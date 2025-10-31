Nem várt szigorítás jön a Balatonnál: erről jobb, ha mindenki tud, decembertől életbe is lép

Újabb egészségvédelmi és környezetbarát lépést tett Balatonfüred önkormányzata: december 1-jétől tilos lesz a dohányzás a város két közterületén, a Gyógy téren és a Kiserdőben – derül ki a település hivatalos közleményéből. A képviselő-testület döntése értelmében a tilalom nemcsak a hagyományos cigarettákra, hanem az elektromos cigarettákra és más füstmentes eszközökre is kiterjed.

A döntés célja a közterületek tisztaságának megőrzése, valamint a nemdohányzók – különösen a családok és a turisták – védelme. Az önkormányzat közleménye szerint, amit a Telex vett észre, a város egyik leglátogatottabb részéről van szó, ahol naponta több százan fordulnak meg, ezért különösen indokolt a korlátozás. „Balatonfüred gyógyhelyi rangja és a város levegőjének minősége közös értékünk. A mostani döntés ezt hivatott megőrizni” – fogalmazott a testület a rendelet indoklásában.

A tilalomra figyelmeztető táblák már a következő hetekben kikerülnek. A szabályok betartását a közterület-felügyelők ellenőrzik majd, és aki a tiltott helyen gyújt rá, akár 30 ezer forintos helyszíni bírságra is számíthat.

Nem ez az első szigorítás

Balatonfüreden az utóbbi hónapokban több hasonló döntés is született. Szeptemberben például megtiltották a dohányzást és az alkoholfogyasztást a dohányboltok tízméteres körzetében, miután több bejelentés is érkezett a környékükön kialakuló „kocsmai hangulatról”.

A városvezetés már akkor jelezte, hogy hosszabb távon más közterületeken is bevezethet hasonló korlátozásokat. A mostani döntés ennek a folyamatnak a következő lépése, és akár további helyszíneket is érinthet a jövőben. „Ha a lakosság vagy a szakmai szervezetek újabb javaslatokat tesznek, nyitottak leszünk a tilalom kiterjesztésére” – jelezték a városvezetők.

Tisztább levegő, zöldebb imázs

A balatoni települések közül Balatonfüred az elsők között vezette be a környezetvédelmi szempontból szigorúbb közterületi szabályokat. A város ezzel szeretné erősíteni a „gyógyhelyi”, zöld imázsát, és csökkenteni a cigarettacsikkekből származó hulladék mennyiségét is.

A döntés vegyes fogadtatásra talált: míg a helyiek egy része üdvözli a lépést, mások túlzónak tartják a szigorítást. A helyi vendéglátósok szerint a tilalom várhatóan nem befolyásolja jelentősen a forgalmat, hiszen a legtöbb turista ma már elfogadja, hogy a népszerű városrészeken nem lehet dohányozni.