A Chelsea Football Club otthona, a Stamford Bridge a londoni Chelsea-ben található. A stadion légi felvételen látható, amelyen a lelátó és a pálya látható.
Sport

Megvan a Chelsea új edzője: sok éves szerződést kötött, vele elindulnak felfelé?

Pénzcentrum
2026. január 6. 11:45

Liam Rosenior lett a Chelsea új vezetőedzője: a londoni klubbal 2032-ig szóló szerződést kötött, a partnercsapat Strasbourgtól érkezik - közölte a The Guardian.

A szakember hétfőn tárgyalt a pozícióról, majd kedden sajtótájékoztatón jelentette be távozását a Strasbourgtól. Elmondta, hogy több klub, köztük Bajnokok Ligája-szereplők is érdeklődtek iránta, de a Chelsea ajánlatát nem tudta visszautasítani.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Enzo Maresca múlt héten viharos körülmények között hagyta el a Stamford Bridge-et, ezt követően Rosenior azonnal a legesélyesebb jelöltté vált. A kinevezést ugyanakkor némileg hátráltatta, hogy a Chelsea-t és a Strasbourgot egyaránt tulajdonló BlueCo befektetési csoportnak mindkét klub érdekeit szem előtt kellett tartania. A francia együttesnél Gary O'Neil az egyik fő esélyes az edzői posztra.

Anglia
Chelsea
Piaci érték: 1 180M €
Jelenlegi helyezés: #5
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
4.
Liverpool
20
10
4
6
32
28
4
34
5.
Chelsea
20
8
7
5
33
22
11
31
6.
Manchester United
20
8
7
5
34
30
4
31
Adatlap létrehozva: 2026.01.06.

Rosenior a Strasbourgnál töltött másfél évet pályafutása eddigi legjobb időszakának nevezte. Csapatával jelenleg a Ligue 1 hetedik helyén állnak. A korábbi Hull-edző három Chelsea-sportigazgatóval is régóta jó kapcsolatot ápol, és nem kell jelentős taktikai váltást végrehajtania Maresca örökségéhez képest sem.

A Premier League-ben ötödik helyen álló Chelsea szerdán a Fulham vendége lesz, jövő héten pedig a Ligakupa elődöntőjének első mérkőzésén az Arsenalt fogadja. Rosenior két asszisztensét, Kalifa Cissét és Justin Walkert, valamint a Strasbourg elemzőjét, Ben Warnert is magával viszi Londonba.
Címlapkép: Getty Images
