Januártól beköltözési korlátozás lép életbe Budapest XVI. kerületében. Az új adminisztrációs terhek és korlátozások precedenst teremthetnek más budapesti kerületek számára is.
Nem várt szigorítás jön a Balatonnál: erről jobb, ha mindenki tud, decembertől életbe is lép
Újabb egészségvédelmi és környezetbarát lépést tett Balatonfüred önkormányzata: december 1-jétől tilos lesz a dohányzás a város két közterületén, a Gyógy téren és a Kiserdőben – derül ki a település hivatalos közleményéből. A képviselő-testület döntése értelmében a tilalom nemcsak a hagyományos cigarettákra, hanem az elektromos cigarettákra és más füstmentes eszközökre is kiterjed.
A döntés célja a közterületek tisztaságának megőrzése, valamint a nemdohányzók – különösen a családok és a turisták – védelme. Az önkormányzat közleménye szerint, amit a Telex vett észre, a város egyik leglátogatottabb részéről van szó, ahol naponta több százan fordulnak meg, ezért különösen indokolt a korlátozás. „Balatonfüred gyógyhelyi rangja és a város levegőjének minősége közös értékünk. A mostani döntés ezt hivatott megőrizni” – fogalmazott a testület a rendelet indoklásában.
A tilalomra figyelmeztető táblák már a következő hetekben kikerülnek. A szabályok betartását a közterület-felügyelők ellenőrzik majd, és aki a tiltott helyen gyújt rá, akár 30 ezer forintos helyszíni bírságra is számíthat.
Nem ez az első szigorítás
Balatonfüreden az utóbbi hónapokban több hasonló döntés is született. Szeptemberben például megtiltották a dohányzást és az alkoholfogyasztást a dohányboltok tízméteres körzetében, miután több bejelentés is érkezett a környékükön kialakuló „kocsmai hangulatról”.
A városvezetés már akkor jelezte, hogy hosszabb távon más közterületeken is bevezethet hasonló korlátozásokat. A mostani döntés ennek a folyamatnak a következő lépése, és akár további helyszíneket is érinthet a jövőben. „Ha a lakosság vagy a szakmai szervezetek újabb javaslatokat tesznek, nyitottak leszünk a tilalom kiterjesztésére” – jelezték a városvezetők.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Tisztább levegő, zöldebb imázs
A balatoni települések közül Balatonfüred az elsők között vezette be a környezetvédelmi szempontból szigorúbb közterületi szabályokat. A város ezzel szeretné erősíteni a „gyógyhelyi”, zöld imázsát, és csökkenteni a cigarettacsikkekből származó hulladék mennyiségét is.
A döntés vegyes fogadtatásra talált: míg a helyiek egy része üdvözli a lépést, mások túlzónak tartják a szigorítást. A helyi vendéglátósok szerint a tilalom várhatóan nem befolyásolja jelentősen a forgalmat, hiszen a legtöbb turista ma már elfogadja, hogy a népszerű városrészeken nem lehet dohányozni.
A „helyi önazonosság védelméről” szóló törvényre hivatkozva három település – Kajdacs, Bonyhádvarasd és Sárszentlőrinc – helyi rendeletben szabályozza, kik és milyen feltételekkel vásárolhatnak ingatlant a...
Magad is elkészítheted a savanyú káposztát, akár egy panellakásban, hordó nélkül is! Csak egy kis leleményre, reszeléshez időre és egy kis helyre van szükség.
Bevallotta a szakértő: elkerülhetetlen a parajdi sóbánya összeomlása + legfrisebb felvételek a bányáról
A parajdi sóbánya napjai meg vannak számlálva – figyelmeztetett dr. Deák György, az Országos Környezetvédelmi Kutató és Fejlesztő Intézet vezetője az Erdély TV #24plusz című...
Hollywood lecsapott Székesfehérvárra, és egyből horrort csinált: így lett egy napra olasz városunk + Videó
Egy napra Olaszországgá változott Székesfehérvár: retró autók, elegáns kosztümök és filmes varázs töltötte meg a belváros utcáit – most az is kiderült, miért.
Volt már fatelep, színház és díszlet Angelina Jolie filmjében is. Most végre megkapja azt a figyelmet, amit mindig is megérdemelt: megújul Esztergom egyik legszebb sarokháza.
Színes standok, frissen sült kürtőskalács illata és nosztalgikus slágerek a fák alatt – így indult el Paks legújabb közösségi helye.
Elveszítette egyik legnagyobb megrendelőjét és több dolgozójától is meg kellett válnia a szombathelyi Speidel Hungária Kft.-nek az utóbbi hónapokban.
Szerdán reggel indulnak a szerkezetjavítási munkák Szolnokon, a városi Tisza-hídon. A Magyar Közút tájékoztatása szerint csütörtök délutánig csak félpályán lehet csak közlekedni.
A Szigetköz Fotóműhely csapata látványos légi felvételen örökítette meg, amint a szarvasbika és háreme békésen vonul át a gyönyörű szigetközi tájon.
Elhagyatott kert, borostyánnal benőtt ablakok, a szobákban sötétség – Marika néni háza évtizedek óta változatlanul őrzi egykori lakójának emlékét.
Valami egészen furcsa dolog történik a magyar erdők mélyén: a bőgés után itt a szerelmesek barcogása
A Körösvölgyi Állatparkban ismét különleges természeti jelenség zajlik: megkezdődött a dámszarvasok őszi násza, a barcogás.
Döbbenetes képek készültek a Velencei-tóról, amelynek vízszintje drámaian alacsony. Dr. Gusztáv Jakab ökológus fotóriportja bemutatja, hogyan hat a klímaváltozás a tó állapotára.
Idén is lezajlott a Duna főágának tudományos halfaunisztikai vizsgálata, amelynek eredményei szerint a folyó halállománya továbbra is változatos és jó általános egészségi állapotban van.
Régóta várt útépítés indulhat el Magyarországon: rengeteg autós életét könnyíti majd meg ez a gyorsforgalmi
Megkezdődtek a lakossági fórumok a Fejér vármegyei településeken a tervezett M200-as gyorsforgalmi útról, amely az M1-es és az M7-es autópályákat kötné össze.
Jogsértőnek minősítette a Kúria Tatabánya fizetőparkolási rendeletét, ezért az november 30-án megszűnik. A lakosoknak azonban még várniuk kell a megnyugtató megoldásra.
Szeptember végén kezdődött a galambok befogása Szombathelyen, a Domus üzletközpont környékén, azóta pedig a munkálatok három helyszínen zajlanak.
Eladó a Balaton-felvidék ikonikus betyáros csárdája: leesik az állad, mennyiért kínálják a Répa Rozit
A Balaton-felvidék egyik legkedveltebb csárdája új gazdát keres Nemesvitán – teljes berendezéssel, vendégkörrel és hamisítatlan magyaros hangulattal.
Íme az ország legötletesebb erdei menedéke: egy titkos fakunyhó, csodás panorámával, ami ingyen vár rád
A Déli-Bükk kapujában, az Ódorvár sziklabástyája mellett rejtőzik az ország egyik legötletesebb erdei menedékhelye.
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.