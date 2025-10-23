A hajegyenesítő és -simító termékeket használó nőknél 166 százalékkal magasabb a hasnyálmirigyrák kockázata.
A hallgatás csendje: bestiális gyilkosságok, feltáratlan tömegsírok sora Kőszegen, Bucsuban és Bozsokon
Kőszeg mellett, a Guba-hegyen, Bozsok és Bucsu határában még mindig emberi maradványok tömegét rejti a föld. Jelöletlen tömegsírok sora vár arra, hogy egyszer feltárják őket. Aki ma ezeket a helyeket keresi, elhanyagolt vadonban, hajdani dögtemetők mellett, az egykori osztrák–magyar határsáv sűrűjében jár. Noha mára ismert tény, hogy a II. világháború végóráiban a nyugati határszélre hurcolt magyar munkaszolgálatosokat a Magyar Királyi Honvédség tagjai pusztították el, az áldozatok mégsem kapják meg a mindenkit megillető kegyeletet. 80 év nem volt elég ahhoz, hogy a brutális kegyetlenséggel lemészárolt magyar munkaszolgálatosok százainak holttestét méltó módon eltemessék.
Ami viszont évtizedek óta változatlan: az a hallgatás fala. Ahogyan Frisch György, neves hazai holokausztkutató, a minap a Zsidó Szabadegyetem szombathelyi előadásán fogalmazott, élete egyik legnagyobb kudarcának tartja, hogy bár az elmúlt évtizedekben szinte minden levéltári anyagot sikerült összegyűjtenie, bizonyítani és beazonosítani a helyszíneket, a feltárás és a méltó emlékezés még mindig elmaradt. Különösen fájó példaként említette a Bozsok melletti, Kőszegtől mintegy 4 kilométerre fekvő területet, ahol az egykori dögkút mellett található az egyik legnagyobb, mintegy 400–500 holttestet rejtő tömegsír. A területen ma is marhák legelnek; a helyet mindössze egy tábla jelöli, még bekeríteni sem sikerült.
És ez sajnos nem az egyetlen tömegsír a nyugati határszélen, amely 80 éve arra vár, hogy feltárják, és a benne nyugvók megkapják a végtisztességet.
Az idei őszi Zsidó Szabadegyetem szombathelyi előadásain nemcsak a bozsoki, hanem a bucsui kényszermunkatáborról és az ott feltételezett tömegsírról is hallhattunk egy-egy előadást. A program során több kutató és helytörténész is megszólalt, akik a helyszínek tragikus múltját, a túlélők és tanúk elbeszéléseit, valamint a levéltári anyagokból rekonstruált eseményeket ismertették. Ezekből az előadásokból – és saját korábbi újságírói gyűjtéséből – szeretnénk most összefoglalni, milyen bestiális gyilkosságsorozat zajlott a II. világháború végnapjaiban a nyugati határszélen, és miért nem történt mind a mai napig érdemi előrelépés a méltó kegyeletadásban.
Célunk nem a részletes történeti elemzés, hanem annak felvázolása, hogyan válhatott ez a térség a magyar zsidó munkaszolgálatosok egyik legnagyobb jelöletlen temetőjévé – és hogyan maradhatott mindez nyolc évtized múltán is jószerével feldolgozatlanul.
Itt, a nyugati határszélen épült Hitler védelmi vonala, a Südostwall
Mind a mai napig alig tudnak róla, hogy a II. világháború végóráiban a nyugati határszélen, Kőszegen és környékén – Bozsokon, Rohoncon (Rechnitzben) és Bucsuban – tömeggyilkosságok sorozata zajlott. E térségben épült ugyanis a német hadsereg utolsó védvonala, a Drávától egészen Pozsonyig húzódó Südostwall („délkeleti fal”) egyik szakasza. Az építés magyar férfi és női kényszermunkások, munkaszolgálatosok ezreinek életét követelte.
