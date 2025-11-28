Az intézkedés a francia kormány szerint a világ egyik leglátogatottabb múzeumának anyagi támogatását szolgálja.
Rossz hírek a hazai sípályáról: elolvadtak a remények a pénteki szezonkezdetre
A bakonyi síelők már napok óta készültek a jubileumi szezon indulására, ám csütörtök este jött a hidegzuhany: a Síaréna Vibe Park mégsem tudja megnyitni pénteken az 1-es pályát. A hóágyúk sem bírták a váratlan enyhülést, így bizonytalanná vált, mikor csúszhatnak először idén az eplényi lejtőkön.
A Síaréna Vibe Park a tervek szerint pénteken indította volna 20. szezonját, a hókedvelők pedig már készültek is rá, hogy újra birtokba vegyék a Bakony havas lankáit. A múlt hétvégi havazás és a kedvező, fagypont alatti hőmérséklet kezdetben biztatóan hatott: helyenként 20 centis természetes hó hullott, és a tanpályát a hét elején már meg is nyitották, amelyet szerdáig ingyen használhattak az érdeklődők.
Csütörtök estére azonban fordult a kocka. A néhány napos enyhülés és az eső annyira visszavetette a hóágyúzást, hogy az üzemeltetők kénytelenek voltak elhalasztani a pénteki nyitást. A Síaréna közösségi oldalán közölte: a kedvezőtlen időjárás miatt bizonytalanná vált, mikor indulhat végül a szezon. Pontos dátumot egyelőre nem tudnak mondani.
Erre készülnek 2025-ben a magyar síparadicsomban
Eredetileg péntek 10 órakor indult volna a négyüléses lift, és megnyitották volna az 1-es pályát, amely több mint egy kilométer hosszan kínált volna csúszási lehetőséget egészen 17 óráig. A szezon további részében a megszokott 9–18 óra közötti nyitvatartással készültek, egészen december 26-ig.
A szolgáltatások is indulásra készen álltak:
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
- sí- és snowboardkölcsönző,
- Holle Anyó Étterme,
- síoktatás, amelyre idén is rengeteg iskolást várnak.
- A tervezett nyitónapon egységes, kedvezményes 4 444 forintos jegyárral készültek mindenkinek.
Senki ne próbálkozzon: tilos a szánkózás is!
Az üzemeltetők ismét kiemelték: a síaréna területén idén is tilos a szánkózás, így a családoknak érdemes ennek tudatában indulniuk a hegyre, ha csak kirándulni szeretnének. (Aki szánkozni szeretne a hazai hegyekben - ezeken a pályákon szabadon, ingyen megteheti - itt a HelloVidék friss válogatása!)
A szezon előrehaladtával az időjárás függvényében folyamatosan nyílhatnak meg újabb kék pályák, ám ennek feltétele a tartós hideg. A jelenlegi helyzet szerint kizárólag a lehűlésen múlik tehát, mikor indulhat el Emplényben a jubileumi 20. szezon. Amint ismét tartósan fagypont alá esik a hőmérséklet, a hóágyúk újra teljes kapacitással dolgozhatnak, és az üzemeltetők reményei szerint hamarosan megnyithatják a pályarendszer első szakaszát.
Hihetetlen fogások a Duna neszmélyi mellékágában! Az ország minden tájáról érkeztek pecások az évadzáró KEMHESZ-versenyre, hogy kifogják a legnagyobb halakat!
Különleges látványban lehetett részük a kőszegi és zsira környéki lakosoknak: két zerge jelent meg. A faj védett, legutóbb több mint négy évtizede látták errefelé.
Vicces nevű madarak lepték el az Alföld titkos rétjét: ezt lehet tudni az éles karmú ragadozókról + Fotó
A szokásosnál néhány héttel később, november közepén jelentek meg az első telelő gatyás ölyvek a Körös-Maros Nemzeti Park Kis-Sárrét részterületén.
