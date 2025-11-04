Magyar fagylaltforradalom Bolognában: két vidéki mester is bejutott a világbajnoki döntőbe

Újabb magyar gasztronómiai sikert hozott az ősz: Somodi János (Florida Fagyizó, Balatonmáriafürdő) és Wilheim Dávid (DaCrema Fagyizó, Nagykanizsa) is bejutott a 2026-os Gelato Festival World Masters, a világ egyik legrangosabb fagylaltversenyének döntőjébe.

A bolognai elődöntőben a magyar fagylaltmesterek már a világ legjobbjai között bizonyítottak. A zsűri nemcsak a technikai tudást, hanem az ízek harmóniáját, az alapanyagok minőségét és a kreatív történetmesélést is pontozta – ezekben mindkét magyar induló kiemelkedett.

Somodi János a „Torta della Nonna” névre keresztelt alkotásával nyűgözte le a szakembereket: a mézes–mandulás, enyhén fűszeres fagylalt az olasz desszerthagyományokat ötvözi magyar alapanyagokkal. A balatonmáriai cukrász korábban már az Év Fagylaltja díjat is elnyerte – most pedig ezzel a kreációval került be a világ elitjébe.

Wilheim Dávid, a DaCrema Fagyizó tulajdonosa szintén lenyűgözte a zsűrit egyedi ízvilágával és precíz mesterségbeli tudásával. A nagykanizsai fagylaltműhely az elmúlt években a régió gasztronómiai kedvence lett, most pedig a nemzetközi porondon is elismerést szerzett.

A Gelato Festival World Masters döntőjét 2026-ban rendezik meg, ahol a magyar páros a világ 30 legjobb fagylaltkészítője között versenyez majd.

„Mindent beleadtunk a felkészülésbe – már csak a verseny van hátra… meg jó pár száz kilométer” – írta humorosan a Florida Fagyizó csapata a közösségi oldalán.

A két mester sikere újabb bizonyíték arra, hogy a magyar fagylaltkészítők a világ élvonalába tartoznak – és hogy egy kis balatoni vagy zalai műhelyből is el lehet jutni a gasztronómiai világszínpadra.