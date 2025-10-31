2025. október 31. péntek Farkas
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Portrait of young woman on the night street smokes electronic cigarette.
HelloVidék

Nem várt szigorítás jön a Balatonnál: erről jobb, ha mindenki tud, decembertől életbe is lép

HelloVidék
2025. október 31. 09:15

Újabb egészségvédelmi és környezetbarát lépést tett Balatonfüred önkormányzata: december 1-jétől tilos lesz a dohányzás a város két közterületén, a Gyógy téren és a Kiserdőben – derül ki a település hivatalos közleményéből. A képviselő-testület döntése értelmében a tilalom nemcsak a hagyományos cigarettákra, hanem az elektromos cigarettákra és más füstmentes eszközökre is kiterjed.

A döntés célja a közterületek tisztaságának megőrzése, valamint a nemdohányzók – különösen a családok és a turisták – védelme. Az önkormányzat közleménye szerint, amit a Telex vett észre,  a város egyik leglátogatottabb részéről van szó, ahol naponta több százan fordulnak meg, ezért különösen indokolt a korlátozás. „Balatonfüred gyógyhelyi rangja és a város levegőjének minősége közös értékünk. A mostani döntés ezt hivatott megőrizni” – fogalmazott a testület a rendelet indoklásában.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tilalomra figyelmeztető táblák már a következő hetekben kikerülnek. A szabályok betartását a közterület-felügyelők ellenőrzik majd, és aki a tiltott helyen gyújt rá, akár 30 ezer forintos helyszíni bírságra is számíthat.

Nem ez az első szigorítás

Balatonfüreden az utóbbi hónapokban több hasonló döntés is született. Szeptemberben például megtiltották a dohányzást és az alkoholfogyasztást a dohányboltok tízméteres körzetében, miután több bejelentés is érkezett a környékükön kialakuló „kocsmai hangulatról”.

A városvezetés már akkor jelezte, hogy hosszabb távon más közterületeken is bevezethet hasonló korlátozásokat. A mostani döntés ennek a folyamatnak a következő lépése, és akár további helyszíneket is érinthet a jövőben. „Ha a lakosság vagy a szakmai szervezetek újabb javaslatokat tesznek, nyitottak leszünk a tilalom kiterjesztésére” – jelezték a városvezetők.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Tisztább levegő, zöldebb imázs

A balatoni települések közül Balatonfüred az elsők között vezette be a környezetvédelmi szempontból szigorúbb közterületi szabályokat. A város ezzel szeretné erősíteni a „gyógyhelyi”, zöld imázsát, és csökkenteni a cigarettacsikkekből származó hulladék mennyiségét is.

A döntés vegyes fogadtatásra talált: míg a helyiek egy része üdvözli a lépést, mások túlzónak tartják a szigorítást. A helyi vendéglátósok szerint a tilalom várhatóan nem befolyásolja jelentősen a forgalmat, hiszen a legtöbb turista ma már elfogadja, hogy a népszerű városrészeken nem lehet dohányozni.
Címlapkép: Getty Images
#önkormányzat #Balaton #bírság #turizmus #egészségügy #dohányzás #közterület #környezetvédelem #tilalom #balatonfüred #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:45
10:37
10:32
10:20
10:15
Pénzcentrum
Sokk a magyar boltokban: nem képzelődnek a nyugdíjasok, tényleg ezért drágább nekik jóval az élet
A XVI. kerület csak a kezdet, sorra jöhetnek a beköltözési korlátozások Budapesten: vérszemet kapnak az önkormányzatok?
Ez a bájos kisváros lehet a magyar utazók új kedvence: csak egy köpésre van, elképesztő ütemben épül
Roskadoznak a magyar boltok polcai a hamis divatcikkektől: sokan hiszik, fillérekért veszik az eredetit
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
NAPTÁR
Tovább
2025. október 31. péntek
Farkas
44. hét
Október 31.
A Reformáció emléknapja
Október 31.
Őszirózsás forradalom
Október 31.
Halloween
Október 31.
Samhain
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ezen a vidéki településen él Dietz Gusztáv és felesége, Laky Zsuzsi: már tervezik álomházukat
2
4 hete
Megszereztük a palócleves eredeti receptjét: kevesen tudják, hogy valójában így készül
3
4 napja
Eladó a Balaton-felvidék ikonikus betyáros csárdája: leesik az állad, mennyiért kínálják a Répa Rozit
4
4 hete
Kiégtek a multinál, és jurtába költöztek a Balaton-felvidéken – videón mutatják meg új életüket
5
6 napja
A pénz nagy úr: terjed a magyar vidéken a morbid szokás, több halottat temetnek egy áráért
PÉNZÜGYI KISOKOS
MNB alapkamat
Az MNB által meghirdetett kamatláb, ami hatással van a kereskedelmi bankok kamat alakítására, valamint a bankok egymás között alkalmazott kamatának (BUBOR) alakulására is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 31. 10:37
Te is vettél ilyen terméket a TEDi-ben? Formaldehid van benne, azonnal vidd vissza!
Pénzcentrum  |  2025. október 31. 10:32
Most közölték: ennyibe fog kerülni a ponty, harcsa kilója a boltokban karácsony előtt, zsebbenyúlós lesz az ünnep 2025-ben
Agrárszektor  |  2025. október 31. 10:31
Az élelmiszergyártók sem értik a kormány újabb lépését