Székesfehérvári karácsonyi vásár 2025: robog a fényvonat, díjnyertes ízek és szuper koncertek várnak
Ha kíváncsi vagy, mikor nyit a székesfehérvári adventi vásár, hol találod a főbb helyszíneket, milyen programokkal készülnek idén, itt most mindent megtalálhatsz!
Egy őz beszorult egy diósdi családi ház kerítésébe, és sehogy sem tudott kijutni. Szerencsére a törökbálinti tűzoltók gyorsan a helyszínre értek...
Itt a dátum: ekkor nyit Magyarország új vízi komplexuma - a vidéki város legnagyobb attrakciója készül + Fotó
Kiderült, még decemberben megnyílik Kazincbarcika új vízi komplexuma, amelynek wellness-részlegében szaunák, gőzkabinok, merülőmedencék, pezsgő- és ülőmedencék várják a látogatókat.
Szabó Péter saját háza tíz év munkájával készült el: modern anyagok, kézműves megoldások, a magyar vidéki építészet hagyományainak érzékeny továbbgondolása – így született a projekt.
Hihetetlen, mit kaptak lencsevégre a Bükkben: giga szarvasrudli, farkaskölykök és vadmacskák egyetlen videóban
Túrák alkalmával csak igen ritkán találkozunk állatokkal, az ember azt hinné „üres” az erdő, pedig milyen klassz felhozatal!
Elfáradtak a csövek a csisztai fürdőben: új termálkút nélkül bajba kerülhet a népszerű fürdő.
Rendkívüli! Riadót fújt a Nébih: afrikai sertéspestist azonosítottak a Szentendrénél, szigorú korlátozás lépett életbe
Tovább romlik az afrikai sertéspestis hazai járványhelyzete: a Nébih megerősítette, hogy a Szentendrei-szigeten talált elhullott vaddisznó teteméből is kimutatták a halálos vírust.
Megrendítette Torony lakóit a vasárnap esti kutyatámadás, amelyről mára már mindenki ugyanazt suttogja: bekövetkezett a legszörnyűbb, amitől tartottak.
Grófi őrbódéból varázsoltak modern otthont Pápán: most 68 millióért árulják a különleges házat + Fotók
Ilyen ingatlant is ritkán látni: Pápán, a Gróf úton eladóvá vált egy teljesen felújított, 18. századi grófi őrbódé, amely egykor az Esterházy-kastély parkját őrizte.
Megkapta a kormánytól a hivatalos jóváhagyást a kiskunhalasi fürdőfejlesztés: a Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint több ütemben indulhat az építkezés.
Győri karácsonyi vásár 2025: ők hozzák a sztárhangulatot Közép-Európa egyik legszebb adventi forgatagába
A győri vásár nem csupán karácsonyi ajándékok beszerzésére alkalmas, hanem igazi találkozóhely is, ahol a családok és baráti társaságok együtt élhetik át az advent hangulatát.
Hamarosan megkezdődnek a Balaton újabb medertisztítási és nádprofilozási munkálatai Balatonfenyves térségében – jelentette be az önkormányzat.
Miközben a családok már a karácsonyi menüt tervezgetik, a háttérben olyan munka zajlik, amelyet a többség soha nem lát: hajnalban, csontig hatoló hidegben küzdenek a...
Megnyílik Vas vármegye új horgászparadicsoma – különleges szabályokkal és gyerekbarát szemlélettel!
Túl vagyunk az első komoly havazáson: a hétvégén vastag hó borította a Dunántúlt és a magyasabb hegyeket. De vajon maradt elég hó szánkózni? És ha...
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megérkeztek a SPAR ünnepi kedvezményei – indul a Kuponkánaán! (x)
Indítsd el a karácsonyi készülődést szuperkedvezményekkel! A SPAR és INTERSPAR áruházakban újra indul a Kuponkánaán akció, amelynek keretében 45 exkluzív kedvezménykupon vár rád.
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.