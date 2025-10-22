Palatinus fürdő területén kialakított fénypark idén „Varázsvilág” tematikával várja az érdeklődőket.
Végleg bezárhat az ország egyik legszebb kilátója: most hétvégén még felmászhatsz rá
A Gödöllői-dombság gyöngyszeme, a Sasbérci-kilátó, lehet, hogy már csak napokig látogatható. Az üzemeltetők bizonytalan jövőről beszélnek, a természetjárók pedig attól tartanak, végleg bezár a legendás torony.
A tavasztól őszig, kizárólag hétvégente és ünnepnapokon nyitva tartó Sasbérci-kilátó idén október 23–25. között fogadja utoljára a látogatókat – derült ki az üzemeltetők Facebook-bejegyzéséből. Bár az őszi zárás minden évben megszokott, most azonban aggasztó sorokkal folytatódott a közlemény: „A kilátó 2026-os nyitva tartása egyelőre bizonytalan.” - írták.
A poszt alapján nem kizárt, hogy ez a hosszú hétvége lesz az utolsó alkalom, amikor bárki felmászhat a toronyba, ahonnan a Börzsönytől egészen a Mátráig, sőt, tiszta időben a Tátráig is ellátni. A bejegyzés nem részletezi, mi áll a bizonytalan jövő hátterében, ám a természetkedvelők közösségi oldalakon máris aggodalmukat fejezték ki.
Több mint egy évszázados történet
A Sasbérci-kilátó története a 20. század elejére nyúlik vissza. Az épületet Pappenheim Szigfrid gróf építtette az 1910-es években felesége kérésére, bajor mintára. A torony eredetileg vadászkastélyként és kilátóként is szolgált: a földszinten a gróf erdésze lakott, az emeleti szobák pedig a tulajdonos és vendégei kényelmét biztosították a vadászatok idején.
Az államosítást követően a torony sorsa megpecsételődött – az 1950-es évekre teljesen elhagyatottá vált, és csak az ezredfordulón indult meg a megmentése. A felújítás 2001-ben kezdődött, és 2002 óta újra a túrázók kedvelt célpontja.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Korábban a Sasbérci-kilátó környékére szálláshelyet és erdei iskolát is terveztek, ám ezek a fejlesztések végül nem valósultak meg. Most, több mint húsz évvel az újjászületése után, ismét bizonytalanná vált a torony sorsa. A természetbarátok és a környékbeli települések remélik, hogy a kilátó nem zár be végleg, hiszen a környék egyik legnépszerűbb kirándulóhelye, és fontos szerepet tölt be a helyi turizmusban.
Aki szeretne még egyszer felmászni a Sasbérci-kilátóba, annak érdemes most hétvégén útnak indulni – lehet, hogy hosszú időre ez lesz az utolsó alkalom, hogy a torony tetejéről megcsodáljuk Magyarország egyik leglenyűgözőbb panorámáját.
„Szeretnénk lovakat, marhákat, tyúkokat tartani, és mindent, amit csak lehet, magunk megteremteni” – mesélte Zsuzsi, aki gyerekkorában is állatok között nőtt fel.
Novembertől komoly változások várják a vendégeket Európa legnagyobb termáltavánál. Átalakul a belépési rend, megszűnnek a napijegyek, és a nyitvatartás is módosul.
Ha nem is olyan nagy mértékben, mint a Dél-Alföldön, de Somogyban is megkezdődött az erdők száradása. A szakemberek egészen drámai képet festenek le a következő...
A sütőtök nemcsak ősszel, hanem egész évben remek alapanyag lehet levesekhez, pitékhez, pürékhez és egyéb ételekhez. Azonban a sokféle tök között könnyen elveszhetünk. Hogyan válasszunk...
Nem mindennapi mentőakció zajlott Balatonalmádiban: a Bakonyi Denevérvédelmi Alapítvány önkéntesei 18 fehérszélű törpedenevért szabadítottak ki egy felújítás alatt álló házból.
A több mint 300 éves kastélyt Szombathelyen bérlakásokká alakították, és pár évek még lakók lakták. Azóta csak üres és várja további sorsát.
A főúri rezidenciák parkjaiban sétálgatva élvezhetjük az ősz ezernyi színeit, ha pedig történetesen esik az eső, bent a termekben számtalan különleges tárlatot és interaktív élményt...
Itt az őszi gyepszellőztetés ideje: ez a gyepszellőztetés menete, fontos az őszi gyeptrágya használata
Hogyan történik a gyepszellőztetés ősszel és az őszi gyeptrágya használata? Nézzük, mi mindent kell tudnunk az őszi gyepszellőztetés menetéről, a gyakori hibalehetőségekről!
Október derekán dübörög a magyar birsalma szezonja: ez a különleges gyümölcs zölden szinte ehetetlen, azonban kiváló kompót, lekvár, birsalmasajt készíthető belőle.
Nagyívű fejlesztési program indul Sarkadon: a város mintegy 960 millió forint támogatást nyert el a az EU-tól a TOP Plusz program keretében.
Október 19-én irány a Szegedi Tudományegyetem Füvészkertje! Szórakoztató programok sora, a tökfélék színes világa vár, és még a trópusi lepkekertbe is benézhetsz!
Elkeserítő a helyzet a kiszáradó Holt-Tiszánál: mentik a halakat, de 42 mázsának így is pusztulnia kellett
A 60 hektáros Gói-tói Holt-Tisza vízszintje drámaian lecsökkent, ezért a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége az utóbbi napokban sürgős halmentést hajtott végre.
Hosszúhetény a világ turisztikai térképére került: a festői mecseki falu bekerült az ENSZ Turisztikai Világszervezetének „Best Tourism Villages” programjába.
Elárasztotta a Tisza-tavat őseink titkos csemegéje: most te is gyűjtheted a desszertnek való sulyomot
Ronda, szúrós, de mennyei vízparti csemege, mi az? Épp szüretelik a Tisza-tónál a sulyomot. Főzve, sütve is ehető – sőt, korábban őseink téli élelmiszerként is...
A rendszerváltás utáni Magyarország egyik legszerencsétlenebb beruházása volt a balatonfüredi görög falu, amire most lakópark épül, ami elvileg nem lesz majd tájidegen.
Kígyóészlelések borzolják a kaposváriak idegeit: mit tegyünk, ha saját kertünkben bukkan fel egy ilyen állat?
Különös látogató bukkant fel Kaposváron, a Donner városrész egyik családi házának udvarán: egy helyi nő kígyót talált a kertjében.
Magyarország egyik legkülönlegesebb ártéri erdejében, a Gemencben új fejezet kezdődik: több mint 799,9 millió forintos beruházás indul a Gemenci Ökoturisztikai Központ és az Erdei Vasút...
Füvesítés ősszel: mikor van az őszi füvesítés ideje, mik a füvesítés lépései? Mik a füvesítés előtti talaj előkészítés lépései, hogyan történik a füvesítés előtti gyomirtás?
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.