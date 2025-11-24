Ezt a mázlit! Hatalmas halat húzott ki a Dunából egy kislány Paksnál – ráadásul idegenhonos + fotók

A Duna paksi szakaszán ritka fogásról számolt be november 16-án a Bács-Kiskun Vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége (Bácshosz): egy gyermekhorgász, Práger Virág egy gyönyörű szibériai tokot – más néven lénai tokot (Acipenser baerii) – emelt ki a folyóból.

A figyelemre méltó méretű tokhal tömege 19,55 kilogramm volt, hossza a faroktőig 128 centimétert tett ki, testkerülete pedig 61,5 centiméternek bizonyult. A faj pontos azonosítása a helyszínen nem volt teljesen biztos, ezért a horgász a Bácshosz hivatásos halőreinek jelenlétében visszaengedte a halat a folyóba - írta a Pecaverzum.

A szövetség ugyanakkor fontosnak tartotta kiemelni, hogy bár a példány látványos és különleges fogásnak számít, a szibériai tok idegenhonos fajnak minősül a Dunában, így jelenléte nem kívánatos. „A természetes élővilágra is kockázatot jelenthet” – hívták fel a figyelmet.

A Duna magyarországi szakaszán őshonos tokféle a kecsege (Acipenser ruthenus), és ritkábban előfordulhat még a vágótok (Acipenser gueldenstaedtii) vagy a viza (Huso huso) is, azonban a lénai tok nem része a folyó természetes faunájának.

A szövetség szerint az ilyen példányok nagy valószínűséggel haltelepekről vagy toknevelő gazdaságokból szöknek meg, de egyes országokban folyóba engedett telepítések is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy idegenhonos tokok jelenjenek meg a Dunában.