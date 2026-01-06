Január 6. vízkereszt napja – a karácsony záróakkordja és a farsang kezdete. Őseink szerint ezen a napon űzték el a bajt, és itt derül ki,...
Idős férfi halt meg egy szombathelyi áruházban: egy órán át küzdöttek az életéért, de hiába
Vasárnap délelőtt tragédia történt a szombathelyi Borostyánkő áruházban: egy 60 év feletti férfi rosszul lett, és a hosszan tartó újraélesztési kísérletek ellenére a helyszínen életét vesztette - közölte a Nyugat.hu.
Vasárnap délelőtt, kevéssel 11 óra előtt riasztották a mentőszolgálatot a szombathelyi bevásárlóközpontba, miután egy idősebb férfi összeesett, és leállt a keringése. A helyszínre három mentőegység érkezett, személyzetük azonnal megkezdte az életmentő beavatkozást.
A beavatkozás a mozgólépcső közelében zajlott. A rendőrség biztosította a területet, és takarókkal védte a helyszínt a kíváncsiskodó tekintetek elől, amíg a mentősök dolgoztak. Ez idő alatt sem a lépcsőt, sem a mozgólépcsőt nem használhatták a vásárlók, így az emeleti üzletek megközelítése átmenetileg lehetetlenné vált.
A mentőszolgálat munkatársai több mint egy órán keresztül küzdöttek a férfi életéért, ám minden erőfeszítésük ellenére sem sikerült stabilizálni az állapotát. Az idős férfi a helyszínen hunyt el.
Egy rosszul elsült „diákcsíny” miatt hétfőn közel negyven diák és dolgozó lett rosszul a zalaegerszegi Deák Ferenc Technikumban, többeket kórházba kellett szállítani.
