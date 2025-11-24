2025. november 24. hétfő Emma
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Horgászbot, pergető orsó a háttérben móló folyóparton. Napfelkelte. Köd a tó hátterében. Ködös reggel. vad természet. A vidéki kikapcsolódás fogalma. Cikk a horgásznapról.
HelloVidék

Ezt a mázlit! Hatalmas halat húzott ki a Dunából egy kislány Paksnál – ráadásul idegenhonos + fotók

HelloVidék
2025. november 24. 18:45

A Duna paksi szakaszán ritka fogásról számolt be november 16-án a Bács-Kiskun Vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége (Bácshosz): egy gyermekhorgász, Práger Virág egy gyönyörű szibériai tokot – más néven lénai tokot (Acipenser baerii) – emelt ki a folyóból.

A figyelemre méltó méretű tokhal tömege 19,55 kilogramm volt, hossza a faroktőig 128 centimétert tett ki, testkerülete pedig 61,5 centiméternek bizonyult. A faj pontos azonosítása a helyszínen nem volt teljesen biztos, ezért a horgász a Bácshosz hivatásos halőreinek jelenlétében visszaengedte a halat a folyóba - írta a Pecaverzum.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szövetség ugyanakkor fontosnak tartotta kiemelni, hogy bár a példány látványos és különleges fogásnak számít, a szibériai tok idegenhonos fajnak minősül a Dunában, így jelenléte nem kívánatos. „A természetes élővilágra is kockázatot jelenthet” – hívták fel a figyelmet.

A Duna magyarországi szakaszán őshonos tokféle a kecsege (Acipenser ruthenus), és ritkábban előfordulhat még a vágótok (Acipenser gueldenstaedtii) vagy a viza (Huso huso) is, azonban a lénai tok nem része a folyó természetes faunájának.

A szövetség szerint az ilyen példányok nagy valószínűséggel haltelepekről vagy toknevelő gazdaságokból szöknek meg, de egyes országokban folyóba engedett telepítések is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy idegenhonos tokok jelenjenek meg a Dunában.
Címlapkép: Getty Images
#gyerek #duna #horgászat #paks #hal #környezetvédelem #természet #hellovidék #természetvédelem

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:57
18:45
18:34
18:27
18:15
Pénzcentrum
Óriási gazdasági fordulat közeleg: brutálisan meggazdagodhat az, aki még időben fekteti be így a pénzét
Düledező vályogházból álomotthon: így lehet modern, komfortos tér a szűk parasztházból – hazai szakértő tanácsai
Ezekben a szakmákban jár a luxusfizetés Magyarországon: ők a munkaerőpiac sztárjai 2025-ben
Lelépnél az országból? Így lehetsz izlandi állampolgár: hiába a milliós álombérek, erről tudni kell
Karácsonyfa árak 2025: ennyibe kerülhet a lucfenyő, az ezüstfenyő és a nordmann fenyő métere idén
NAPTÁR
Tovább
2025. november 24. hétfő
Emma
48. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Itt a rendelet, jön a 6 000 és 20 000 forint közötti kutyaadó 2026-tól: rengeteg gazdi nyúlhat a zsebébe
2
3 hete
Eldőlt, bezár a vidéki nagyváros legrégebbi étterme a Fő téren: kínai nyílik a patinás vendéglő helyén
3
1 hete
Ez több mint aggasztó: gyilkos viperát regisztráltak itthon, de több mérges kígyó is felbukkant
4
3 hete
Ezen a csodálatos vidéki településen él a Szomszédok legendás Mágenheim Julija, Frajt Edit
5
6 napja
Ma 85 éve, a Festetics-kastélyban született az utolsó keszthelyi herceg: nézzétek, mi lett vele!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Intervenció
a biztosító hivatalos lépése, amely az elmulasztott díjak beszedését, a biztosítási szerződés fenntartását szolgálja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 24. 18:57
Ezekben a szakmákban jár a luxusfizetés Magyarországon: ők a munkaerőpiac sztárjai 2025-ben
Pénzcentrum  |  2025. november 24. 18:06
Orosz-ukrán béke 2025: óriási fordulat a tárgyalásokban! Asztalon a vadiúj, 19 pontos javaslat
Agrárszektor  |  2025. november 24. 18:33
Így pazaroljuk el a sok esővizet: itt a magyarázat, mi történik vele