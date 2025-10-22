Végleg bezárhat az ország egyik legszebb kilátója: most hétvégén még felmászhatsz rá

A Gödöllői-dombság gyöngyszeme, a Sasbérci-kilátó, lehet, hogy már csak napokig látogatható. Az üzemeltetők bizonytalan jövőről beszélnek, a természetjárók pedig attól tartanak, végleg bezár a legendás torony.

A tavasztól őszig, kizárólag hétvégente és ünnepnapokon nyitva tartó Sasbérci-kilátó idén október 23–25. között fogadja utoljára a látogatókat – derült ki az üzemeltetők Facebook-bejegyzéséből. Bár az őszi zárás minden évben megszokott, most azonban aggasztó sorokkal folytatódott a közlemény: „A kilátó 2026-os nyitva tartása egyelőre bizonytalan.” - írták.

A poszt alapján nem kizárt, hogy ez a hosszú hétvége lesz az utolsó alkalom, amikor bárki felmászhat a toronyba, ahonnan a Börzsönytől egészen a Mátráig, sőt, tiszta időben a Tátráig is ellátni. A bejegyzés nem részletezi, mi áll a bizonytalan jövő hátterében, ám a természetkedvelők közösségi oldalakon máris aggodalmukat fejezték ki.

Több mint egy évszázados történet

A Sasbérci-kilátó története a 20. század elejére nyúlik vissza. Az épületet Pappenheim Szigfrid gróf építtette az 1910-es években felesége kérésére, bajor mintára. A torony eredetileg vadászkastélyként és kilátóként is szolgált: a földszinten a gróf erdésze lakott, az emeleti szobák pedig a tulajdonos és vendégei kényelmét biztosították a vadászatok idején.

Az államosítást követően a torony sorsa megpecsételődött – az 1950-es évekre teljesen elhagyatottá vált, és csak az ezredfordulón indult meg a megmentése. A felújítás 2001-ben kezdődött, és 2002 óta újra a túrázók kedvelt célpontja.

Korábban a Sasbérci-kilátó környékére szálláshelyet és erdei iskolát is terveztek, ám ezek a fejlesztések végül nem valósultak meg. Most, több mint húsz évvel az újjászületése után, ismét bizonytalanná vált a torony sorsa. A természetbarátok és a környékbeli települések remélik, hogy a kilátó nem zár be végleg, hiszen a környék egyik legnépszerűbb kirándulóhelye, és fontos szerepet tölt be a helyi turizmusban.

Aki szeretne még egyszer felmászni a Sasbérci-kilátóba, annak érdemes most hétvégén útnak indulni – lehet, hogy hosszú időre ez lesz az utolsó alkalom, hogy a torony tetejéről megcsodáljuk Magyarország egyik leglenyűgözőbb panorámáját.