Ahogy Frisch György szombathelyi előadásában is elmondta, a délkeleti falhoz Hitler személyesen ragaszkodott: ezzel tervezték Bécs előtt megállítani a szovjet csapatokat. Ennek érdekében a német hadvezetés egy védővonalat épített Pozsonytól a Rábáig, amelyet Südostwallnak neveztek. A védővonal elsősorban tankelhárító árkokból állt, hogy a harckocsik ne tudjanak áthaladni. Ezeket a földműveket 3-4 vonal mélységben ásatták ki, közéjük gyalogsági lövészárkok és egyéb védelmi állások kerültek. A munkát tízezrek végezték, közöttük magyar zsidó és civil munkaszolgálatosok, akiknek sorsa gyakran halálos küzdelem volt a túlélésért. A Szita Szabolcs történész által közölt adatok szerint közel 35 ezer magyar, úgynevezett „kölcsönzsidó” dolgozott ezen a védőálláson.
A védelmi vonalon – ez az előadások hozzászólásaiból is kiderült – a helyi lakosok is szép számmal dolgoztak, napidíjért foglalkoztatták őket, vagyis ők a munkájukért fizetést kaptak.
A háború végórában, amikor már nem zajlott sáncépítés, hanem csak erőltetett menetben történő visszavonulás, a legyengült, beteg, menetképtelen munkaszolgálatosokat az erdőszéli helyekre terelve kegyetlenül kivégezték és tömegsírokba hányták. A témát a mai napig számos tisztázatlan kérdés, kétely és téves információ övezi.
A legtöbbet kutatott tömegsír: Rohonc rejtélye
Évtizedek óta az egyik legismertebb és legmegrázóbb rejtély, miként lehetséges, hogy 80 év múltán sem sikerült megtalálni a magyar határhoz közeli Rohoncon lemészárolt magyar zsidó munkaszolgálatosok tömegsírjait.
A közelmúltban is legalább 16 alkalommal végeztek ásatásokat a térségben, és kilenc, L alakban elhelyezkedő tömegsírt is feltártak – ám a több száz ember földi maradványai továbbra is rejtve maradtak. A kutatások eddig eredménytelenül zárultak, s a helyszín máig a háború egyik legnagyobb feltáratlan tömeggyilkosságának helye. Tisztázatlan kérdés maradt az is, milyen szerepet játszott a Thyssen–Bornemisza grófi család a rémtettben, illetve, hogy jelentős vagyonuk és nemzetközi befolyásuk mennyiben hátráltatta az események valódi feltárását.
A rohonci mészárlás onnan is ismert a szélesebb nyilvánosság előtt, hogy Elfriede Jelinek Rohonc, avagy az öldöklő angyal című drámája ennek a borzalomnak állít emléket. A tragédia 1945. március 25-én történt: a rohonci kastély úrnője, Thyssen–Bornemisza Margit grófnő, gróf Batthyány Iván felesége – akit a túlélők és kortársak csak „az öldöklő angyalnak” neveztek – jó kapcsolatot ápolt a helyi náci vezetőkkel. Ők adtak parancsot a vasúton odaszállított, halálosan legyengült magyar zsidó munkaszolgálatosok „eltakarítására”.
Azon az éjszakán mintegy 180 munkaszolgálatost mészároltak le kegyetlen módon, majd jeltelen gödrökbe hányták őket – s az áldozatoknak a sírjukban sem adatott meg a nyugalom.
A rohonci vérengzés – ahogy látni fogjuk – szorosan összefüggött a Kőszegen és Bozsokon működő munkatáborok történetével, ahol korábban mintegy 7 ezer, Budapestről elhurcolt munkaszolgálatost tartottak embertelen körülmények között.
