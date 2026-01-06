Kiadták a figyelmeztetést, életveszély, ami a Balatonnál történik: erre fel kel készülni

Napokon belül összefüggő jégtakaró alakulhat ki a Balaton nyílt vízfelületén, ám a jég vastagsága és minősége egyelőre nem teszi lehetővé a sportolást. A szakemberek szerint a tartós hideg önmagában nem elég: a hóval borított jég különösen veszélyes lehet.

A Balaton nyílt vízfelületén napokon belül kialakulhat az összefüggő jégtakaró, ugyanakkor annak minősége egyelőre nem teszi lehetővé a sportolást – közölte a HungaroMet Zrt. hétfőn a Facebook-oldalán.

Felidézték: a 2000-es évek elején a tó jellemzően már januárra befagyott, és nem volt ritka a 20 centiméter körüli jégvastagság sem. Az elmúlt években ezzel szemben alig jelent meg jég a nyílt vízen, komolyabb befagyásra legutóbb 2017 elején volt példa, amikor a parttól távolabb is átlagosan 30 centiméter vastag jég alakult ki.

A tájékoztatás szerint a Balaton vize jelenleg 1 Celsius-fokos, az öblökben azonban már megjelent a jég. A következő napokban tartósan fagypont alatti léghőmérséklet várható a tó környezetében, a part mentén pedig mintegy 10 centiméteres hótakaró is kialakulhat.

Ezek a körülmények kedveznek annak, hogy a nyílt vízen is összefüggő jég jelenjen meg, ám annak állapota rövid távon még nem lesz alkalmas sportolásra. A HungaroMet hangsúlyozta: a megfelelő minőségű jéghez nemcsak tartós hidegre, hanem hómentes felszínre is szükség van, mivel a hóréteg rontja a jég teherbírását.