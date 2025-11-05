November utolsó szombatján, november 29-én újra kinyitja kapuit a fonyódi műjégpálya, amely idén a tavalyinál nagyobb méretű lesz, és a tervek szerint több új elemmel...
Eldőlt, bezár a vidéki nagyváros legrégebbi étterme a Fő téren: kínai nyílik a patinás vendéglő helyén
A legendás, Fő téri étterem 1776 óta a szombathelyi gasztronómia egyik meghatározó helyszíne, amely most ismét változás előtt áll – de nem búcsúzik, csupán új címre költözik, új lehetőségekkel. A hírek szerint helyén egy ázsiai étterem nyit majd a közeljövőben.
Több mint 250 év után új fejezetet nyit Szombathely legrégebbi étterme, a Pannónia. A város ikonikus vendéglátóhelye 2026 januárjának második felében új helyszínre költözik, és a Pelikán Hotel éttermében folytatja működését – számolt be róla a Nyugat.hu.
A költözéssel nem marad üresen a történelmi épület sem: a Pannónia Ház alsó szintjén egy új ázsiai étterem nyílik, míg az emeleti nagyterem továbbra is a Pannónia Restaurant üzemeltetésében marad. Így a jól bevált rendezvényhelyszín a jövőben is elérhető lesz esküvőkre, céges eseményekre vagy bálokra- derült ki a cikkből.
A Pannónia története egészen 1760-ig nyúlik vissza, de már a középkorban is fogadó működött a helyén, akkor Szőkeföldi fogadó néven, a Batthyány család birtokaként. Az évszázadok során többször is átépítették:
- 1882-ben Heinzmann János bérlő építtetett hozzá új szárnyat,
- a 20. század elején Schmall Gyula felújítása nyomán üvegtetős sörkerttel bővült,
- 1996–97-ben pedig Lancsák Károly vezetése alatt újabb nagy felújítás következett, aki 2014-ig irányította az éttermet.
A legendás Fő téri hely azóta is a szombathelyi gasztronómia egyik központja maradt, és most ismét változás előtt áll – de nem búcsúzik, csupán új címre költözik, új lehetőségekkel. „Egy történelmi hely új korszakot kezd. A Pannónia szelleme tovább él, csak a falak változnak körülötte” – fogalmazott egy helyi vendég a hír hallatán.
Duna mélye igazi szörnyet rejtett: egy több mint egy mázsás, 225 centis harcsa akadt a horgászok horgára Mohácsnál. A gigászi halat végül visszaengedték a folyóba...
Két hónapja leégett a zajvédő fal Tatán, azóta sincs pótlás: a helyiek szerint tragédia lehet a vége
Egyre türelmetlenebbül várják a helyiek, hogy végre megépüljön a leégett zajvédő fal Tatán. Két hónapja égett le a vasúti sínek és a lakóházak közötti speciális...
Nem akármilyen beruházás zajlik Kecskeméten: a Mercedes‑Benz Manufacturing Hungary Kft. saját erőművet épít, hogy 2030-ra energiaigényének 70 %-át megújuló forrásból biztosítsa.
Néhány apró, szinte filléres praktikával megelőzhető a baj: mutatjuk, hogyan őrizheted meg a tüzelőd értékét egész télen.
Neked is a pogácsa a kedvenc vendégváró harapnivalód? Ha eddig még nem kóstoltad ezt a verziót, itt az ideje: filléres, gyorsan elkészül és addig esszük,...
Nincs vízeresztés a Balatonból, a szakemberek a Sió-csatorna siófoki belterületi szakaszán lévő vizet engedik le, hogy elvégezhessék a szükséges javításokat.
A Vad Kárpátok YouTube-csatornájára remek kis videó került fel, ami most nem medvét vagy farkast mutat – hanem valami sokkal kedvesebbet.
Pénteken hivatalosan is véget ér a 2025-ös tavi viharjelzési szezon, amely április 1-je óta vigyázott a Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó vízén közlekedőkre.
Egy kis bakonyi falu most olyasmibe fogott, amire eddig senki sem gondolt Magyarországon: országos „Malomnapot” szerveznek.
A „helyi önazonosság védelméről” szóló törvényre hivatkozva három település – Kajdacs, Bonyhádvarasd és Sárszentlőrinc – helyi rendeletben szabályozza, kik és milyen feltételekkel vásárolhatnak ingatlant a...
Újabb egészségvédelmi és környezetbarát lépést tett Balatonfüred önkormányzata: december 1-jétől tilos lesz a dohányzás a város két ikonikus közterületén.
Magad is elkészítheted a savanyú káposztát, akár egy panellakásban, hordó nélkül is! Csak egy kis leleményre, reszeléshez időre és egy kis helyre van szükség.
Tökfaragás, süteményverseny, népi játékok és egy csipetnyi borzongás – ezek is várják az érdeklődőket a Balaton-parti településeken a hétvégén.
Egy korszak ér véget Kisteleken: az utóbbi években sorra zárnak be a kisváros kedvelt kocsmái és sörözői. A helyiek szerint a város lassan elveszíti közösségi...
Bevallotta a szakértő: elkerülhetetlen a parajdi sóbánya összeomlása + legfrisebb felvételek a bányáról
A parajdi sóbánya napjai meg vannak számlálva – figyelmeztetett dr. Deák György, az Országos Környezetvédelmi Kutató és Fejlesztő Intézet vezetője az Erdély TV #24plusz című...
Hollywood lecsapott Székesfehérvárra, és egyből horrort csinált: így lett egy napra olasz városunk + Videó
Egy napra Olaszországgá változott Székesfehérvár: retró autók, elegáns kosztümök és filmes varázs töltötte meg a belváros utcáit – most az is kiderült, miért.
Volt már fatelep, színház és díszlet Angelina Jolie filmjében is. Most végre megkapja azt a figyelmet, amit mindig is megérdemelt: megújul Esztergom egyik legszebb sarokháza.
Színes standok, frissen sült kürtőskalács illata és nosztalgikus slágerek a fák alatt – így indult el Paks legújabb közösségi helye.