Rossz hírek a hazai sípályáról: elolvadtak a remények a pénteki szezonkezdetre

A bakonyi síelők már napok óta készültek a jubileumi szezon indulására, ám csütörtök este jött a hidegzuhany: a Síaréna Vibe Park mégsem tudja megnyitni pénteken az 1-es pályát. A hóágyúk sem bírták a váratlan enyhülést, így bizonytalanná vált, mikor csúszhatnak először idén az eplényi lejtőkön.

A Síaréna Vibe Park a tervek szerint pénteken indította volna 20. szezonját, a hókedvelők pedig már készültek is rá, hogy újra birtokba vegyék a Bakony havas lankáit. A múlt hétvégi havazás és a kedvező, fagypont alatti hőmérséklet kezdetben biztatóan hatott: helyenként 20 centis természetes hó hullott, és a tanpályát a hét elején már meg is nyitották, amelyet szerdáig ingyen használhattak az érdeklődők.

Csütörtök estére azonban fordult a kocka. A néhány napos enyhülés és az eső annyira visszavetette a hóágyúzást, hogy az üzemeltetők kénytelenek voltak elhalasztani a pénteki nyitást. A Síaréna közösségi oldalán közölte: a kedvezőtlen időjárás miatt bizonytalanná vált, mikor indulhat végül a szezon. Pontos dátumot egyelőre nem tudnak mondani.

Erre készülnek 2025-ben a magyar síparadicsomban

Eredetileg péntek 10 órakor indult volna a négyüléses lift, és megnyitották volna az 1-es pályát, amely több mint egy kilométer hosszan kínált volna csúszási lehetőséget egészen 17 óráig. A szezon további részében a megszokott 9–18 óra közötti nyitvatartással készültek, egészen december 26-ig.

A szolgáltatások is indulásra készen álltak:

sí- és snowboardkölcsönző,

Holle Anyó Étterme,

síoktatás, amelyre idén is rengeteg iskolást várnak.

A tervezett nyitónapon egységes, kedvezményes 4 444 forintos jegyárral készültek mindenkinek.

EZ IS ÉRDEKELHET 8+1 mesebeli vidéki szánkópálya: mutatjuk, hol lehet szánkózni Magyarországon 2025-ben Túl vagyunk az első komoly havazáson: a hétvégén vastag hó borította a Dunántúlt és a magyasabb hegyeket. De vajon maradt elég hó szánkózni? És ha igen, hol érdemes útnak indulni?

Senki ne próbálkozzon: tilos a szánkózás is!

Az üzemeltetők ismét kiemelték: a síaréna területén idén is tilos a szánkózás, így a családoknak érdemes ennek tudatában indulniuk a hegyre, ha csak kirándulni szeretnének. (Aki szánkozni szeretne a hazai hegyekben - ezeken a pályákon szabadon, ingyen megteheti - itt a HelloVidék friss válogatása!)

A szezon előrehaladtával az időjárás függvényében folyamatosan nyílhatnak meg újabb kék pályák, ám ennek feltétele a tartós hideg. A jelenlegi helyzet szerint kizárólag a lehűlésen múlik tehát, mikor indulhat el Emplényben a jubileumi 20. szezon. Amint ismét tartósan fagypont alá esik a hőmérséklet, a hóágyúk újra teljes kapacitással dolgozhatnak, és az üzemeltetők reményei szerint hamarosan megnyithatják a pályarendszer első szakaszát.