Azóta is mennek a találgatások, hová temették Rohoncon kivégzett munkaszolgálatosokat. Egyes beszámolók szerint a meggyilkoltak földi maradványait a szovjet hadsereg teherautói 1945 áprilisában – ismeretlen körülmények között – átszállították Bozsokra, magyar területre, ahol a holttesteket a még ma is feltáratlan tömegsírok rejthetik. Feltételezések szerint helyi szovjet tisztek, akiket az osztrákok megvesztegethettek, adtak parancsot a holttestek átszállítására az alig 3 kilométerre fekvő településre, ahol akkoriban még több nyitott sír is volt.
A nyugati határszélen azonban, bár a legismertebb Rohonc, nem ez az egyetlen tragikus helyszín. Kőszegtől lefelé, egészen Grazig számos erdei tömegsír tanúskodik arról, hogy a háború utolsó hónapjaiban a hasonló kegyetlenségek mindennaposnak számítottak. Az áldozatok maradványai pedig mindmáig jeltelen sírokban fekszenek, várva, hogy egyszer méltó módon emlékezhessen rájuk az utókor.
Hallgatás fala Bozsokon, már a magyar oldalon
„Emlékezetük nincs. A Südostwall építésének áldozatai” címmel tartott előadást a szombathelyi Zsidó Szabadegyetemen Frisch György, aki levéltári dokumentumokkal, kutatómunkával és személyes visszaemlékezésekkel is bizonyította: a Rohonctól mindössze 4 kilométerre, már magyar területen fekvő Bozsokon, egy szórványerdőben szintén található egy feltáratlan tömegsír, amelyről a helyi emlékezet mindmáig tud. Az elmúlt évtizedben annyit sikerült az ügyben elérnie, hogy a helyszínre egy fa emléktábla került, de a területet nem kerítették le. Mindmáig nem történt a helyszínen érdemi feltárás, sem tudományos vizsgálat.
A kutató elmesélte: a levéltári iratok és légi felvételek segítségével miként sikerült rátalálni, majd pontosítani a bozsoki tömegsírt: megtalálni a volt dögkút helyét, az úgynevezett Zsidódomb környékén fekvő területet, ahová becslése szerint 400–600 kivégzett munkaszolgálatos holtestét hányhatták össze.
Frisch György részletesen ismertette kutatásának állomásait, és bemutatta azokat a korabeli dokumentumokat és légi felvételeket is, amelyek alapján Bozsok környékén nem csupán egy, hanem több tömegsír is lehet.
A történész rámutatott: a háború után az akkori hatóságok tudtak a falvak határában eltemetett munkaszolgálatosokról, és törekedtek a méltó eltemetésükre.
- 1948. december 1-jén a járási főjegyző levelet írt az alispánhoz az „utak mentén, földeken eltemetett háborús halottak szabályszerű eltemetése” tárgyában.
- 1949. október 28-án pedig az alispán fordult levélben a honvédelmi miniszterhez, „Bozsok község hősi temetőjének karbantartása” címmel.
Mindkét dokumentum egyértelműen utal a bozsoki helyszínekre és az ott elhantolt áldozatok számára. A második levél Bucsu községet is megemlíti, ahol szintén jelöletlenül eltemetett munkaszolgálatosok nyugszanak.
A tervezett rendezés végül nem valósult meg, egyetlen kivétellel: egy mintegy 67 fő maradványait rejtő sír exhumálását végezték el. Egy 1956. évi rendőrségi jegyzőkönyv szerint ezeket az áldozatokat a szombathelyi temetőben helyezték örök nyugalomra.
Az 1950-es években életbe lépett egy országos rendelet, amely elrendelte a dögkutak betemetését – így a bozsoki dögkutat is felszámolták, és ezzel a tömegsír emléke lassan feledésbe merült. De semmi sem utal arra, hogy a munkaszolgálatosok földi maradványait valaha kihantolták volna, így minden jel szerint a holttestek ma is ott nyugszanak.
