A 80-as évek ünnepelt sorozatsztárja, a napokban múlt 70-en éves, már nem vágyik a fővárosi forgatagra, Szentendrén talált nyugalomra.
Magyar fagylaltforradalom Bolognában: két vidéki mester is bejutott a világbajnoki döntőbe
Újabb magyar gasztronómiai sikert hozott az ősz: Somodi János (Florida Fagyizó, Balatonmáriafürdő) és Wilheim Dávid (DaCrema Fagyizó, Nagykanizsa) is bejutott a 2026-os Gelato Festival World Masters, a világ egyik legrangosabb fagylaltversenyének döntőjébe.
A bolognai elődöntőben a magyar fagylaltmesterek már a világ legjobbjai között bizonyítottak. A zsűri nemcsak a technikai tudást, hanem az ízek harmóniáját, az alapanyagok minőségét és a kreatív történetmesélést is pontozta – ezekben mindkét magyar induló kiemelkedett.
Somodi János a „Torta della Nonna” névre keresztelt alkotásával nyűgözte le a szakembereket: a mézes–mandulás, enyhén fűszeres fagylalt az olasz desszerthagyományokat ötvözi magyar alapanyagokkal. A balatonmáriai cukrász korábban már az Év Fagylaltja díjat is elnyerte – most pedig ezzel a kreációval került be a világ elitjébe.
Wilheim Dávid, a DaCrema Fagyizó tulajdonosa szintén lenyűgözte a zsűrit egyedi ízvilágával és precíz mesterségbeli tudásával. A nagykanizsai fagylaltműhely az elmúlt években a régió gasztronómiai kedvence lett, most pedig a nemzetközi porondon is elismerést szerzett.
A Gelato Festival World Masters döntőjét 2026-ban rendezik meg, ahol a magyar páros a világ 30 legjobb fagylaltkészítője között versenyez majd.
„Mindent beleadtunk a felkészülésbe – már csak a verseny van hátra… meg jó pár száz kilométer” – írta humorosan a Florida Fagyizó csapata a közösségi oldalán.
A két mester sikere újabb bizonyíték arra, hogy a magyar fagylaltkészítők a világ élvonalába tartoznak – és hogy egy kis balatoni vagy zalai műhelyből is el lehet jutni a gasztronómiai világszínpadra.
Két hónapja leégett a zajvédő fal Tatán, azóta sincs pótlás: a helyiek szerint tragédia lehet a vége
Egyre türelmetlenebbül várják a helyiek, hogy végre megépüljön a leégett zajvédő fal Tatán. Két hónapja égett le a vasúti sínek és a lakóházak közötti speciális...
Nem akármilyen beruházás zajlik Kecskeméten: a Mercedes‑Benz Manufacturing Hungary Kft. saját erőművet épít, hogy 2030-ra energiaigényének 70 %-át megújuló forrásból biztosítsa.
Néhány apró, szinte filléres praktikával megelőzhető a baj: mutatjuk, hogyan őrizheted meg a tüzelőd értékét egész télen.
Neked is a pogácsa a kedvenc vendégváró harapnivalód? Ha eddig még nem kóstoltad ezt a verziót, itt az ideje: filléres, gyorsan elkészül és addig esszük,...
Nincs vízeresztés a Balatonból, a szakemberek a Sió-csatorna siófoki belterületi szakaszán lévő vizet engedik le, hogy elvégezhessék a szükséges javításokat.
A Vad Kárpátok YouTube-csatornájára remek kis videó került fel, ami most nem medvét vagy farkast mutat – hanem valami sokkal kedvesebbet.
Pénteken hivatalosan is véget ér a 2025-ös tavi viharjelzési szezon, amely április 1-je óta vigyázott a Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó vízén közlekedőkre.
Egy kis bakonyi falu most olyasmibe fogott, amire eddig senki sem gondolt Magyarországon: országos „Malomnapot” szerveznek.
A „helyi önazonosság védelméről” szóló törvényre hivatkozva három település – Kajdacs, Bonyhádvarasd és Sárszentlőrinc – helyi rendeletben szabályozza, kik és milyen feltételekkel vásárolhatnak ingatlant a...
Újabb egészségvédelmi és környezetbarát lépést tett Balatonfüred önkormányzata: december 1-jétől tilos lesz a dohányzás a város két ikonikus közterületén.
Magad is elkészítheted a savanyú káposztát, akár egy panellakásban, hordó nélkül is! Csak egy kis leleményre, reszeléshez időre és egy kis helyre van szükség.
Tökfaragás, süteményverseny, népi játékok és egy csipetnyi borzongás – ezek is várják az érdeklődőket a Balaton-parti településeken a hétvégén.
Egy korszak ér véget Kisteleken: az utóbbi években sorra zárnak be a kisváros kedvelt kocsmái és sörözői. A helyiek szerint a város lassan elveszíti közösségi...
Bevallotta a szakértő: elkerülhetetlen a parajdi sóbánya összeomlása + legfrisebb felvételek a bányáról
A parajdi sóbánya napjai meg vannak számlálva – figyelmeztetett dr. Deák György, az Országos Környezetvédelmi Kutató és Fejlesztő Intézet vezetője az Erdély TV #24plusz című...
Hollywood lecsapott Székesfehérvárra, és egyből horrort csinált: így lett egy napra olasz városunk + Videó
Egy napra Olaszországgá változott Székesfehérvár: retró autók, elegáns kosztümök és filmes varázs töltötte meg a belváros utcáit – most az is kiderült, miért.
Volt már fatelep, színház és díszlet Angelina Jolie filmjében is. Most végre megkapja azt a figyelmet, amit mindig is megérdemelt: megújul Esztergom egyik legszebb sarokháza.
Színes standok, frissen sült kürtőskalács illata és nosztalgikus slágerek a fák alatt – így indult el Paks legújabb közösségi helye.
Elveszítette egyik legnagyobb megrendelőjét és több dolgozójától is meg kellett válnia a szombathelyi Speidel Hungária Kft.-nek az utóbbi hónapokban.