Megvan a Chelsea új edzője: sok éves szerződést kötött, vele elindulnak felfelé?

Liam Rosenior lett a Chelsea új vezetőedzője: a londoni klubbal 2032-ig szóló szerződést kötött, a partnercsapat Strasbourgtól érkezik - közölte a The Guardian.

A szakember hétfőn tárgyalt a pozícióról, majd kedden sajtótájékoztatón jelentette be távozását a Strasbourgtól. Elmondta, hogy több klub, köztük Bajnokok Ligája-szereplők is érdeklődtek iránta, de a Chelsea ajánlatát nem tudta visszautasítani.

Enzo Maresca múlt héten viharos körülmények között hagyta el a Stamford Bridge-et, ezt követően Rosenior azonnal a legesélyesebb jelöltté vált. A kinevezést ugyanakkor némileg hátráltatta, hogy a Chelsea-t és a Strasbourgot egyaránt tulajdonló BlueCo befektetési csoportnak mindkét klub érdekeit szem előtt kellett tartania. A francia együttesnél Gary O'Neil az egyik fő esélyes az edzői posztra.

Anglia Chelsea Piaci érték: 1 180M € Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #5 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 4. Liverpool 20 10 4 6 32 28 4 34 5. Chelsea 20 8 7 5 33 22 11 31 6. Manchester United 20 8 7 5 34 30 4 31 Adatlap létrehozva: 2026.01.06.

Rosenior a Strasbourgnál töltött másfél évet pályafutása eddigi legjobb időszakának nevezte. Csapatával jelenleg a Ligue 1 hetedik helyén állnak. A korábbi Hull-edző három Chelsea-sportigazgatóval is régóta jó kapcsolatot ápol, és nem kell jelentős taktikai váltást végrehajtania Maresca örökségéhez képest sem.

A Premier League-ben ötödik helyen álló Chelsea szerdán a Fulham vendége lesz, jövő héten pedig a Ligakupa elődöntőjének első mérkőzésén az Arsenalt fogadja. Rosenior két asszisztensét, Kalifa Cissét és Justin Walkert, valamint a Strasbourg elemzőjét, Ben Warnert is magával viszi Londonba.