„Be kell vallanom, ez a holokausztkutatói életem legnagyobb kudarca” – mondta el előadása végén Frisch György: „Azt hittem, sikerül itt, a nyugati határszélen valamit létrehozni – egy emlékhelyet, egy közös emlékezetet. Hittem benne, hogy ha előássuk a dokumentumokat, ha mindent bizonyítunk, az majd számít. Nem számított. Kudarcról kudarcra haladtam. A Vas Megyei Levéltárban megtaláltuk az eredeti iratokat, de az illetékeseket nem hatotta meg. Semmi nem történt. Csak egyet kérek: higgyék el, amit találtunk, az igaz. Ezek a helyek léteznek, és az emberek, akik ott haltak meg, valóságosak voltak. A föld alatt ma is ott vannak. Ez a mi eltemetett múltunk.”
A bozsoki Sibrik-kastély és dr. Végh Gyula története
A Bozsok patak mellett, a község északi végén álló Sibrik-kastély késő reneszánsz eredetű, falai legnagyobb része a XVI–XVII. századból való. A II. világháború alatt itt élt dr. Végh Gyula, az Iparművészeti Múzeum korábbi igazgatója és felesége, Wimpffenn Mária grófnő. A kastély mögötti melléképületekbe szállásolták el a munkaszolgálatosokat – mesélte Frisch György a bozsoki tömegsír kapcsán.
Dr. Végh Gyula fantasztikus ember volt, aki megszenvedte a fasiszta időket, de ahogy tudta, segítette a munkaszolgálatosok életét. A háború után a kastélyt a határőrség majd a TSZ vette igénybe, végül csak a könyvtárszobája és egy szoba maradt meg számára. 1951-ben, amikor az utolsó helyiséget is ki akarták sajátítani, az incidens tragikus véget ért: hivatalos verzió szerint a papírvágó késsel próbált védekezni, és öngyilkosságot követett el, valójában azonban egy ÁVH-s közbelépés során kapott halálos lövést.
Végh munkásságát kéziratokban őrizték meg, az Országos Széchényi Könyvtárban ma is megtalálhatók a dokumentumok. A feljegyzések objektíven rögzítik, hogy mi történt a birtokon, ahol a környező istállókba 7 ezer munkaszolgálatost szállásoltak el. Ezek a források a leghitelesebb leírásai a történteknek, amelyek később publikálásra is kerültek.
A kőszegi tábor és az itt feltáratlan tömegsírok
A háború utolsó hónapjaiban Kőszegen legalább öt helyszínen tartottak fogva zsidó munkaszolgálatosokat: a sörgyárban, a Czeke-féle téglagyárban, a városi téglagyárban, a Wechter-féle fenyőmagpergető üzemben, és a Weidl-malomban. 1944 novemberétől több mint 8 ezer zsidó munkaszolgálatost hurcoltak a patinás kisvárosba és környékére, akiket a Südostwall védelmi vonal építésére kényszerítettek.
A korabeli dokumentumok szerint a kőszegi munkatábort 1945. március 23–24-én ürítették ki – a foglyok egy részét gyalogmenetben, másokat vasúton hajtottak Rohonc felé.
Kőszegen működött az egyetlen magyarországi tábor is, ahol tömeges gyilkosságokat is végrehajtottak – felfoghatatlan embertelenséggel. 1985-ben, a volt téglagyár közelében emlékművet állítottak. A Guba-hegyen és a Lovagló-dűlőn található tömegsírok azonban mind a mai napig jeltelenek, jóllehet ott is kivégzett magyar munkaszolgálatosok százai nyugszanak.
Az egyik legismertebb terület egykor dögtemető volt, ahová szekereken szállították az állati tetemeket. Ott 1947 márciusában több száz ember maradványait exhumálták, majd Budapestre, a Kozma utcai temetőbe szállították. Itt 760 koporsót helyeztek el, bennük mintegy 2500 áldozat maradványaival. A kőszegi terület teljes feltárása azonban soha nem történt meg. Sok száz ember maradványa máig a helyszínen nyugodhat. A területet később határsávnak nyilvánították, és erdőt telepítettek rá, ezzel elzárva a múlt emlékeit.
