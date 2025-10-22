2025. október 22. szerda Előd
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Végleg bezárhat az ország egyik legszebb kilátója: most hétvégén még felmászhatsz rá
HelloVidék

Végleg bezárhat az ország egyik legszebb kilátója: most hétvégén még felmászhatsz rá

HelloVidék
2025. október 22. 09:45

A Gödöllői-dombság gyöngyszeme, a Sasbérci-kilátó, lehet, hogy már csak napokig látogatható. Az üzemeltetők bizonytalan jövőről beszélnek, a természetjárók pedig attól tartanak, végleg bezár a legendás torony.

A tavasztól őszig, kizárólag hétvégente és ünnepnapokon nyitva tartó Sasbérci-kilátó idén október 23–25. között fogadja utoljára a látogatókat – derült ki az üzemeltetők Facebook-bejegyzéséből. Bár az őszi zárás minden évben megszokott, most azonban aggasztó sorokkal folytatódott a közlemény: „A kilátó 2026-os nyitva tartása egyelőre bizonytalan.” - írták.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A poszt alapján nem kizárt, hogy ez a hosszú hétvége lesz az utolsó alkalom, amikor bárki felmászhat a toronyba, ahonnan a Börzsönytől egészen a Mátráig, sőt, tiszta időben a Tátráig is ellátni. A bejegyzés nem részletezi, mi áll a bizonytalan jövő hátterében, ám a természetkedvelők közösségi oldalakon máris aggodalmukat fejezték ki.

Több mint egy évszázados történet

A Sasbérci-kilátó története a 20. század elejére nyúlik vissza. Az épületet Pappenheim Szigfrid gróf építtette az 1910-es években felesége kérésére, bajor mintára. A torony eredetileg vadászkastélyként és kilátóként is szolgált: a földszinten a gróf erdésze lakott, az emeleti szobák pedig a tulajdonos és vendégei kényelmét biztosították a vadászatok idején.

Az államosítást követően a torony sorsa megpecsételődött – az 1950-es évekre teljesen elhagyatottá vált, és csak az ezredfordulón indult meg a megmentése. A felújítás 2001-ben kezdődött, és 2002 óta újra a túrázók kedvelt célpontja.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Korábban a Sasbérci-kilátó környékére szálláshelyet és erdei iskolát is terveztek, ám ezek a fejlesztések végül nem valósultak meg. Most, több mint húsz évvel az újjászületése után, ismét bizonytalanná vált a torony sorsa. A természetbarátok és a környékbeli települések remélik, hogy a kilátó nem zár be végleg, hiszen a környék egyik legnépszerűbb kirándulóhelye, és fontos szerepet tölt be a helyi turizmusban.

Aki szeretne még egyszer felmászni a Sasbérci-kilátóba, annak érdemes most hétvégén útnak indulni – lehet, hogy hosszú időre ez lesz az utolsó alkalom, hogy a torony tetejéről megcsodáljuk Magyarország egyik leglenyűgözőbb panorámáját.
Címlapkép: Getty Images
#mátra #turizmus #látványosság #kirándulás #bezárás #gödöllő #október 23 #hellovidék #börzsöny #kilátó

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:22
10:14
10:00
09:52
09:45
Pénzcentrum
Megszólalt az OTP biztonsági tanácsadója: hiába minden fejlesztés, ha önként adják csalóknak a pénzüket a magyarok
Megvan a dátum, mikor érjük utol Ausztriát: brit kutatás igazolja, pár év és a magyar gazdaság lenyomja a nyugati bezzegországokat
Borsos árat fizetnek a magyarok az EU-ellenességükért: így sodorja gazdasági lejtőre az egész régiót a bizalmatlanság
Ezek a legbarátságosabb országok Európában 2025-ben: Magyarország a fasorban sincs
Roham indul a hosszú hétvégén, csurig lesznek a wellness szállók: brutál pénzt költenek a családok
NAPTÁR
Tovább
2025. október 22. szerda
Előd
43. hét
Október 22.
A dadogás elfogadásának nemzetközi világnapja
Október 22.
cAPS lOCK vILÁGNAP
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Elvonultan él, itt lelt menedékre a Halhatatlanok Társulatának új tagja: “A lelkem mélyén vidéki ember vagyok”
2
4 hete
Most érkezett! Brutálisan megverték a Nemzeti Színház egykori színészét: sérülései megrázóak
3
3 hete
Megszereztük a palócleves eredeti receptjét: kevesen tudják, hogy valójában így készül
4
2 hete
Kiégtek a multinál, és jurtába költöztek a Balaton-felvidéken – videón mutatják meg új életüket
5
6 napja
Ennyi volt, lehúzza a rolót Csernus Imre egri étterme: kiderült, ez nyílik majd a helyén
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lehetséges legnagyobb kár (MPL)
az az elvileg legrosszabb eset, amelyhez az objektum megsemmisülése mellett az összes még adódó költségeket (bontás, jogi védelem stb.) is figyelembe veszik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 22. 10:00
Borsos árat fizetnek a magyarok az EU-ellenességükért: így sodorja gazdasági lejtőre az egész régiót a bizalmatlanság
Pénzcentrum  |  2025. október 22. 06:28
Legendás karácsonyi terméket akcióz le a Penny: ezzel most beelőzik a Lidlt, egy botlban lehet csak 3 darab lesz egy nap
Agrárszektor  |  2025. október 22. 09:03
Elindult a megsemmisítés: több ezer hektárt vizsgáltak át Magyarországon