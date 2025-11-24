A Black Friday már messze nem az, ami régebben volt: több a vásárlók ideje tervezni, és a futárcégek terhelése is alaposan megváltozott.
Ezt a mázlit! Hatalmas halat húzott ki a Dunából egy kislány Paksnál – ráadásul idegenhonos + fotók
A Duna paksi szakaszán ritka fogásról számolt be november 16-án a Bács-Kiskun Vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége (Bácshosz): egy gyermekhorgász, Práger Virág egy gyönyörű szibériai tokot – más néven lénai tokot (Acipenser baerii) – emelt ki a folyóból.
A figyelemre méltó méretű tokhal tömege 19,55 kilogramm volt, hossza a faroktőig 128 centimétert tett ki, testkerülete pedig 61,5 centiméternek bizonyult. A faj pontos azonosítása a helyszínen nem volt teljesen biztos, ezért a horgász a Bácshosz hivatásos halőreinek jelenlétében visszaengedte a halat a folyóba - írta a Pecaverzum.
A szövetség ugyanakkor fontosnak tartotta kiemelni, hogy bár a példány látványos és különleges fogásnak számít, a szibériai tok idegenhonos fajnak minősül a Dunában, így jelenléte nem kívánatos. „A természetes élővilágra is kockázatot jelenthet” – hívták fel a figyelmet.
A Duna magyarországi szakaszán őshonos tokféle a kecsege (Acipenser ruthenus), és ritkábban előfordulhat még a vágótok (Acipenser gueldenstaedtii) vagy a viza (Huso huso) is, azonban a lénai tok nem része a folyó természetes faunájának.
A szövetség szerint az ilyen példányok nagy valószínűséggel haltelepekről vagy toknevelő gazdaságokból szöknek meg, de egyes országokban folyóba engedett telepítések is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy idegenhonos tokok jelenjenek meg a Dunában.
Brutális vadbaleset a sötét Mátrában: szarvascsorda rohant az autók elé, egyiküket a kocsi alól húzták ki
Drámai pillanatok játszódtak le hétvégén a Mátrában, amikor egy teljes szarvascsorda rohant a 24-es főútra. Két autó is beléjük csapódott.
Itt találhatók Mária kegyhelyek Magyarországon: remek kirándulóhelyek, látnivalók is akadnak a környéken
A Mária-kegyhelyek nemcsak a vallási hagyományok miatt különlegesek, hanem egyfajta megnyugvást, lassulást és a természet közelségét is kínálják. Érdemes felfedezni őket.
Hol észlelhető északi fény Magyarországon? Mikor látható Aurora Borealis Magyarországon? Ezeknek a kérdéseknek jártunk most utána.
Düledező vályogházból álomotthon: így lehet modern, komfortos tér a szűk parasztházból – hazai szakértő tanácsai
Megéri belevágni egy 100 éves vályogház felújításába? Hogyan lehet kialakítani benne egy fürdőszobát, vagy szűk, kis ablakos belső térből modern, komfortos otthon varázsolni?
Kedvenc magyaros desszertjeink után kutatva bukkantunk rá az aranygaluska klasszikus receptjére: egyszerűbb elkészíteni, mint gondolnád, nincs ennél finomabb karácsonyra.
Idén decemberben is elindulnak a varázslatos vidéki Mikulás-expresszek: hatalmas az érdeklődés, több kisvasút is előzetes jelentkezést kér, szóval nem árt jó előre tájékozódni!
Mostanra hivatalossá vált: megkezdődött a kritikus állapotú falszakaszok teljes körű helyreállítása, és hamarosan látványos fejlesztések indulnak az egri várnál.
Megérkezett az első igazi tél: sűrű hópelyhek borítják be a Börzsönyt – itt a friss előrejelzés
Debreceni karácsonyi vásár 2025: sosem látott jégvirágkarnevál és fényerdő dobja fel az idei adventet
Már javában tart a karácsonyi készülődés Debrecenben is: az ünnepi dekorációk felszerelésével és a jégpálya építésével már jó pár hete elkezdődtek az adventi előkészületek a...
Őrületes szenzáció: dinoszaurusz csontok százai feküdtek egymáson - a kutatókat is meglepte a felfedezés
Kivételesen gazdag dinoszaurusz-lelőhelyet fedeztek fel Erdélyben, a nagyméretű dinoszauruszcsontok szinte egymáson feküdtek, ami példa nélküli koncentrációt jelent.
Rejtélyes gömbök táncolnak a kardoskúti Fehér-tavon: kiderült, mi áll a furcsa jelenség mögött + Videó
A Körös-Maros Nemzeti Park bejelentése szerint novemberben különös „gömbök” jelentek meg Kardoskúton. Mégis mi történik a Fehér-tavon?
A Balaton-felvidék peremén, a festői Nemesvámoson idén is megnyitja a térség egyik legnépszerűbb téli attrakcióját: november 15-én újra üzemelni kezd a Patak Parkban kialakított jégpálya.
Érik a botrány a Balatonnál: 99 lakásos vízparti óriásprojekt készül Fonyódon, a helyiek tiltakoznak
Újabb vízparti luxusberuházás borzolja a kedélyeket a Balaton déli partján: a Cordia 99 lakásos lakóparkot építene közvetlenül a fonyódi szabadstrand mellett.
Győri tanárnő kapta a fizika Oscar-díját: legendás tanítási módszereivel lopta be magát a diákok szívébe
A díjat évente mindössze két pedagógus kapja, így a győri tanárnő a legszűkebb szakmai elit közé került.
Nemrég még Libanapokat tartottak a Kőszegi-hegység ikonikus csárdájában, most azonban már a búcsúra készülnek.
„Akár az állomány 80%-a eltűnhet” – brutális pusztítást végez az új nyúlvírus Békés vármegyében. A járvány nemcsak az állományt, hanem a teljes helyi vadgazdálkodást is...
Most jött a hír: hosszas várakozás után teljesülhet végre a siófokiak álma, a kormány megszavazta az új, négyévszakos siófoki tanuszoda megépítését.
Tovább nőtt a fokozottan védett kerecsensólyom hazai költőállománya – így a turulpárok száma mára meghaladja a kétszázat!
