsoltak modern otthont Pápán: most 68 millióért árulják a különleges házat + Fotók
Ilyen ingatlant is ritkán látni: Pápán, a Gróf úton eladóvá vált egy teljesen felújított, 18. századi grófi őrbódé, amely egykor az Esterházy-kastély parkját őrizte.
Megkapta a kormánytól a hivatalos jóváhagyást a kiskunhalasi fürdőfejlesztés: a Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint több ütemben indulhat az építkezés.
Győri karácsonyi vásár 2025: ők hozzák a sztárhangulatot Közép-Európa egyik legszebb adventi forgatagába
A győri vásár nem csupán karácsonyi ajándékok beszerzésére alkalmas, hanem igazi találkozóhely is, ahol a családok és baráti társaságok együtt élhetik át az advent hangulatát.
