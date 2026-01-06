Sergio Pérez keserű szavakkal értékelte a Red Bullnál töltött négy évét, amikor Max Verstappen csapattársaként versenyzett.
Megvan a Chelsea új edzője: sok éves szerződést kötött, vele elindulnak felfelé?
Liam Rosenior lett a Chelsea új vezetőedzője: a londoni klubbal 2032-ig szóló szerződést kötött, a partnercsapat Strasbourgtól érkezik - közölte a The Guardian.
A szakember hétfőn tárgyalt a pozícióról, majd kedden sajtótájékoztatón jelentette be távozását a Strasbourgtól. Elmondta, hogy több klub, köztük Bajnokok Ligája-szereplők is érdeklődtek iránta, de a Chelsea ajánlatát nem tudta visszautasítani.
Enzo Maresca múlt héten viharos körülmények között hagyta el a Stamford Bridge-et, ezt követően Rosenior azonnal a legesélyesebb jelöltté vált. A kinevezést ugyanakkor némileg hátráltatta, hogy a Chelsea-t és a Strasbourgot egyaránt tulajdonló BlueCo befektetési csoportnak mindkét klub érdekeit szem előtt kellett tartania. A francia együttesnél Gary O'Neil az egyik fő esélyes az edzői posztra.
Rosenior a Strasbourgnál töltött másfél évet pályafutása eddigi legjobb időszakának nevezte. Csapatával jelenleg a Ligue 1 hetedik helyén állnak. A korábbi Hull-edző három Chelsea-sportigazgatóval is régóta jó kapcsolatot ápol, és nem kell jelentős taktikai váltást végrehajtania Maresca örökségéhez képest sem.
A Premier League-ben ötödik helyen álló Chelsea szerdán a Fulham vendége lesz, jövő héten pedig a Ligakupa elődöntőjének első mérkőzésén az Arsenalt fogadja. Rosenior két asszisztensét, Kalifa Cissét és Justin Walkert, valamint a Strasbourg elemzőjét, Ben Warnert is magával viszi Londonba.
A helyszíni szemle még zajlik, a halál pontos okát a boncolás állapítja meg.
Spanyol sajtóhírek szerint Lionel Messi rövid időre visszatérhet Európába: az amerikai bajnokság februári rajtjáig a Liverpoolnál folytathatja pályafutását.
Dudás Miklós ígéretes sportkarriert tudhatott maga előtt, végül szerzett is világbajnoki aranyat. Évekkel ezelőtt fejezte be az élsportot egy eltiltás után.
Novak Djokovic kilép a saját maga alapította Profi Teniszezők Szövetségéből (PTPA), mert már nem tud azonosulni a szervezet jelenlegi irányvonalával.
Mindössze 34 évesen elhunyt Dudás Miki világbajnok kajakozó.
Luke Littler 18 éves korára nyert egymást követő két dartsvilágbajnokságot, most arról beszélt, elérhetőnek tartja-e a legendás Phil Taylor 16 világbajnoki címének megdöntését.
A Manchester United menesztette Ruben Amorim vezetőedzőt, miután a csapat jelenleg a hatodik helyen áll a Premier League-ben
Az utolsó perceket tölti állásában a United edzője? Most már tényleg lejárhatott a türelem, utódot keres a klub
Rúben Amorim helyzete egyre bizonytalanabb a Manchester Unitednél, miután nyílt konfliktus alakult ki közte és Jason Wilcox sportigazgató között.
Drámai mezőnygól-kihagyás, nagy győzelmek és egymás eredményinek fontossága: így alakult az NFL legutolsó alapszakaszhete.
A többszörös világbajnok brit nehézsúlyú ökölvívó, Tyson Fury ismét visszatérésre készül: közösségi oldalán jelezte, hogy Thaiföldön kezdte meg felkészülését következő mérkőzésére.
Az IFFHS közzétette 2025-ös góllövőlistáját, amelynek élén a Real Madrid francia csatára, Kylian Mbappé végzett 39 bajnoki találattal.
Bombaként robbant a hír Andalúziában: Sergio Ramos befektetői csoport élén a Sevilla FC megvásárlására készül.
Nagyon nagy bajban van ez a népszerű sport 2026 elején: egyre több szupersztár sokall be, itt a vég kezdete?
Több teniszcsillag is egyre hangosabban követeli a teniszidény lerövidítését, alig pár nappal az első idei Grand Slam-torna kezdése előtt.
Súlyos bokasérülés miatt nem játszhat a január 15-én kezdődő férfi kézilabda Európa-bajnokságon Krakovszki Zsolt.
80 éves korában elhunyt Dimitar Penev, a bolgár labdarúgás legendás alakja, aki szövetségi kapitányként az 1994-es világbajnokságon a negyedik helyig vezette csapatát.
Venus Williams 45 évesen pályára lép az Australian Openen, ezzel ő lesz a torna történetének legidősebb női versenyzője
A bokszbajnok az utolsó pillanatban ült át másik helyre a kocsiban - a vizsgálat szerint ez mentette meg az életét
A PDC dartsvilágbajnokság szombat esti döntőjében a holland Gian van Veen és a címvédő angol Luke Littler csap össze este kilenckor.