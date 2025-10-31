Óriási változás élesedik a Balatonnál: erről mindenkinek tudnia kell, most közölték a hatóságok

Pénteken hivatalosan is véget ér a 2025-ös tavi viharjelzési szezon, amely április 1-je óta vigyázott a Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó vízén közlekedőkre. A HungaroMet, a katasztrófavédelem és a vízirendészet közös értékelése szerint a nyár szeles, de a sokéves átlagnak megfelelően alakult, miközben a tó környékén több helyen extrém aszály is sújtotta a térséget.

Véget ér a tavi viharjelzési szezon pénteken. A HungaroMet Zrt., a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság közös, pénteki sajtóközleményében azt írta, április 1-jétől október 31-ig a balatoni, a Velencei-tavi és a Tisza-tavi viharjelzések meteorológiai kiszolgálására vihar-előrejelző szolgálatot működtet a HungaroMet, a viharjelzéseket és az időjárás-előrejelzéseket a HungaroMet Nonprofit Zrt. Siófoki Viharjelző Obszervatóriuma adja ki, a viharjelzést szolgáló fényjelző rendszert pedig a katasztrófavédelmi főigazgatóság üzemelteti.

A HungaroMet összefoglalója szerint az idei viharjelzési szezon első hat hónapja átlagosan szelesnek bizonyult a Balaton térségében. A legszelesebb hónap július volt, ezt követte az április és a május. Öt erős vihar - óránkénti 90 kilométeres sebességet meghaladó széllökéssel - érte el a tavat, ami kevesebb, mint a 20 éves átlag. A legerősebb vihart július 7-én észlelték, ekkor Balatonfürednél 130 kilométer/órás széllökést mértek.

A szezon első hat hónapjának középhőmérséklete mintegy 1 Celsius-fokkal haladta meg az 1991-2020 közötti évek átlagát, a legmelegebb nap június 26-án volt, amikor Balatonedericsen 37,7 Celsius-fokot mértek. Bár az idei nyár melegebb volt az átlagnál, 1,5 fokkal hűvösebb maradt a 2024-es rekordmeleg nyárnál.

A csapadék mindenütt az átlag alatt maradt: a keleti medencében az átlagos mennyiség felével, helyenként harmadával, nyugaton negyedével kevesebb eső hullott. Siófokon, az Obszervatóriumnál fél év alatt 177,7 milliméter, a nyári hónapokban mindössze 74,9 milliméter esőt regisztráltak. A Balaton délkeleti térségében így 1901 óta az idei volt a legaszályosabb nyár. A Balaton nyugati része átlag feletti csapadékot kapott augusztusban, illetve az átlaghoz közelítőt júliusban. Itt néhány zivataros napon 40-50 milliméter eső is hullott.

Hozzátették: idén a Balatonnál az első- és másodfokú viharjelzések összesített fenntartási ideje a szezon teljes időtartamának átlagosan 39,2 százalékát tette ki, a Velence-tónál ez az érték 24,5 százalék volt (1260 óra).

A Balatonnál a viharjelzéssel lefedett idő ezzel az előző éveknél magasabban, ugyanakkor az elmúlt két évtized átlagának megfelelően alakult. A Velencei-tónál az átlagosnál 12 százalékkal rövidebb ideig volt szükség a viharjelzések fenntartására - írták.

Közölték azt is, hogy a másodfokú viharjelzés ideje a Balatonnál a teljes időszak mintegy 13 százalékát, a Velencei-tónál pedig 5 százalékát tette ki. Az első- és másodfokú viharjelzések fenntartására legrövidebb ideig a Tisza-tónál volt szükség, mindösszesen 1043 órára, ami a sokéves átlagnak megfelelő érték. Itt a másodfokú viharjelzés fenntartása a teljes időszaknak kevesebb, mint 4 százalékát tette ki.

Jelezték: a tavak időjárásról a HungaroMet honlapján, a folyamatosan frissülő www.met.hu/idojaras/tavaink oldalról kaphattak részletes információt az érdeklődők, és sokan használták a viharjelzést és az időjárási helyzetet folyamatosan követő, ingyenesen letölthető HungaroMet Meteora mobil alkalmazást.

Az OKF arról számolt be, hogy a Balaton keleti medencéjében megújultak a viharjelző lámpák és az energetikai rendszer, ennek köszönhetően a végpontok még hatékonyabban működnek. A szervezet a közeljövőben további hatékonyságnövelő fejlesztéseket tervez végezni. A balatoni viharjelzés a mostani szezonban is a tó három medencéjében egymástól függetlenül működött, mindhárom rendszer az adott terület időjárási körülményeihez igazodva jelzett. A viharjelzők mellett évek óta üzemeltetik az ingyenesen elérhető TAVIHAR mobilalkalmazást, amelyen jól követhetők az ország legnagyobb tavakon érvényes aktuális viharjelzések, emellett a folyamatosan frissülő viharjelzések a katasztrófavédelem weboldalán is elérhetők.

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint a kapitányság vízirendészeti rendőrőrsein 31 szolgálati kisgéphajóval közel 60 ember lát el szolgálatot a vízen, a folyamatos vízirendészeti jelenlét a nyár teljes időszakában biztosított volt. Elsősorban a fürdőeszközöket használó, a szörfösök, vitorlázók, elektromos hajtású vízijárművel közlekedő személyek körében volt szükség rendőri intézkedésre, mentésre, ami betudható a hirtelen kialakuló időjárási változásoknak.

A rendőrkapitányság munkatársai a viharjelzési szezonban 171 esetben összesen 374 fürdőzőt vagy vízi közlekedőt mentettek ki a vízből. Április 1-je és október 31-e között 7 ember fulladt a Balatonba, halálos kimenetelű vízi közlekedési baleset nem történt.