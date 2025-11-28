2025. november 28. péntek Stefánia
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy színes sífelszerelésbe öltözött kisgyermek édesanyjával gyakorolja a síelést egy hóval borított téli tájban, fákkal körülvéve, tiszta kék ég alatt. A téli sportok és a kötődés tökéletes ábrázolása.
HelloVidék

Rossz hírek a hazai sípályáról: elolvadtak a remények a pénteki szezonkezdetre

HelloVidék
2025. november 28. 09:18

A bakonyi síelők már napok óta készültek a jubileumi szezon indulására, ám csütörtök este jött a hidegzuhany: a Síaréna Vibe Park mégsem tudja megnyitni pénteken az 1-es pályát. A hóágyúk sem bírták a váratlan enyhülést, így bizonytalanná vált, mikor csúszhatnak először idén az eplényi lejtőkön.

A Síaréna Vibe Park a tervek szerint pénteken indította volna 20. szezonját, a hókedvelők pedig már készültek is rá, hogy újra birtokba vegyék a Bakony havas lankáit. A múlt hétvégi havazás és a kedvező, fagypont alatti hőmérséklet kezdetben biztatóan hatott: helyenként 20 centis természetes hó hullott, és a tanpályát a hét elején már meg is nyitották, amelyet szerdáig ingyen használhattak az érdeklődők.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Csütörtök estére azonban fordult a kocka. A néhány napos enyhülés és az eső annyira visszavetette a hóágyúzást, hogy az üzemeltetők kénytelenek voltak elhalasztani a pénteki nyitást. A Síaréna közösségi oldalán közölte: a kedvezőtlen időjárás miatt bizonytalanná vált, mikor indulhat végül a szezon. Pontos dátumot egyelőre nem tudnak mondani.

Erre készülnek 2025-ben a magyar síparadicsomban

Eredetileg péntek 10 órakor indult volna a négyüléses lift, és megnyitották volna az 1-es pályát, amely több mint egy kilométer hosszan kínált volna csúszási lehetőséget egészen 17 óráig. A szezon további részében a megszokott 9–18 óra közötti nyitvatartással készültek, egészen december 26-ig.

A szolgáltatások is indulásra készen álltak:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

  • sí- és snowboardkölcsönző,
  • Holle Anyó Étterme,
  • síoktatás, amelyre idén is rengeteg iskolást várnak.
  • A tervezett nyitónapon egységes, kedvezményes 4 444 forintos jegyárral készültek mindenkinek.
8+1 mesebeli vidéki szánkópálya: mutatjuk, hol lehet szánkózni Magyarországon 2025-ben
EZ IS ÉRDEKELHET
8+1 mesebeli vidéki szánkópálya: mutatjuk, hol lehet szánkózni Magyarországon 2025-ben
Túl vagyunk az első komoly havazáson: a hétvégén vastag hó borította a Dunántúlt és a magyasabb hegyeket. De vajon maradt elég hó szánkózni? És ha igen, hol érdemes útnak indulni?

Senki ne próbálkozzon: tilos a szánkózás is!

Az üzemeltetők ismét kiemelték: a síaréna területén idén is tilos a szánkózás, így a családoknak érdemes ennek tudatában indulniuk a hegyre, ha csak kirándulni szeretnének. (Aki szánkozni szeretne a hazai hegyekben - ezeken a pályákon szabadon, ingyen megteheti - itt a HelloVidék friss válogatása!)

A szezon előrehaladtával az időjárás függvényében folyamatosan nyílhatnak meg újabb kék pályák, ám ennek feltétele a tartós hideg. A jelenlegi helyzet szerint kizárólag a lehűlésen múlik tehát, mikor indulhat el Emplényben a jubileumi 20. szezon. Amint ismét tartósan fagypont alá esik a hőmérséklet, a hóágyúk újra teljes kapacitással dolgozhatnak, és az üzemeltetők reményei szerint hamarosan megnyithatják a pályarendszer első szakaszát.
Címlapkép: Getty Images
#havazás #síelés #turizmus #időjárás #hőmérséklet #sport #hó #december #sípálya #hellovidék #bakony

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:14
10:04
09:42
09:33
09:25
Pénzcentrum
Üres zsebbel várja 2026-ot százezernyi magyar: egy váratlan kiadás összeroppanthatja a kasszát
Kár tagadni, már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon: így vált luxussá a saját otthon az átlagembernek
Veszélyes hitellel csábítják utazni a magyarokat: könnyen gigaadósságba verheti magát, aki nem vigyáz
Lehullt a lepel a vásárlás "ünnepéről": valódi akciózási dömping, vagy bolondok aranya a Black Friday?
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 28. péntek
Stefánia
48. hét
November 28.
"Ne vásárolj semmit!" Nap
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Itt a rendelet, jön a 6 000 és 20 000 forint közötti kutyaadó 2026-tól: rengeteg gazdi nyúlhat a zsebébe
2
2 hete
Ez több mint aggasztó: gyilkos viperát regisztráltak itthon, de több mérges kígyó is felbukkant
3
1 hete
Ma 85 éve, a Festetics-kastélyban született az utolsó keszthelyi herceg: nézzétek, mi lett vele!
4
3 napja
Győri karácsonyi vásár 2025: ők hozzák a sztárhangulatot Közép-Európa egyik legszebb adventi forgatagába
5
5 napja
Itt látható az északi fény Magyarországon: ezeken a helyeken a látszik legjobban az Aurora Borealis
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vagyont terhelő zálogjog
A kötelezett jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagyona vagy annak meghatározott része is szolgálhat a követelés biztosítékául.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 28. 10:04
Veszélyes hitellel csábítják utazni a magyarokat: könnyen gigaadósságba verheti magát, aki nem vigyáz
Pénzcentrum  |  2025. november 28. 06:34
Legendás temus terméket akciózott le a Lidl: megvesznek érte a vásárlók
Agrárszektor  |  2025. november 28. 09:01
Megvan, jön-e nagy hó hamarosan: erre jobb lesz felkészülnünk