HelloVidék

Eldőlt, bezár a vidéki nagyváros legrégebbi étterme a Fő téren: kínai nyílik a patinás vendéglő helyén

HelloVidék
2025. november 5. 10:15

A legendás, Fő téri étterem 1776 óta a szombathelyi gasztronómia egyik meghatározó helyszíne, amely most ismét változás előtt áll – de nem búcsúzik, csupán új címre költözik, új lehetőségekkel. A hírek szerint helyén egy ázsiai étterem nyit majd a közeljövőben.

Több mint 250 év után új fejezetet nyit Szombathely legrégebbi étterme, a Pannónia. A város ikonikus vendéglátóhelye 2026 januárjának második felében új helyszínre költözik, és a Pelikán Hotel éttermében folytatja működését – számolt be róla a Nyugat.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A költözéssel nem marad üresen a történelmi épület sem: a Pannónia Ház alsó szintjén egy új ázsiai étterem nyílik, míg az emeleti nagyterem továbbra is a Pannónia Restaurant üzemeltetésében marad. Így a jól bevált rendezvényhelyszín a jövőben is elérhető lesz esküvőkre, céges eseményekre vagy bálokra- derült ki a cikkből.

A Pannónia története egészen 1760-ig nyúlik vissza, de már a középkorban is fogadó működött a helyén, akkor Szőkeföldi fogadó néven, a Batthyány család birtokaként. Az évszázadok során többször is átépítették:

  • 1882-ben Heinzmann János bérlő építtetett hozzá új szárnyat,
  • a 20. század elején Schmall Gyula felújítása nyomán üvegtetős sörkerttel bővült,
  • 1996–97-ben pedig Lancsák Károly vezetése alatt újabb nagy felújítás következett, aki 2014-ig irányította az éttermet.

A legendás Fő téri hely azóta is a szombathelyi gasztronómia egyik központja maradt, és most ismét változás előtt áll – de nem búcsúzik, csupán új címre költözik, új lehetőségekkel. „Egy történelmi hely új korszakot kezd. A Pannónia szelleme tovább él, csak a falak változnak körülötte” – fogalmazott egy helyi vendég a hír hallatán.
