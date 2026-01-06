2026. január 6. kedd Boldizsár
-3 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kiadták a figyelmeztetést, életveszély, ami a Balatonnál történik: erre fel kel készülni
HelloVidék

Kiadták a figyelmeztetést, életveszély, ami a Balatonnál történik: erre fel kel készülni

MTI
2026. január 6. 09:02

Napokon belül összefüggő jégtakaró alakulhat ki a Balaton nyílt vízfelületén, ám a jég vastagsága és minősége egyelőre nem teszi lehetővé a sportolást. A szakemberek szerint a tartós hideg önmagában nem elég: a hóval borított jég különösen veszélyes lehet.

A Balaton nyílt vízfelületén napokon belül kialakulhat az összefüggő jégtakaró, ugyanakkor annak minősége egyelőre nem teszi lehetővé a sportolást – közölte a HungaroMet Zrt. hétfőn a Facebook-oldalán.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Felidézték: a 2000-es évek elején a tó jellemzően már januárra befagyott, és nem volt ritka a 20 centiméter körüli jégvastagság sem. Az elmúlt években ezzel szemben alig jelent meg jég a nyílt vízen, komolyabb befagyásra legutóbb 2017 elején volt példa, amikor a parttól távolabb is átlagosan 30 centiméter vastag jég alakult ki.

Kapcsolódó cikkeink:

A tájékoztatás szerint a Balaton vize jelenleg 1 Celsius-fokos, az öblökben azonban már megjelent a jég. A következő napokban tartósan fagypont alatti léghőmérséklet várható a tó környezetében, a part mentén pedig mintegy 10 centiméteres hótakaró is kialakulhat.

Ezek a körülmények kedveznek annak, hogy a nyílt vízen is összefüggő jég jelenjen meg, ám annak állapota rövid távon még nem lesz alkalmas sportolásra. A HungaroMet hangsúlyozta: a megfelelő minőségű jéghez nemcsak tartós hidegre, hanem hómentes felszínre is szükség van, mivel a hóréteg rontja a jég teherbírását.
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #időjárás #veszély #tél #hó #jég #hideg #hellovidék #hungaromet #fagypont

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:08
09:02
08:44
08:30
08:15
Pénzcentrum
Ezek lehetnek 2026 csúcsbefektetései: még nem késő beszállni, nagyot nyerhet, aki jól taktikázik
Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza
Otthon Start: így drágultak háromszorosára a lakások itthon - mi jön 2026-ban a magyar lakáspiacon?
Ezért támadta meg Trump valójában Venezuelát? Már látszik a mesterterv, minden egy irányba mutat
Teszten Elon Musk legújabb dobása: alaposan felturbózták a Tesla slágerautóját, 600+ lóerővel támad
NAPTÁR
Tovább
2026. január 6. kedd
Boldizsár
2. hét
Január 6.
Vízkereszt
Január 6.
Farsang (Január 6 - Február 17)
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Új invazív csúcsragadozó terjed észrevétlenül Magyarországon: már a Szigetközt is elfoglalta
2
3 hete
Letérkövezik a Balaton egyik legszebb sétányát: ezeréves hangulatot öntenek betonba
3
4 hete
Eladó a magyar pecások kedvenc horgászparadicsoma: privát szigettel és 35 milliós halállománnyal
4
3 hete
Drámai a helyzet a Velencei-tónál: eltűnt a víz kétharmada, a horgászok csalódottak + Videó
5
1 hete
Íme, az év legjobb receptjei: ezeket a különleges régi magyar ételeket főztük meg 2025-ben
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelbiztosítás
a hitelezésből eredő kockázatok és károk fedezetéül szolgáló biztosítási forma. A biztosított mindig a hitelező.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 6. 08:00
Máris letérdelt a fél ország a hó miatt: kimaradó buszok, őskáosz a közlekedésben
Pénzcentrum  |  2026. január 6. 07:17
Kiadták a riasztást a havazás miatt: 20-30 centi hó is lehet, mutatjuk, hol
Agrárszektor  |  2026. január 6. 08:16
Hatalmas hó ömlik ma ezekre a megyékre: mutatjuk, hol, mi várható