2004-ben, amikor két tanár a Lovagló-dűlőn emberi csontokra bukkant, újra felszínre került a feledésbe merült tragédia. Az Igazságügyi Szakértői és Kutatóintézet munkatársai 2008-ban részleges feltárást végeztek, és megállapították, hogy további tömegsírok is lehetnek a környéken. A maradványokat végül visszatemették, abban a reményben, hogy a helyszínt emlékhellyé nyilvánítják – ez azonban azóta sem történt meg.
Bucsu község munkaszolgálatos táborai és tömegsírjai
Szintén mindmáig feltáratlan rejtély, mi is történt valójában Rohonctól légvonalban 10-12km-re, a magyar határszéli kis faluban, Bucsuban is. A témáról Tálas Kolos István helytörténész tartott előadást a Zsidó Szabadegyetemen, „Munkaszolgálat és tömegsír Bucsu községben, 1944–1945” címmel. Tálas, aki jogász és politológus, de itt helytörténeti kutatóként mutatta be munkáját, elmondta, hogy a kutatása Bács Pál holokauszt-túlélő naplójára épült, amelyből egyáltalán sejthető Bucsu szerepe a munkaszolgálatban. A napló mellett népbírósági iratokat, a soproni és szombathelyi levéltárak anyagait, valamint magyar és osztrák szakirodalmat dolgozott fel, de próbált a helyiektől is érdemi információkat begyűjteni.
A korabeli visszaemlékezések szerint Bucsu környékén több munkaszolgálatos tábor is működött. Az első osztagok 1944. december 5-én érkeztek. A táborok közül kettőt a falu határában hoztak létre: egyet északon, egyet a Szombathely felőli úton, és egy harmadik, északra fekvő tábort, a Sonnevend-birtok majorjánál, ahol körülbelül 600 munkaszolgálatost helyeztek el istállókban, pajtákban és nyitott fészerekben. Az épületek ma már nem állnak, de a helyszínt korabeli feljegyzések és térképek alapján azonosítani lehetett.
A munkaszolgálatosok a Bucsu körüli védőálláson dolgoztak. Feladatuk árkok, tankcsapdák ásása és barakkok építése volt. Ahogy Bács Pál holokauszt-túlélő visszaemlékezésben írja: „Munkahelyünk a falu határán túl erősen síkságos vidék, ahol nekünk tankcsapdákat és árkokat kell ásnunk. Német felvigyázóink kezdetben megengedték, hogy tüzet rakhassunk, ahol elgémberedett kezünket melegíthetjük, de később ezt a »"kegyet«" is megtiltották. A föld felszíne mélyen megfagyva, szinte szikrázik a csákány alatt. Naponta és fejenként kb. 2 métert kell ásnunk 2 méter mélységben, igen nehéz munka, de én hamar belejövök, annál nehezebben Apa. Besegítek neki, közösen csináljuk a mi 4 méterünket.”
A munkaszolgálatosok mindennapjai rendkívül kemények voltak. Reggel 5-kor ébresztő, ekkor 2 dl répaleves vagy feketekávé jutott nekik. 6 órakor sorakozó, és ekkor kapták az egész napra elegendő 40 dkg kenyeret. A munka általában reggel 7-től délután 5-ig tartott, attól függően, hogy a kijelölt feladatot el tudták-e végezni. A vacsora egy csajka főzelék volt, visszaemlékezések szerint bab vagy krumpli.
