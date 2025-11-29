Vészjelzés a Hortobágyról: összeomlott a fekete gólyák költése a rekordalacsony vízállás miatt

A Hortobágyi Nemzeti Park friss jelentése szerint rendkívül nehéz évet zártak a fekete gólyák a Közép-Tisza-Jászság területén. A rekordalacsony vízállás, a kiszáradó holtágak és a csökkenő táplálékbázis drámaian visszavetették az idei költéseket: az ellenőrzött fészkek több mint felében egyáltalán nem indult meg a fiókanevelés.

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI) működési területén több mint 200 ismert fekete gólya-fészek található, ám ezek száma évről évre változik: új fészkek épülnek, régiek rongálódnak vagy egyszerűen kidőlnek a hordozó fával együtt – derül ki az igazgatóság hivatalos közleményéből.

A természetvédelmi őrök minden évben ellenőrzik az ismert fészkeket, általában a költési időszak későbbi szakaszában, amikor a madarak már kevésbé érzékenyek a zavarásra. A megfigyelés során hagyományos és modern módszereket egyaránt alkalmaznak:

távcsöves megfigyelést,

valamint drónos felmérést, amely percek alatt pontos adatot szolgáltat a fiókák számáról és állapotáról.

A felmérések során gyakran kiderül, hogy egy-egy fészekben nem a gólyák költenek: előfordul, hogy parlagi sas, rétisas vagy egerészölyv foglalja el a fészket.

Súlyos csapást mért a szárazság a fekete gólyákra

A Közép-Tisza-Jászság Tájegység őrei idén 25 fészket ellenőriztek. Az eredmények az extrém száraz év hatásait mutatják:

8 fészekben volt sikeres költés,

összesen 19 fióka repült ki,

13 fészekben nem indult meg a költés,

2 fészekben megszakadt a költés – egy esetben ismeretlen okból, a másiknál ragadozó pusztította el a fiókákat.

A helyzet kulcstényezője a 2025-ös tavasz és nyár rendkívüli szárazsága. A közlemény szerint a Tisza tartósan rekord alacsony vízállása miatt olyan holtágak is kiszáradtak, amelyek a tájegység fennállása óta – több mint fél évszázada – még soha. Ez drasztikusan visszavetette a halállományt, márpedig a fekete gólya elsősorban halakkal táplálkozik. Így a madarak kénytelenek voltak az élő folyón vadászni, ami ugyan lehetséges, de messze nem ideális számukra.

Gyűrűzés és fészekellenőrzés: alpinisták is dolgoznak

A megfelelően hozzáférhető fészkeknél idén is sor került gyűrűzésre. Az alpinista végzettségű munkatársak 10–15 méter magas fákra másznak fel, hogy biztonságosan leengedjék a fiókákat a gyűrűzőknek.

A Közép-Tiszán 3 fészeknél történt jelölés, összesen 6 fióka kapott egyedi azonosítót viselő fémből és műanyagból készült gyűrűt.

A Hortobágyi Nemzeti Park kiemelte: a módszer több évtizedes kutatás alapján teljesen biztonságos, és semmilyen kockázatot nem jelent a madarakra.

A már ismert fészkek felmérése után a természetvédelmi őrök új fészkek után kutatnak – elsősorban lombtalan időszakban. Gyakran napi 5–10 kilométert gyalogolnak a gólyák számára megfelelő élőhelyeken, hogy feltérképezzék az újonnan épült fészkeket.

A 2025-ös adatok arra utalnak, hogy a fekete gólya állománya ugyan nem csökkent drámaian, de a költések sikeressége erősen időjárásfüggő, és a szélsőségesen alacsony vízszint közvetlenül fenyegeti a fajt.