A helyi lakosok közül csak kevesen nyújtottak segítséget, például a Malovits család. A bucsuiak elbeszélésük szerint nagyon sajnálták a munkaszolgálatosokat, próbáltak nekik élelmet adni, és elindult egyfajta csereüzlet is: a munkaszolgálatosok órákat adtak kenyérért vagy húsért, a falusiak pedig pénzre váltották, például egy disznóöléskor odacsenték a hús egy részét. Ez azonban hamar véget ért: egy Kovács Gyula nevű bucsui lakos egyszer élelmet adott egy munkaszolgálatosnak, amit a nyilasok észrevettek, megverték, majd az elbeszélések szerint a mai tűzoltószertárnak helyet adó akkori fogdaépületbe zárták.
A németek létszámára Jellasics Hermina bucsui visszaemlékezése adhat támpontot. Amikor a németek bevonultak, keresniük kellett egy olyan szakácsnőt, aki jól beszél németül. Ezt a feladatot egy a majorban dolgozó cselédlány vállalta. Visszaemlékezésében írja, hogy 80 főre főzött, ebből következtethetünk, hogy a faluban körülbelül 80 német tartózkodott.
A bucsui táborokban az őrök közül a legismertebb a legszadistább őrt Brucknernek hívták – a kutató a Soproni Népbíróságnál találta meg a peranyagát. Bruckner tanúvallomásából kiderül, hogy sváb származású volt, bár magyar állampolgárként is csak a németet tekintette anyanyelvének, ezért gyakorlatilag csak németül kommunikált. Kőszegen tolmácsként szolgált a katonai elnökségnél, majd Bucsura küldték magyar–német tolmácsként. Később, a háború után, a Soproni Népbíróság első fokon kötél általi halálra ítélte. Az ítélet szerint lelőtt egy munkaszolgálatost, aki házról házra kopogtatott élelemért, egy másikat, aki lemaradt a menetből, és egy harmadikat, aki lehajolt, hogy répát szedjen. Bár a vallomások ennél jóval több gyilkosságról számoltak be, a népbíróság végül csak ötöt talált bizonyítottnak.
Bruckner fellebbezett, de a Népbíróságok Országos Tanácsa helybenhagyta az ítéletet. A másodfokú döntés nagy médiavisszhangot kapott: beszámolt róla a Népszava, a Népszabadság, a Világ, a Kossuth Népe és a Magyar Nemzet is. Később azonban kegyelmet kapott: az eredeti halálbüntetést életfogytig tartó kényszermunkára változtatták 1948-ban, újabb kegyelmet 1957-ben kapott, és 1960-ban szabadult.
A tömegsírok kutatása kapcsán kiderült, hogy a súlyos betegeket Bucsuban, az erdőben végezték ki. Ennek a sírnak a pontos helyéről egyelőre nincs további információ. Ugyanakkor ismert egy másik tömegsír is: már 1949-ben a Vas vármegyei alispánnak tudomása volt arról, hogy Bucsuban létezik egy tömegsír. A helyiek is emlékeznek rá, és állításuk szerint az 1950-es évek elején exhumálások is történtek, bár ezekről szintén nincs pontos adat.
A magyarok felelőssége és a hallgatás csendje
„Nem csupán a németek hajszolták a magyar munkaszolgálatosokat. Sajnos sok esetben magyar nyilasok és helyi fiatalok – növendékek, ifjak – voltak azok, akik a zsidó munkaszolgálatosok felügyeletét látták el, és követték el a Bozsokon és más helyszíneken történt szörnyűségeket." – közölte szombathelyi előadásában Frisch György, aki szerint ez különösen fájdalmas, mert a tett és a hallgatás cinkosságot szült. Sok magyar családból egy, két, három gyerek is részt vett annak idején a kegyetlenségekben – a kutató szerint ez lehet az oka a Kőszeg környéki falvakban tartó évtizedeken át tartó hallgatásnak.
Hasonló a helyzet Rohoncon is, ahol ma már csak osztrákok élnek. A helyi közösség nem segíti elő a holokauszt emlékezetének fenntartását, mert pontosan tudják, mi történt, és mit tettek ott a zsidó munkaszolgálatosokkal.
